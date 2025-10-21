América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas del América buscan recomponer su camino tras la caída ante Cruz Azul , enfrente tienen al Puebla que viene de la parte baja de la tabla.

El cuadro local arriba al estadio Ciudad de los Deportes , dónde enfrentará al cuadro Poblano, tras perder con el Cruz Azul, América busca recomponer el camino.

El once inicial de Club Puebla para la Jornada 14 está conformado por: I. Rodríguez, E. Navarro, N. Díaz, E. Orona, L. Rey, A. De la Rosa, A. Organista, W. Portales, E. Guerra, E. Gómez y R. Marín, bajo la dirección técnica de Hernán Cristante.

Arrancan los primeros 45 minutos entre el América y Puebla en la fecha doble del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

