México Deportes

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

El delantero Alexis Vega abandonó el partido contra Pachuca por molestias musculares y arrastra problemas previos en la rodilla

Por Alexander Ortiz

Guardar
El técnico de Toluca, Antonio
El técnico de Toluca, Antonio Mohamed, informó que el delantero estará fuera hasta el cierre de la fase regular. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Alexis Vega salió lesionado en el empate entre Toluca y Pachuca, correspondiente al Apertura 2025. El atacante abandonó el campo cerca del minuto 70 tras presentar una molestia muscular en el muslo, situación que generó preocupación en el entorno escarlata.

La baja del delantero, pieza importante en el esquema ofensivo, impactó en el desempeño del equipo durante la recta final del encuentro y desató dudas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos del torneo.

Tras el partido, el director técnico Antonio Mohamed compartió un panorama poco alentador respecto a la recuperación del futbolista y adelantó que no estará disponible en la última parte de la fase regular.

Mohamed confirma ausencia de Vega en los partidos restantes

(EFE/ Hilda Ríos)
(EFE/ Hilda Ríos)

En conferencia de prensa, el estratega explicó las molestias que viene arrastrando el atacante.

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lesionado de la rodilla, sacó líquido y, para proteger la pierna, tuvo un tema muscular”, señaló Antonio Mohamed.

El entrenador confirmó que su baja se extenderá hasta el cierre de la primera fase del torneo.

“Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto”, agregó el técnico argentino.

‘El Turco’ también fue cuestionado respecto al impacto de las canchas sintéticas en las lesiones.

“Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión. Obviamente que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse; no hay que poner ningún tipo de excusa”, comentó en conferencia.

¿Qué partidos se perderá el delantero?

El cuerpo técnico y la
El cuerpo técnico y la afición esperan que Alexis Vega pueda incorporarse en la Liguilla, donde Toluca buscará mantenerse en la pelea por el título. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con el cuerpo técnico del Toluca, Alexis Vega no podrá participar en los dos últimos duelos de la fase regular: frente a Atlas y América.

Este último podría definir el liderato del torneo, panorama que convierte su ausencia en un golpe relevante para las aspiraciones del club.

La expectativa del equipo y de la afición es que el jugador pueda estar de regreso para la Liguilla, en la que Toluca intentará mantenerse en la pelea por el título y el Bicampeonato.

En los próximos días se realizarán estudios médicos que definirán con exactitud la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

Temas Relacionados

Alexis VegaLiga MXApertura 2025LiguillaTurco MohamedFutbolFutbol mexicanomexico-deportes

Más Noticias

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

El equipo de La Noria compartió una postura al respecto del fallecimiento de Rodrigo Mondragón

Cruz Azul se deslinda de

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

A pesar de contar con refuerzos como Keylor Navas, Pumas se mantiene fuera de la zona de Play-In y depende de combinaciones de resultados para mantener viva su esperanza

Pumas, al límite: lo que

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Cuándo y dónde registrarte, cómo participar, los precios de las entradas, las categorías disponibles, los límites de compra y las sedes en México, Estados Unidos y Canadá

Segunda etapa del sorteo de

Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

Se cierra la pelea por ser el máximo goleador del Apertura 2025

Con triplete La Hormiga González

Liga MX rumbo a la Liguilla: clasificados, aspirantes y eliminados tras Jornada 15

Toluca mantiene el liderato del torneo, seguido de Tigres y Cruz Azul

Liga MX rumbo a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 5 presuntos sicarios

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

Caen 5 personas por privar de la libertad a mariachis en CDMX; los tenían retenidos en Iztapalapa

Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

Sheinbaum destacó histórico aseguramiento de 500 armas en EEUU: “Es parte de la coordinación que hemos alcanzado”

ENTRETENIMIENTO

¿Natasha Dupeyrón se rapará la

¿Natasha Dupeyrón se rapará la cabeza para interpretar a villana de telenovela, papel que hizo Cynthia Klitbo?

Pati Chapoy presenta en Ventaneando su altar de Día de Muertos en honor a Daniel Bisogno: “Querido Muñeco”

Rosalía lanzará canción con Yahritza y Su Esencia pese a haber sido ‘cancelados’ en México por el ‘puro chicken nuggets’

María Penella celebra la evolución de las telenovelas: “deben reflejar la realidad y abrir diálogo sobre temas sociales”

La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo

DEPORTES

Cruz Azul se deslinda de

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

Liga MX rumbo a la Liguilla: clasificados, aspirantes y eliminados tras Jornada 15