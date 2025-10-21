México Deportes

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas del América reciben a los camoteros en un duelo de mitad de semana tras una fecha doble en el campeonato mexicano

Por Gerardo Lezama

01:03 hsHoy

Arrancan los primeros 45 minutos entre el América y Puebla en la fecha doble del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

00:57 hsHoy
Alineación de las Águilas del
Alineación de las Águilas del América para enfrentarse al Puebla. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

Alineación de las Águilas del América: Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Paul Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Allan Saint-Maximin.

00:32 hsHoy
El equipo dirigido por Hernán
El equipo dirigido por Hernán Cristante apuesta por una alineación equilibrada en defensa y ataque. Imagen cuenta de X @ClubPueblaMX

El once inicial de Club Puebla para la Jornada 14 está conformado por: I. Rodríguez, E. Navarro, N. Díaz, E. Orona, L. Rey, A. De la Rosa, A. Organista, W. Portales, E. Guerra, E. Gómez y R. Marín, bajo la dirección técnica de Hernán Cristante.

00:24 hsHoy
El cuadro azulcrema llegó al
El cuadro azulcrema llegó al estadio Ciudad de los Deportes, para su partido contra el Puebla. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

El cuadro local arriba al estadio Ciudad de los Deportes, dónde enfrentará al cuadro Poblano, tras perder con el Cruz Azul, América busca recomponer el camino.

23:59 hsAyer
Las Águilas del América buscan
Las Águilas del América buscan una victoria frente al Puebla. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

Las Águilas del América buscan recomponer su camino tras la caída ante Cruz Azul, enfrente tienen al Puebla que viene de la parte baja de la tabla.

