Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

Pese a su corta edad, el mexicano ha demostrado que el ciclismo en México es uno de los mejores en el mundo

Por Mariana Campos

Tras una cerrada llegada a la meta, se determinó que el ciclista azteca cruzó la meta en segundo lugar. (IG Andorra Cycling Masters)

Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, nuevamente se sube al podio luego de que alcanzó el segundo lugar en la primera edición del Andorra Cycling Masters 2025, un resultado que lo posiciona entre la élite del ciclismo internacional.

En una competencia que reunió a figuras como Primoz Roglic, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, Del Toro superó a dos de los nombres más destacados de la última década y solo quedó por detrás del múltiple campeón esloveno. Este logro, conseguido en Andorra la Vella, recalca la buena racha y el talento del chico de 21 años para el ciclista mexicano y lo proyecta como una de las grandes promesas del deporte.

El Andorra Cycling Masters 2025 se caracterizó por su formato de exhibición, diseñado para evaluar el rendimiento individual de los participantes sin el respaldo de equipos. La competencia constó de dos etapas: una cronoescalada en el exigente Coll de la Gallina y un circuito urbano de poco más de 32 kilómetros. La suma de ambos recorridos determinó la clasificación final, en la que Roglic se impuso por una mínima diferencia sobre Del Toro. La ausencia de equipos permitió que el talento y la estrategia personal de cada ciclista fueran los factores decisivos, lo que realzó el valor del resultado obtenido por el mexicano.

Entre los competidores suecos, el mexicano peleó hasta el final por la medalla de oro. (IG Andorra Cycling Masters)

Un año de en sueño para el mexicano

A lo largo de la temporada 2025, Del Toro, originario de Baja California y con apenas 21 años, ha mostrado un crecimiento notable en el ciclismo profesional. Sus actuaciones en Europa y en diversas pruebas UCI lo han consolidado como una de las revelaciones del año. La actuación en Andorra refuerza su reputación como un corredor capaz de competir al más alto nivel, especialmente en terrenos montañosos y pruebas de gran exigencia física.

El impacto de este resultado trasciende lo individual. El segundo lugar de Del Toro en una competencia que reunió a los mejores del mundo representa un avance significativo para el ciclismo mexicano, al colocar a un corredor nacional en el centro de la escena internacional. Más allá del rendimiento deportivo, la visibilidad alcanzada en Andorra abre nuevas perspectivas para el desarrollo del ciclismo en México y motiva a una nueva generación de atletas.

Sus constantes visitas al podio lo han llevado a ser nominado para ganar el premio nacional del deporte en México.

Con el cierre de la temporada, Del Toro suma experiencia y fortalece su posición en la élite del ciclismo internacional. Su desempeño frente a rivales de primer nivel confirma su potencial y alimenta las expectativas sobre su futuro en las grandes vueltas. La madurez, resistencia y capacidad de adaptación que ha demostrado lo perfilan como un protagonista a seguir en los próximos años, mientras el ciclismo mexicano encuentra en él a un referente en pleno ascenso.

