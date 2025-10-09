Katia Itzel, árbitra mexicana recibe insultos tras su actuación en el partido de Japón vs Francia: “Eres malísima”

Una revisión con la nueva herramienta arbitral terminó en penal para Francia y desató críticas hacia Katia Itzel García. (Ilustración: Jovani Pérez)

Mala noche tuvo Katia Itzel García, árbitra mexicana encargada de impartir justicia en el duelo de octavos de final del Mundial Sub-20 entre Francia y Japón, encuentro que terminó con triunfo europeo por 1-0 gracias a un polémico penal marcado en el tiempo extra.

El momento decisivo ocurrió al minuto 123, cuando una mano dentro del área japonesa fue revisada por García mediante el uso de las nuevas tarjetas verdes, herramienta inédita en esta edición del torneo que permite a los equipos solicitar revisión de jugadas clave ante el VAR. Tras una evaluación minuciosa, la silbante mexicana cambió su decisión inicial y decretó penal a favor de Francia.

Katia Itzel revisa la jugada en el VAR y señala penalti a favor de Francia.

El delantero Lucas Michel, del AS Mónaco, fue el encargado de ejecutar la pena máxima con serenidad y marcar el único tanto del encuentro, que aseguró el pase de Francia a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega el próximo fin de semana. Pese al festejo galo, la escena quedó marcada por la controversia arbitral.

El cambio de arquero japonés —con Rui Araki ingresando para intentar detener el disparo— no fue suficiente para evitar la eliminación. Sin embargo, la decisión final de García encendió la indignación entre aficionados, jugadores y analistas, quienes consideraron que la árbitra no debió permitir una tercera revisión, ya que Francia ya había utilizado sus dos tarjetas reglamentarias.

La árbitra mexicana fue señalada por un penal dudoso y el uso indebido de una tercera tarjeta verde.

Las redes sociales de Katia Itzel García fueron el principal campo de batalla tras el encuentro. En cuestión de minutos, la mexicana recibió una oleada de comentarios negativos por parte de aficionados internacionales que la acusaron de influir directamente en el resultado.

Los jugadores japoneses tirados en el césped llorando por la eliminación

Entre los mensajes más destacados se leía: “Te quedó grande el partido de hoy”, “Pésimo arbitraje Japón vs Francia y se pone nerviosa al hablar en inglés” y “Pésimo arbitraje, era roja al jugador de Francia y lo ve con una cámara que está como a 20 metros”. Otros comentarios fueron más duros, señalando que “es el reflejo del arbitraje mexicano y de la Liga MX” o que “varios errores de hecho el peor fue la última revisión, Francia ya se había agotado las 2 tarjetas de revisión y les dio 1 más que eliminó a Japón”.