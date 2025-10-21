Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

El jalisciense sumó un nuevo título mundial tras brillar junto a AJ Styles en Sacramento. (Cortesía WWE)

El talento mexicano vuelve a brillar en la escena internacional del wrestling. Dragón Lee, luchador originario de Tala, Jalisco, hizo historia al convertirse en Campeón Mundial en Pareja de la WWE junto a la leyenda AJ Styles, conocido como “The Phenomenal”. La victoria se concretó en la edición de WWE RAW del 20 de octubre de 2025, celebrada en Sacramento, California.

El combate se originó tras una serie de tensiones entre Dominik Mysterio, AJ Styles y Dragón Lee. La semana pasada, Mysterio presumió haber retenido de forma polémica su Campeonato Intercontinental frente a Penta Zero Miedo, además de burlarse tanto de Styles como del mexicano. Esta actitud provocó la intervención del gerente general Adam Pearce, quien decidió programar una lucha por los Campeonatos Mundiales en Pareja en manos de los compañeros de Dominik, Finn Bálor y JD McDonagh, miembros de The Judgment Day.

El mexicano fue clave en la victoria que lo consagró como campeón mundial en pareja. (Cortesía WWE)

Durante la función, Dragón Lee mostró toda su energía y técnica aérea. Desde el inicio del combate, el mexicano se ganó la ovación del público por sus espectaculares lances entre la segunda y tercera cuerda, además de poner en aprietos a McDonagh con movimientos de alta velocidad. El ritmo de la lucha fue intenso, y aunque los rivales intentaron neutralizar su ofensiva, el ex campeón de NXT demostró por qué es considerado uno de los nuevos íconos de la lucha libre latina.

El desenlace llegó cuando Finn Bálor intentó aplicar un Styles Clash a AJ Styles, pero el estadounidense logró revertir el movimiento y ejecutó su propio Styles Clash para asegurar la victoria y el campeonato. Con ello, Dragón Lee y AJ Styles se consagraron como los nuevos monarcas en pareja de la WWE.

Con movimientos espectaculares y una lucha llena de emoción, el mexicano escribió su nombre en la historia de WWE. (Cortesía WWE)

Este triunfo representa el segundo campeonato que Dragón Lee obtiene dentro de la empresa, luego de haber conquistado previamente el título de NXT, territorio de desarrollo de la WWE. Para el luchador mexicano, este logro confirma su ascenso en el panorama global de la lucha libre profesional.

La sorpresa de la noche llegó después del combate, cuando AJ Styles anunció que se retirará en 2026, señalando que el título ganado junto a Dragón Lee podría ser uno de los últimos de su legendaria carrera.

¿Quién es Dragón Lee?

AJ Styles y Dragón Lee junto a Triple H, jefe operativo de WWE. (Cortesía WWE)

A sus 30 años, Dragón Lee ha construido un legado sólido que comenzó el 1 de enero de 2014 en el CMLL, donde debutó participando en la Copa Junior. En 2015 protagonizó una recordada rivalidad con el japonés Kamaitachi, a quien venció en marzo de ese año en una lucha de máscaras. Un año después, el 5 de abril de 2016, derrotó a Virus para ganar el Campeonato Mundial de Peso Ligero del CMLL.

Hoy, Dragón Lee reafirma que el talento mexicano sigue siendo protagonista en los grandes escenarios del mundo, consolidándose como uno de los representantes más destacados de la lucha libre moderna.