¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

El técnico de Toluca, Antonio Mohamed, informó que el delantero estará fuera hasta el cierre de la fase regular.

Alexis Vega salió lesionado en el empate entre Toluca y Pachuca, correspondiente al Apertura 2025. El atacante abandonó el campo cerca del minuto 70 tras presentar una molestia muscular en el muslo, situación que generó preocupación en el entorno escarlata.

La baja del delantero, pieza importante en el esquema ofensivo, impactó en el desempeño del equipo durante la recta final del encuentro y desató dudas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos del torneo.

Tras el partido, el director técnico Antonio Mohamed compartió un panorama poco alentador respecto a la recuperación del futbolista y adelantó que no estará disponible en la última parte de la fase regular.

Mohamed confirma ausencia de Vega en los partidos restantes

(EFE/ Hilda Ríos)

En conferencia de prensa, el estratega explicó las molestias que viene arrastrando el atacante.

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lesionado de la rodilla, sacó líquido y, para proteger la pierna, tuvo un tema muscular”, señaló Antonio Mohamed.

El entrenador confirmó que su baja se extenderá hasta el cierre de la primera fase del torneo.

“Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto”, agregó el técnico argentino.

‘El Turco’ también fue cuestionado respecto al impacto de las canchas sintéticas en las lesiones.

“Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión. Obviamente que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse; no hay que poner ningún tipo de excusa”, comentó en conferencia.

¿Qué partidos se perderá el delantero?

El cuerpo técnico y la afición esperan que Alexis Vega pueda incorporarse en la Liguilla, donde Toluca buscará mantenerse en la pelea por el título.

De acuerdo con el cuerpo técnico del Toluca, Alexis Vega no podrá participar en los dos últimos duelos de la fase regular: frente a Atlas y América.

Este último podría definir el liderato del torneo, panorama que convierte su ausencia en un golpe relevante para las aspiraciones del club.

La expectativa del equipo y de la afición es que el jugador pueda estar de regreso para la Liguilla, en la que Toluca intentará mantenerse en la pelea por el título y el Bicampeonato.

En los próximos días se realizarán estudios médicos que definirán con exactitud la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.