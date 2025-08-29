México Deportes

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

El organismo respalda a América tras la decisión que impide el acceso de aficionados al partido contra Pachuca

Por Gerardo Lezama

La Liga MX califica de “arbitraria” la decisión de la alcaldía Benito Juárez de cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes para el partido América vs. Pachuca.

La Liga MX emitió este 29 de agosto el comunicado oficial en su cuenta de X en el que califica como “arbitraria y unilateral” la decisión de la alcaldía Benito Juárez de cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes para el partido América vs. Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025.

El organismo expresó su respaldo total al Club América y exhortó a las autoridades locales a reconsiderar la medida, que afecta directamente a los aficionados sin que haya existido una audiencia previa ni resolución formal.

El conflicto se originó tras el partido femenil disputado el jueves, cuando personal de seguridad cerró la calle Indiana, lo que habría impedido el paso a una vecina que requería atención médica.

La alcaldía activó el llamado “Operativo Ladrillera” y anunció que no permitirá público en el estadio hasta que el club demuestre que su personal está debidamente acreditado.

América respondió que no cuenta con seguridad privada y que el operativo fue ejecutado por policías capitalinos bajo instrucción de la alcaldía.

El cierre del estadio afecta a la afición y genera tensión entre la Liga MX, el Club América y las autoridades locales.

En su comunicado, la Liga MX lamentó que la decisión se haya tomado sin diálogo ni fundamentos legales, y advirtió que se vulnera el derecho de los aficionados a asistir al espectáculo deportivo.

Además, se comprometió a colaborar con el Club América para que el partido del sábado 30 de agosto se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, conforme a lo establecido en el Reglamento de Competencia.

La empresa Ollamani, propietaria del Club América, también se pronunció en contra de la medida, señalando que el cierre de vialidades fue responsabilidad de la alcaldía y no del club.

En redes sociales se difundieron imágenes del operativo y de la calle bloqueada, atribuidas a personal de la propia alcaldía. El periodista David Faitelson criticó públicamente al alcalde Luis Mendoza, acusándolo de condicionar el uso del estadio a la entrega de boletos y palcos, lo que añadió tensión al conflicto.

El Estadio Ciudad de los Deportes ha sido sede provisional del América mientras el Estadio Azteca se encuentra en remodelación.

La alcaldía exige capacitación y acreditación del personal de seguridad para permitir público en eventos deportivos. Imagen cuenta de X @BJAlcaldia

La decisión de jugar sin público representa un golpe para la afición y para la logística del torneo, en un momento en que el equipo capitalino lidera la tabla general y mantiene una alta convocatoria.

Hasta el momento, la alcaldía Benito Juárez no ha emitido una respuesta formal al comunicado de la Liga MX. Se espera que en las próximas horas se defina si habrá alguna modificación en la postura oficial o si el partido se mantiene a puerta cerrada, como fue anunciado inicialmente.

