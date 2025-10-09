México Deportes

Katia Itzel, árbitra mexicana recibe insultos tras su actuación en el partido de Japón vs Francia: “Eres malísima”

La silbante fue criticada tras marcar un penal en el minuto 123 que dio el pase a Francia en el Mundial Sub-20

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Una revisión con la nueva
Una revisión con la nueva herramienta arbitral terminó en penal para Francia y desató críticas hacia Katia Itzel García. (Ilustración: Jovani Pérez)

Mala noche tuvo Katia Itzel García, árbitra mexicana encargada de impartir justicia en el duelo de octavos de final del Mundial Sub-20 entre Francia y Japón, encuentro que terminó con triunfo europeo por 1-0 gracias a un polémico penal marcado en el tiempo extra.

El momento decisivo ocurrió al minuto 123, cuando una mano dentro del área japonesa fue revisada por García mediante el uso de las nuevas tarjetas verdes, herramienta inédita en esta edición del torneo que permite a los equipos solicitar revisión de jugadas clave ante el VAR. Tras una evaluación minuciosa, la silbante mexicana cambió su decisión inicial y decretó penal a favor de Francia.

Katia Itzel revisa la jugada
Katia Itzel revisa la jugada en el VAR y señala penalti a favor de Francia.

El delantero Lucas Michel, del AS Mónaco, fue el encargado de ejecutar la pena máxima con serenidad y marcar el único tanto del encuentro, que aseguró el pase de Francia a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega el próximo fin de semana. Pese al festejo galo, la escena quedó marcada por la controversia arbitral.

El cambio de arquero japonés —con Rui Araki ingresando para intentar detener el disparo— no fue suficiente para evitar la eliminación. Sin embargo, la decisión final de García encendió la indignación entre aficionados, jugadores y analistas, quienes consideraron que la árbitra no debió permitir una tercera revisión, ya que Francia ya había utilizado sus dos tarjetas reglamentarias.

La árbitra mexicana fue señalada
La árbitra mexicana fue señalada por un penal dudoso y el uso indebido de una tercera tarjeta verde.

Las redes sociales de Katia Itzel García fueron el principal campo de batalla tras el encuentro. En cuestión de minutos, la mexicana recibió una oleada de comentarios negativos por parte de aficionados internacionales que la acusaron de influir directamente en el resultado.

Los jugadores japoneses tirados en
Los jugadores japoneses tirados en el césped llorando por la eliminación

Entre los mensajes más destacados se leía: “Te quedó grande el partido de hoy”, “Pésimo arbitraje Japón vs Francia y se pone nerviosa al hablar en inglés” y “Pésimo arbitraje, era roja al jugador de Francia y lo ve con una cámara que está como a 20 metros”. Otros comentarios fueron más duros, señalando que “es el reflejo del arbitraje mexicano y de la Liga MX” o que “varios errores de hecho el peor fue la última revisión, Francia ya se había agotado las 2 tarjetas de revisión y les dio 1 más que eliminó a Japón”.

Temas Relacionados

Katia Itzel GarcíaMundial Sub-20Japón vs FranciaJapónFranciamexico-deportes

Más Noticias

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

El hijo de la “Leyenda Mexicana” pretende seguir en el boxeo unos años más

Confirman que Julio César Chávez

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

El ascenso meteórico del joven futbolista mexicano redefine el mercado de transferencias y atrae la mirada de los grandes clubes

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

El ex atleta olímpico llegó como una “solución” a los problemas administrativos y de becas que dejó Ana Gabriela Guevara

Rommel Pacheco en la CONADE:

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

El fallecimiento de la joven promesa ha generado conmoción y reacciones en la comunidad deportiva internacional

Muere en México a los

Exatlón México: quién gana la batalla colosal hoy 8 de octubre

La reciente jornada estuvo marcada por la tensión y la llegada de nuevos atletas

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum reporta control estricto de

Sheinbaum reporta control estricto de combustible no declarado en aduanas tras hallazgo en Tamaulipas

Hallan a cinco personas muertas en la carretera Santa María de Picachos en Nayarit

Herencia tras las rejas: vinculan a proceso a Liliana “N”, hija de “El Ojos” y presunta integrante del Cártel de Tláhuac

Empresarios y comerciantes denuncian extorsiones por parte de elementos de seguridad en Nuevo León

Cae ‘Llanero’, presunto reclutador y extorsionador del sector limonero en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es la máscara? 2025:

¿Quién es la máscara? 2025: fecha, hora, canal y elenco completo del gran estreno en Televisa

Así reaccionó Shiky al número de seguidores que ganó en redes sociales tras La Casa de los Famosos México

Alejandro Fernández reacciona al video viral de Justin Bieber: “Jamás pensé verlo cantar con mariachi”

Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?