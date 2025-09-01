México Deportes

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”

El atacante uruguayo perdió la cabeza y se lanzó contra el elemento del staff

Por César Márquez

David Faitelson señaló que el
David Faitelson señaló que el gesto del delantero charrúa solo demuestra su falta de educación (X@DavidFaitelson_)

Seattle Sounders derrotó 3 por 0 al Inter de Miami en lo que fue la gran final de la Leagues Cup 2025 y se coronó como campeón del torneo binacional. Sin embargo, al término del encuentro se vivió uno de los momentos más polémicos de la noche cuando Luis Suárez lanzó un escupitajo a un elemento del staff del conjunto de Washington.

Y aunque todavía no se sabe cuál será el castigo para el jugador uruguayo, su controversial gesto causó reacciones en el mundo futbolístico, y es por eso que David Faitelson, uno de los personajes más destacados en el ámbito, opinó al respecto.

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suárez

Como es costumbre, Faitelson aprovechó sus redes sociales para hacerse presente. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el periodista de TUDN señaló que el gesto del delantero charrúa solo demuestra su falta de educación, además, agregó que Suárez no sabe perder.

“Muy bajo lo de Luis Suárez. Escupirle a otra persona demuestra una falta de educación y de valores. El jugador uruguayo recurre a sus instintos más rudimentario. No sabe perder", escribió el periodista de TUDN.

Cabe indicar que Ramírez, parte del staff de Seattle Sounders, es responsable de asistir a los recién llegados al equipo en su adaptación a la ciudad y parte del equipo de seguridad del club. Por su parte, Suárez no es la primera vez que comete este tipo de acciones, ya que en el Mundial de 2014 celebrado en Brasil, el uruguayo le propinó una mordida al italiano Giorgio Chiellini por lo que recibió una sanción de 4 meses de inactividad.

La reacción de David Failtelson
La reacción de David Failtelson al escupitajo de Luis Suárez (Captura de pantalla)

Los equipos mexicanos y su participación en la Leagues Cup 2025

Nuevamente los equipos mexicanos tuvieron una participación discreta en la Leagues Cup, y ninguno pasó de la ronda de los Cuartos de Final. Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca fueron los clubes de la Liga MX que más avanzaron en el torneo binacional pero no lograron meterse ni siquiera entre los mejores cuatro.

Ante esta eliminación colectiva, voces críticas han vuelto a poner en discusión el formato de la competición, que se desarrolla en su totalidad en Estados Unidos. Diversos sectores han cuestionado si esta decisión otorga desventaja a los equipos mexicanos por la ausencia de partidos disputados en territorio nacional, argumentando que la localía favorece a los clubes de la MLS, quienes han dominado el certamen.

