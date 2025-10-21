América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

Arrancan los primeros 45 minutos entre el América y Puebla en la fecha doble del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Alineación de las Águilas del América: Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Paul Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Allan Saint-Maximin.
El once inicial de Club Puebla para la Jornada 14 está conformado por: I. Rodríguez, E. Navarro, N. Díaz, E. Orona, L. Rey, A. De la Rosa, A. Organista, W. Portales, E. Guerra, E. Gómez y R. Marín, bajo la dirección técnica de Hernán Cristante.
El cuadro local arriba al estadio Ciudad de los Deportes, dónde enfrentará al cuadro Poblano, tras perder con el Cruz Azul, América busca recomponer el camino.
Las Águilas del América buscan recomponer su camino tras la caída ante Cruz Azul, enfrente tienen al Puebla que viene de la parte baja de la tabla.