México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

Este domingo empezó la aventura de la Selección Nacional de México sub-20 en el Mundial de Chile 2025 con uno de los favoritos a llevarse la copa: Brasil. Sin embargo, aunque el mini Tri logró sacar un resultado positivo, el combinado azteca no debe bajar los brazos pues se encuentra en el ‘grupo de la muerte’ con España y Marruecos.

Con el jóven Gilberto Mora encabezando al equipo, Eduardo Arce busca crear un cuadro con lo mejor que tiene nuestro país pues de los 21 convocados 19 de ellos ya logaron realizar su debut en primera división generando un clima de tranquilidad por enfrentar competencias de alto nivel, pero también una presión sobre los futbolistas por entregar el mejor de los resultados.

Entre los seleccionados están:

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)

Los mexicanos le plantaron juego a los brasileños y vendieron cara la derrota. (TW @miseleccionsubs)

Sin confianzas ante España

Aunque durante su debut México inició ganando a los brasileños con un gol de Alexéi Domínguez al minuto 10, el jogo bonito se hizo presente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos dándole la vuelta al marcador con tantos de Rafael Barbosa Coutinho al 21 y de Luighi al 76. Sin embargo, un centro del propio Gilberto Mora desde el tiro de esquina encontró el remate de Diego Ochoa que puso los cartones 2-2 dándole a la selección vida en el torneo.

Los chicos mostraron que pueden enfrentar a potencias como Brasil en eventos importantes. (TW @miseleccionsubs)

Lo anterior no solo ayudó en la confianza para el equipo, sino que revela el alto nivel que trae cada escuadra, sobre todo la campeona de Europa con quien, en palabras del técnico mexicano, no deberán caer en confianzas:

“Todavía más (difícil que Brasil), sin volvernos preocupantes o excesivos, sabemos que saldrán más intensos, sabe que se juegan mucho en nuestro partido, esperar a España más fuerte... Nosotros tenemos que pasar el grupo, acomodarnos en el torneo y seguramente hacer un buen papel”.

La ‘furia roja’ y el Tri se verán las caras el próximo miércoles, primero de octubre, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El partido será transmitido a través de plataformas como ViX y por tele abierta en el Canal 5 de Televisa.