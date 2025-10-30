Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Chicharito Hernández perdió la oportunidad de ser embajador del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A menos de ocho meses del inicio de la Copa Mundial 2026 se dio a conocer que Javier Chicharito Hernández, actual futbolista de las Chivas, fue considerado inicialmente por el Comité Organizador del Mundial 2026 como posible embajador de Guadalajara.

Sin embargo, la candidatura de Chicharito Hernández habría sido descartada y perdió la posibilidad de representar a su ciudad natal como embajador. De acuerdo con información de Sports Illustrated México esta decisión fue consecuencia de los mensajes machistas que compartió en redes sociales.

Según reportó Sports Illustrated México, estos comentarios provocaron una oleada de críticas y generaron una imagen negativa en la opinión pública. Así que optaron por elegir a otros atletas como a Carlos Salcido, Fernando Quirarte, Lorena Ochoa y Ramón Morales, así como a la clavadista mexicana Alejandra Orozco.

El máximo goleador de la Selección Mexicana ha sido más noticia por sus videos que por su aporte en la cancha.

Ante esta decisión, David Faitelson, periodista de TUDN, salió en defensa del delantero rojiblanco y lamentó la decisión de retirarlo como embajador para la Copa Mundial 2026.

Así defendió Faitelson a Chicharito Hernández

David Faitelson expresó su inconformidad a través de redes sociales, señaló la relevancia y el impacto del futbolista en la afición y en la historia deportiva nacional, por lo que lamentó que lo retiraran de ese cargo importante ante la FIFA y los aficionados al futbol.

Por otra parte, subrayó que los criterios de selección deberían valorar no solo la trayectoria en la cancha, sino también la influencia que figuras como Hernández han tenido en la niñez y el público mexicano, así que demeritó los mensajes que realizó en redes sociales y que fueron calificados de misóginos.

Faitelson defiende a Chicharito Hernández (X/ @DavidFaitelson_)

Faitelson concluyó reafirmando la posición del delantero en la historia del país pese a sus declaraciones que realizó en Instagram. Esto fue lo que publicó:

“Me parece un absurdo que se haya rechazado a Javier ‘Chicharito’ Hernández como embajador de Guadalajara para el Mundial 2026… Lo que diga o haga en las redes sociales va más allá de su paso por las canchas, lo que provocó en los aficionados y lo que generó en nuestra niñez… Es y seguirá siendo una de las grandes leyendas del futbol mexicano…“, compartió en redes sociales.

Hasta el momento, los organizadores de la FIFA no han compartido alguna información oficial sobre las figuras deportivas que estarán participando en las actividades para promover la Copa Mundial 2026.

El pasado 13 de octubre, Lorena Ochoa, ex golfista reconocida a nivel mundial, fue presentada como la Embajadora de la Sede Guadalajara del Mundial 2026. Durante la rueda de prensa participaron Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara.