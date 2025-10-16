Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

Veljko Paunović se convierte en comentarista de DAZN, no regresará a la Liga MX (REUTERS/Stephane Mahe)

En los últimos años, Chivas ha cambiado constantemente de director técnico, con cada inicio de torneo presentan a un nuevo entrenador con la ilusión de mejorar el desempeño del conjunto tapatío. Uno de los últimos técnicos que llevó al Rebaño a una final de la Liga MX fue Veljko Paunovic.

Luego de que Paunovic fue despedido del Real Oviedo de LaLiga, surgió el rumor de que el ex entrenador de Chivas podría regresar a la Liga MX para dirigir a uno de los grandes clubes de la Primera División. Pumas habría mostrado interés en los servicios del serbio, pero, esta posibilidad terminó con el anuncio que hizo una cadena deportiva.

Tras dejar la dirección técnica de Real Oviedo, Veljko Paunovic asumirá un nuevo rol vinculado al fútbol, aunque en una faceta distinta: se incorporará a una cadena televisiva para aportar su análisis y experiencia en las transmisiones. La confirmación de este nuevo destino profesional llegó pocos días después de que el entrenador serbio terminara su etapa con el club español.

Veljko Paunovic se convierte en comentarista deportivo

Veljko Paunovic se convierte en comentarista deportivo (REUTERS/Pankra Nieto)

A través de redes sociales, la cadena DAZN presentó a Paunovic como su nuevo analista deportivo. El Ex técnico del Oviedo de Grupo Pachuca decidió alejarse de los banquillos y probarse como comentarista, por lo que debutará en la cadena el próximo sábado 18 de octubre en el partido de Atlético de Madrid vs Osasuna, así lo dieron a conocer en sus redes sociales:

“Veljko Paunović es nuevo comentarista de DAZN Se estrenará este sábado en el Atlético de Madrid vs Osasuna”.

La salida de Paunovic de Real Oviedo se debió a los resultados obtenidos en la máxima categoría. A pesar del histórico ascenso del club a LaLiga, la directiva liderada por Jesús Martínez decidió buscar otro perfil para el banquillo, lo que generó especulaciones sobre un posible retorno de Paunovic a la Liga MX.

Veljko Paunović deja de ser técnico del Real Oviedo tras un inicio irregular en LaLiga. Imagen cuenta de X @RealOviedo

El apellido del estratega venía resonando en el fútbol mexicano desde que llevó a Chivas a una final tras seis años sin alcanzar esa instancia y, posteriormente, dirigió brevemente a Tigres. En días recientes surgió la versión de que Pumas habría contactado a Paunovic para considerarlo como una opción, esto tras los recientes resultados de Efraín Juárez en su primer torneo completo al frente de los universitarios.

En paralelo al anuncio del cese, el Real Oviedo oficializó la incorporación de Luis Carrión como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico catalán, que ya dirigió al conjunto azul en la temporada 2023-24 y lo condujo a los Playoffs de ascenso, regresa con el objetivo de aportar estabilidad táctica y liderazgo en un momento considerado clave para la institución. Carrión firmó contrato hasta el final de la presente campaña y está preparado para asumir de inmediato la dirección de los entrenamientos en las instalaciones de El Requexón.