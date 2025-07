Sebastián Cáceres manda romántico mensaje a Alana Flores tras su tricampeonato en ‘La Velada del Año’

El futbolista rápidamente reaccionó a la victoria de su novia. (Instagram)

El pasado sábado, 26 de julio, la creadora de contenido Alana Flores conquistó el tricampeonato de ‘La Velada del Año V’, el torneo de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos en Sevilla, y uno de los más orgullosos fue su novio, el defensa uruguayo del Club América, Sebastián Cáceres, quien le dedicó un mensaje cargado de admiración y orgullo que resonó en redes sociales.

La influencer mexicana originaria de Nuevo León compartió en su cuenta de Instagram fotografías donde posa con su nuevo cinturón, símbolo de su victoria sobre la boxeadora Argel. Al instante, el mensaje de Cáceres se posicionó como uno de los más emotivos en los comentarios: “Nadie dudaba de lo que sos capaz, te amo tricampeona”.

El mensaje no solo destacó por su contenido, en donde hizo alusión al tercer campeonato que ganó y a que él, junto con su equipo, también son tricampeones del fútbol mexicano. Aunado a que se convirtió en la reacción con más “me gusta” dentro de esa publicación, reflejando el apoyo masivo que motivó a la pareja.

El defensor de las Águilas reaccionó de manera cariñosa a la victoria de su pareja en España. (Instagram)

Un respaldo desde la distancia

Sebastián no asistió al evento, ya que sus compromisos con el América —tanto en la Liga MX como en la próxima Leagues Cup— lo mantuvieron concentrado con el equipo. Sin embargo, su apoyo no se hizo esperar. Desde la distancia, el defensor nacional de Uruguay demostró que, aunque no estuvo presente físicamente, su respaldo fue constante y evidente.

Alana Flores obtuvo su tercer título en el torneo, celebrado en el Estadio La Cartuja. El combate contra Argel llegó a la decisión dividida al término de tres rounds de dos minutos cada uno. El resultado consolidó a Alana como una figura de empoderamiento dentro del streaming y el boxeo de exhibición, además de posicionarla como una representación mexicana exitosa en un evento europeo.

Alana Flores ganó la pelea a su retadora y mantiene el invicto en 'La Velada del Año 5' | Twitch / Ibai Llanos

Una relación que trasciende el deporte

La relación entre Alana y Sebastián ha ganado notoriedad por la mezcla de deportes tradicionales y contenido digital: uno desde el terreno de juego, el otro desde redes y streaming. Un vínculo que refleja cómo figuras de distintos mundos se apoyan públicamente en un ecosistema cada vez más interconectado.

El mensaje de Sebastián resonó entre la comunidad de fans de ambos. Usuarios comentaron que su apoyo demostraba confianza y conocimiento profundo de las habilidades de Alana; otros lo interpretaron como un gesto de unión frente a una audiencia que observa tanto resultados deportivos como dinámicas personales.