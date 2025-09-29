México Deportes

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

Los dirigidos por Eduardo Arce no pierden el piso por el aguerrido empate que tuvieron contra Brasil y preparan

Por Mariana Campos

Guardar
Ambos equipos están necesitados de
Ambos equipos están necesitados de puntos, por lo que se espera un encuentro cerrado. (Jovani Pérez / Infobae México)

Este domingo empezó la aventura de la Selección Nacional de México sub-20 en el Mundial de Chile 2025 con uno de los favoritos a llevarse la copa: Brasil. Sin embargo, aunque el mini Tri logró sacar un resultado positivo, el combinado azteca no debe bajar los brazos pues se encuentra en el ‘grupo de la muerte’ con España y Marruecos.

Con el jóven Gilberto Mora encabezando al equipo, Eduardo Arce busca crear un cuadro con lo mejor que tiene nuestro país pues de los 21 convocados 19 de ellos ya logaron realizar su debut en primera división generando un clima de tranquilidad por enfrentar competencias de alto nivel, pero también una presión sobre los futbolistas por entregar el mejor de los resultados.

Entre los seleccionados están:

Porteros

  • Pablo Lara (Pumas)
  • Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
  • Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

  • Everardo López (Toluca)
  • Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
  • Diego Ochoa (FC Juárez)
  • Rodrigo Pachuca (Puebla)
  • César Bustos (Rayados)

Medios

  • Diego Sánchez (Tigres)
  • Obed Vargas (Seattle Sounders)
  • César Garza (Dundee)
  • Iker Fimbres (Rayados)
  • Elías Montiel (Pachuca)
  • Alexéi Domínguez (Pachuca)
  • Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

  • Yael Padilla (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Oswaldo Virgen (Toluca)
  • Mateo Levy (Cruz Azul)
  • Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
  • Hugo Camberos (Chivas)
Los mexicanos le plantaron juego
Los mexicanos le plantaron juego a los brasileños y vendieron cara la derrota. (TW @miseleccionsubs)

Sin confianzas ante España

Aunque durante su debut México inició ganando a los brasileños con un gol de Alexéi Domínguez al minuto 10, el jogo bonito se hizo presente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos dándole la vuelta al marcador con tantos de Rafael Barbosa Coutinho al 21 y de Luighi al 76. Sin embargo, un centro del propio Gilberto Mora desde el tiro de esquina encontró el remate de Diego Ochoa que puso los cartones 2-2 dándole a la selección vida en el torneo.

Los chicos mostraron que pueden
Los chicos mostraron que pueden enfrentar a potencias como Brasil en eventos importantes. (TW @miseleccionsubs)

Lo anterior no solo ayudó en la confianza para el equipo, sino que revela el alto nivel que trae cada escuadra, sobre todo la campeona de Europa con quien, en palabras del técnico mexicano, no deberán caer en confianzas:

“Todavía más (difícil que Brasil), sin volvernos preocupantes o excesivos, sabemos que saldrán más intensos, sabe que se juegan mucho en nuestro partido, esperar a España más fuerte... Nosotros tenemos que pasar el grupo, acomodarnos en el torneo y seguramente hacer un buen papel”.

La ‘furia roja’ y el Tri se verán las caras el próximo miércoles, primero de octubre, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El partido será transmitido a través de plataformas como ViX y por tele abierta en el Canal 5 de Televisa.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Sub-20Mundial Chile 2025EspañaBrasilMarruecosfútbol mexicanomexico-deportes

Más Noticias

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”

Tras el fallecimiento del can, los fanáticos recordaron el divertido momento que Checo compartió

El día que Checo Pérez

Se cierra la lucha por el liderado de goleo en la Liga MX: Paulinho y Zendejas se meten a la pelea tras la jornada 11

La espectacularidad del gol estuvo presente en la última fecha del Apertura 2025

Se cierra la lucha por

Fuerza Guerrera se retira de la lucha libre tras 47 años de trayectoria: “Tengo 72 años y ya no me muevo como antes”

El Mosco de la Merced dice adiós al pancracio nacional en la Arena CDMX entre lágrimas, ovaciones y abucheos

Fuerza Guerrera se retira de

Se acabó el reinado de Cruz Azul, Toluca es nuevo súper líder y Chivas se mete a puestos de Play In

Si quieres saber en qué lugar quedó tu equipo favorito, así como el resto de las plantillas, no te preocupes, esta es la clasificación de la Liga MX

Se acabó el reinado de

Mexicanos en Europa: cuándo juegan Edson Álvarez, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Mexicanos en Europa: cuándo juegan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Final de La Casa de los Famosos México: votaciones arrancan sin Abelito y Mar Contreras en las opciones de voto

Horacio Palencia cumple deseo de su padre en medio de una complicada crisis de salud

Paty Navidad iniciará juicio contra Anabel Hernández por vincularla con Arturo Beltrán Leyva: “Me llevó entre las patas”

¿No hubo notario público en la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos? Se desata polémica legal

DEPORTES

El día que Checo Pérez

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”

Se cierra la lucha por el liderado de goleo en la Liga MX: Paulinho y Zendejas se meten a la pelea tras la jornada 11

Fuerza Guerrera se retira de la lucha libre tras 47 años de trayectoria: “Tengo 72 años y ya no me muevo como antes”

Se acabó el reinado de Cruz Azul, Toluca es nuevo súper líder y Chivas se mete a puestos de Play In

Mexicanos en Europa: cuándo juegan Edson Álvarez, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas esta semana