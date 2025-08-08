Reyna Isis y Persephone buscarán destronar a Lluvia y Jarochita en el 92 Aniversario del CMLL

Con confianza y ambición, Persephone, la joven estrella promete darlo todo junto a Reyna Isis en la Arena México. (Cortesía: CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha confirmado oficialmente una de las luchas más esperadas del 92 Aniversario: el Campeonato Mundial de Parejas Femenil estará en juego cuando Lluvia y La Jarochita defiendan los cinturones ante la explosiva dupla conformada por Reyna Isis y Persephone. El combate se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre en la Arena México, en lo que promete ser una noche histórica para la división femenil.

“Es un compromiso muy grande, yo siempre lo he dicho, uno se prepara constantemente para los grandes eventos”, afirmó Reyna Isis durante una entrevista para el noticiero oficial del CMLL. “Hubo oportunidad, nos acoplamos como pareja. Sé lo que es vivir esa experiencia y la magia de la gran fiesta de la lucha libre. Ahora me toca llevar de la mano a Persephone directo al triunfo”.

La dupla de retadoras enfrentará a Lluvia y Jarochita por el Campeonato Mundial de Parejas Femenil en la Arena México. (Cortesía: CMLL)

Esta alianza se consolidó luego de una serie de actuaciones destacadas durante las funciones recientes, donde ambas luchadoras demostraron su química como equipo y su deseo de hacer historia. Reyna Isis, con una trayectoria consolidada, buscará convertirse en doble campeona en el magno evento del CMLL, mientras que Persephone enfrentará su primera gran oportunidad en una función estelar de aniversario.

Las rudas sorprendieron al público con una victoria técnica sobre Lluvia y La Jarochita. (Foto: Jesús Beltrán)

“Obviamente nuestra lucha tenía que ser en el Aniversario”, comentó Persephone. “Nosotras nos vamos a llevar los campeonatos. Isis ya ha hecho su trayectoria de tantos años, y yo como siempre vengo con todo”.

Las actuales campeonas, Lluvia y La Jarochita, han sido una de las parejas más dominantes de los últimos años dentro del CMLL, pero saben que esta defensa será una de las más difíciles debido al momento que atraviesan sus retadoras.

Las gladiadoras buscarán coronarse como campeonas en una noche que promete emociones intensas. (Cortesía: CMLL)

Además, se anunciaron más compromisos para ambas contendientes: Persephone, como reciente ganadora del Campeonato Universal de Amazonas 2024, se enfrentará próximamente a una luchadora internacional aún por revelar. Por su parte, Reyna Isis, ganadora del Grand Prix Femenil 2024, será la abanderada del equipo internacional en el Grand Prix Varonil de esta edición, un hito para una gladiadora mexicana.

CMLLInforma || 👑 Reyna Isis y Persephone están en el estudio para confirmar su reto: ¡quieren enfrentar a Las Chicas Indomables en el 92 Aniversario del CMLL!



🔥 El objetivo: el Campeonato Mundial Femenil de Parejas.

📲 https://t.co/cye2v0KlYa pic.twitter.com/DgMBKw9Le4 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 7, 2025

Cartelera confirmada hasta el momento para el 92 Aniversario:

Triangular de parejas con final suicida: Esfinge y El Valiente vs Último Guerrero y Averno vs Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Cabellera contra Cabellera: Rey Bucanero vs El Felino

Campeonato Mundial de Parejas Femenil: Lluvia y La Jarochita (campeonas) vs Reyna Isis y Persephone (retadoras)

Los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas de la Arena México.