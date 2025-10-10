Grupo Pachuca oficializa el cese de Paunović en el Real Oviedo de la liga española

Veljko Paunović dejó de ser el director técnico del Real Oviedo tras un inicio irregular en la temporada 2025-26 de La Liga.

El club asturiano, propiedad del Grupo Pachuca, confirmó la salida del estratega serbio mediante un comunicado oficial, en el que agradeció su profesionalismo y compromiso durante su gestión.

La decisión se tomó luego de ocho jornadas en las que el equipo solo logró dos victorias, acumulando seis derrotas y ubicándose en la parte baja de la tabla.

A pesar de haber conseguido el histórico ascenso a Primera División tras 24 años, los resultados recientes no respaldaron la continuidad del proyecto bajo su mando.

Horas después del anuncio, el club oficializó la llegada de Luis Carrión como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico catalán regresa al banquillo azul tras su paso en la temporada 2023-24, cuando llevó al Oviedo a los Playoffs de ascenso.

Veljko Paunović deja de ser técnico del Real Oviedo tras un inicio irregular en LaLiga. Imagen cuenta de X @RealOviedo

Carrión firmó hasta el final de la campaña y se encuentra lista para dirigir su primera sesión en El Requexón. Su regreso busca aportar estabilidad táctica y liderazgo en un momento clave para el club.

La salida de Paunović generó una ola de reacciones entre la afición oviedista, especialmente en redes sociales. Muchos seguidores expresaron su descontento por lo que consideran una decisión precipitada, recordando que el serbio fue el artífice del regreso a la élite.

Mensajes de agradecimiento, en redes sociales, reflejaron la negativa tras la salida del entrenador. Otros usuarios, sin embargo, señalaron la urgencia de corregir el rumbo deportivo antes de que el equipo se vea comprometido en la zona de descenso.

Grupo Pachuca, conglomerado mexicano que también gestiona clubes como León y Pachuca en la Liga MX, busca reactivar el proyecto europeo con un perfil técnico ya conocido por la institución.

La afición oviedista reacciona dividida ante la salida de Paunović y la llegada de Carrión. REUTERS/Pankra Nieto

La elección de Carrión responde a la necesidad de estabilizar el rendimiento y recuperar la confianza del vestuario en un momento crítico.

El Real Oviedo enfrentará en las próximas jornadas a rivales directos en la lucha por la permanencia, lo que convierte el cambio de timón en una decisión estratégica. El próximo compromiso será ante el Espanyol, en un duelo clave para salir de la zona baja.

Pese al cambio, el club mantiene su objetivo de consolidarse como un proyecto sólido en La Liga, apoyado en su cantera y en la visión de crecimiento global del grupo mexicano. La gestión de Carrión será clave para definir el rumbo deportivo en lo que resta de la temporada.