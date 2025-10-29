Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO, 25OCTUBRE2024.- Sergio "Checo" Pérez no tuvo un buen arranque en la primera prueba de la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024, sin embargo la afición mexicana se encuentra ilusionada que esté año llegué al podium, ya que el año paso salió tras accidentarse en el arranque de la carrera. El Autódromo Hermanos Rodriguez se encuentra listo para recibir un año más a la carrera elite del automovilismo mundial. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Luego de que concluyó la décima edición del Gran Premio de México de la Fórmula 1, los organizadores del evento dieron a conocer los detalles para la siguiente edición 2026, año en el que Sergio Checo Pérez regresará al máximo circuito de velocidad con la escudería Cadillac.

A través de su página oficial anunciaron los detalles para la venta de boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, para esta edición implementarán un nuevo método para adquirir las entradas al evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El servicio de Derecho de Primera Opción (DPO) es el nuevo programa que brinda a los aficionados la posibilidad de que adquieran su boleto para el México GP 2026 la posibilidad de asegurar el mismo asiento para las ediciones de 2027 y 2028.

Precio de los boletos para el Gran Premio de México 2026

Estos precios son sin cargos por servicio de Ticketmaster

Zona Verde Grada 1: $30,500 ($7,500 DPO adicionales)

Zona Verde Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde: $54,400

Zona Verde Grada 2 + Box Main Grandstand: $30,500 ($7,500 DPO adicionales)

Zona Verde Grada 2 + Speed Lounge Banamex Verde: $61,750

Zona Naranja Grada 2A: $3,900 ($1,450 DPO adicionales)

Zona Naranja Grada 3A: $9,900 ($2,500 DPO adicionales)

Zona Naranja Grada 3A Zona Plus Banamex: $16,650

Zona Naranja Grada 4: $15,00 ($3,750 DPO adicionales)

Zona Naranja Grada 4 Zona Plus Banamex: $21,750

Zona Naranja Grada 5: $15,000 ($3,750 DPO adicionales)

Zona Azul Grada 5 Zona Plus Banamex: $21,750

Zona Azul Grada 5A: $13,900 ($3,500 DPO adicionales)

Zona Azul Grada 6: $13,000 ($3,250 DPO adicionales)

Zona Azul Grada 6 Zona Plus Banamex: $19,750

Zona Azul Grada 6A: $7,000 ($1,750 DPO adicionales)

Zona Azul Grada 6B: $9,900 ($2,500 DPO adicionales)

Zona Azul Grada 8: $10,500

Zona Rosa Grada 9: $12,400 ($3,250 DPO adicionales)

Zona Rosa Grada 7: $13,900

Zona Rosa Grada 10: $19,900 ($5,000 DPO adicionales)

Zona Rosa Grada 11: $18,300 ($4,500)

Las entradas para el México GP 2026, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre, tendrán varias fases de venta. La Preventa Banamex se realizará el lunes 10 de noviembre a partir de las 11 am, seguida por la Venta Anticipada Banorte el martes 11 de noviembre a la misma hora. La Venta General comenzará el miércoles 12 de noviembre también desde las 11 am. Durante este periodo, los clientes de tarjetas de crédito Banamex y Banorte tendrán la opción de pagar a 6 o 12 meses sin intereses, mientras que quienes cuenten con tarjeta de débito podrán realizar el pago en una sola exhibición.

El nuevo servicio de DPO no equivale a un boleto, sino que representa una opción de compra anticipada válida en todas las gradas, con excepción de ciertos productos. Aquellos aficionados que adquieran el DPO serán notificados por correo electrónico al abrirse la venta de boletos para el México GP 2027 y 2028, proporcionándoles los pasos a seguir para ejercer su Derecho de Compra Anticipada.