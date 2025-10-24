Chivas implementa sistema C5 y refuerza la seguridad para el Clásico Tapatío en el Estadio Akron

El Estadio AKRON implementa un operativo de seguridad sin precedentes para el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Imagen cuenta de X @Chivas

El Estadio Akron se prepara para recibir una edición de alto riesgo del Clásico Tapatío, uno de los duelos futbolísticos de mayor tradición y rivalidad en México, en el que se enfrentan Chivas de Guadalajara y Atlas.

El encuentro tendrá lugar el sábado 26 de octubre de 2025, a las 21:00, y la directiva rojiblanca, en coordinación con autoridades estatales y municipales, ha diseñado un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar la integridad de los asistentes.

La institución tapatía informó a través de sus redes sociales sobre la instalación de un avanzado sistema C5 de videovigilancia, similar al que utilizan las grandes ciudades para el monitoreo en tiempo real de espacios públicos, además de la presencia de más de 1.400 elementos de seguridad entre cuerpos policiales, protección civil, seguridad privada y servicios médicos.

El complejo centro de mando permite la observación de todas las zonas del inmueble, accesos, tribunas y exteriores, con cámaras de alta resolución y comunicación directa con las fuerzas de seguridad.

La decisión de reforzar las medidas responde a los antecedentes recientes de violencia entre aficionados de ambos equipos. A lo largo de la historia, el Clásico Tapatío ha sido escenario de situaciones de tensión que han requerido la intervención de las autoridades, incluyendo enfrentamientos, actos vandálicos y altercados dentro y fuera del estadio.

Algunos incidentes han provocado suspensiones temporales de partidos y sanciones para los clubes. Por este motivo, la Liga MX ha catalogado el duelo como de alto riesgo y solicitó la implementación de protocolos extraordinarios para evitar que se repitan episodios violentos.

La seguridad es una prioridad debido a la capacidad del recinto, que supera los 48.000 lugares, y la alta expectativa de asistencia, ya que ambos equipos atraviesan momentos clave en el torneo Apertura 2025.

Chivas llega tras una importante victoria en la fecha anterior, lo que ha fortalecido el ánimo de su plantilla y afición, mientras que Atlas busca mejorar su posición en la tabla, añadiendo presión al compromiso.

Ambas directivas han solicitado a sus seguidores respetar los lineamientos del operativo, colaborar en los filtros de revisión y mantener el ambiente familiar tradicional de este clásico.

El dispositivo contempla además la separación física de barras y simpatizantes de ambos equipos dentro y fuera del estadio, con rutas diferenciadas de acceso y salida, así como la aplicación de tecnología para la detección rápida de incidentes.

Habrá revisiones con detectores de metales y estrictas restricciones para el ingreso de objetos prohibidos. Los servicios médicos y de atención de emergencias estarán disponibles en distintos puntos estratégicos del recinto para responder a cualquier situación de riesgo.

El operativo de videovigilancia contempla vigilancia continua antes, durante y después del partido, y el monitoreo se extenderá a las inmediaciones del estadio, estacionamientos y áreas comerciales.

Autoridades señalan que la flexibilidad y reacción inmediata del centro C5 permitirán actuar ante incidentes de manera más eficiente, con personal capacitado y comunicación constante con la policía y cuerpos de rescate.

La directiva de Chivas ha hecho un llamado a la afición para vivir esta edición del Clásico Tapatío con pasión y respeto, recordando que la seguridad de todos depende de la colaboración y el comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del Estadio AKRON.