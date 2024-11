Con una emotiva carta, Nuria Diosdado se despidió oficialmente de la natación artística

Nuria Diosdado se despide de la natación artística. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La reconocida nadadora artística mexicana Nuria Diosdado, capitana del equipo nacional, ha anunciado oficialmente su retiro de las competencias luego de una trayectoria de casi tres décadas que la convirtió en un ícono del deporte mexicano.

Con orgullo, la jalisciense de 34 años cerró su etapa competitiva tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, su cuarta justa veraniega, donde lideró al equipo hacia un histórico séptimo lugar.

Un adiós cargado de emociones

La despedida de Nuria estuvo marcada por una carta llena de sentimientos hacia la disciplina que definió su vida desde los cinco años. En un video compartido a través de redes sociales, la atleta agradeció los momentos inolvidables, los aprendizajes y las amistades que cosechó durante su extensa carrera.

La mexicana Nuria Diosdado se despidió oficialmente de la natación artística luego de 29 años incursionado en esta disciplina. (IG/ Nuria Diosdado)

“Querida natación artística, 29 años atrás nos conocimos. Me has dado las herramientas para hoy ser como soy, eres quien ha forjado mi carácter”, inicia la carta, que recopila una vida dedicada al agua, a la creatividad y al trabajo en equipo.

Nuria también recordó el sacrificio que implicó su camino en el deporte de alto rendimiento. A los 15 años, dejó su hogar en Guadalajara para integrarse al equipo nacional en la Ciudad de México, con la esperanza de cumplir el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos. Dos décadas después, su legado incluye cuatro participaciones olímpicas y un impacto duradero en la historia del deporte mexicano.

Logros imborrables

Hoy despedimos una era dorada para la natación artística en México. ✨ @NuriaDiosdado se retira tras cuatro Juegos Olímpicos, dejando un legado de pasión, disciplina y sueños cumplidos.



¡Gracias por inspirar a toda una generación! 🧜🏻‍♀️💙 #TodosSomosOlímpicos



🎙️ @Antonio_Rosique pic.twitter.com/0hT3T7BFyB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 26, 2024

Diosdado se despide con un palmarés destacado, que incluye:

Dos oros y dos platas en Juegos Panamericanos (Toronto 2015, Lima 2019 y Santiago 2023).

16 medallas en Juegos Centroamericanos, 15 de ellas doradas.

Oro en la Copa del Mundo 2023, celebrada en Egipto.

Medalla de oro en el Mundial de Natación 2023, disputado en París.

La ondina aseguró que cierra su carrera sin pendientes ni remordimientos. “Me voy plena, con la certeza de que di todo lo que podía dar en la piscina. No me queda ninguna espinita, mi carrera no me debe nada y yo no le debo nada a ella”, expresó en una entrevista tras el anuncio.

Una nueva misión

Nuria Diosdado, capitana de la Selección Mexicana de natación artística, anunció su retiro tras 29 años de carrera. (X/@COM_Mexico)

Aunque deja la competencia, Nuria no se apartará por completo de la natación artística. Con dos maestrías en su haber, la atleta planea desarrollar programas de apoyo para jóvenes deportistas y promover la imagen pública deportiva.

“Quiero compartir todas las vivencias que tuve dentro del agua. Mi objetivo es ayudar a quienes enfrentan el difícil proceso de transición hacia el retiro”, explicó en un evento de despedida organizado por el Comité Olímpico Mexicano.

También expresó su confianza en la nueva generación de nadadoras. “Viene una selección fuerte, con nuevos refuerzos. La natación artística se queda en buenas manos liderada por las entrenadoras nacionales”, aseguró.

El Comité Olímpico Mexicano (COM), por su parte, dedicó un mensaje de reconocimiento a la trayectoria de Diosdado. “Ícono indiscutible del deporte mexicano, su talento, disciplina y pasión han marcado una era inolvidable que inspira a generaciones presentes y futuras”, expresó el organismo en un comunicado.

Reconocimiento a su equipo

La deportista aseguró que no es el punto final. (X/@COM_Mexico)

Durante su mensaje, Nuria subrayó la importancia de sus compañeras y entrenadoras, a quienes describió como pilares de su éxito. “Agradezco a todas mis compañeras por mantenerme a flote. Hoy es maravilloso poder llamar amigas a todas. Las amo con todo mi corazón”, concluyó.

La ondina también destacó los momentos creativos que compartió con su equipo, como las rutinas inspiradas en el circo, Bollywood, animales de la selva, mariposas monarca y guerreras aztecas. “Ha sido mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que nunca hubiera podido soñar”, escribió.

Carta a la natación artística de Nuria Diosdado

“Querida natación artística, 29 años atrás nos conocimos. Qué puedo decirte que no sepas, me has dado las herramientas para hoy ser como soy, eres quien ha forjado mi carácter, la culpable de que haya viajado por el mundo entero. La que sacó de mí un lado artístico y creativo que en ningún otro lugar hubiera explorado igual. Has sido mi amiga, mi hogar, mi lienzo en donde escribir mi historia, mi maestra más exigente, mi refugio, mi segunda familia, mi confidente, la culpable de mis días de estrés y la protagonista brillante de estos primeros 34 años de vida.

Hace 19 años tomé la decisión de quedarme en la CDMX para quedarme con la selección nacional. La idea era quedarme para volver al año siguiente o tal vez, si las cosas iban bien, soñar con unos Juegos Olímpicos. Querida, qué fortuna la historia escrita, las más de 80 compañeras, las entrenadoras casi mamás que han aguantado mis horas de plática durante los entrenamientos, las risas, los momentos difíciles, los uniformes acumulados, las compañeras de cuartos, las maletas llenas de historia y las amistades que hoy cruzan fronteras.

Interpretamos infinidad de cosas juntas: desde un circo hasta una rutina de vaqueros, animales de la selva y también hermosas mariposas monarca. Bailamos al ritmo de Bollywood y la música de los 80, luchamos como ninjas y guerreras aztecas hasta convertirnos en diosas del agua en París. Ha sido mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que nunca hubiera podido soñar.

Hoy quiero darte las gracias por todo y por tanto. Solo siento gratitud, amor y orgullo por todo lo que hicimos juntas, por todos los que me ayudaron e impulsaron a no dejarte cuando sentí muchas veces que ya no podía más. Por todos esos días donde pude levantar la frente con orgullo al pisar la plataforma en cada competencia, por todos los abrazos que me llevo al terminar cada rutina y las veces que vi antes de cualquier calificación el festejo de mis entrenadoras. Su reacción era su verdadera medalla.

No me despido de ti porque nunca dejaremos de tener esta conexión que nos une, pero todo libro tiene sus capítulos. Hoy decido que mi etapa competitiva en el agua termina aquí. Cierro de la manera más extraordinaria, con cuatro Juegos Olímpicos y con el sueño de muchas: clasificar y participar como equipo después de 38 años en unos Juegos Olímpicos. Estoy segura de que, aunque este capítulo se acaba, vienen muchos más. Gracias, mi muy querida amiga. Gracias, natación artística”.