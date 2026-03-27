Resultado de prueba forense para confirmar hallazgo de hijo de Ceci Flores aún está pendiente, señala gobierno de Sheinbaum

La estrategia apunta a reducir los delitos de alto impacto relacionados con armas de fuego en la población civil.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que aún está pendiente el resultado de la prueba forense para confirma la identidad del hijo de Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Esto, luego de que esta semana la activista afirmó haber encontrado los restos óseos de su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, en Hermosillo, Sonora.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal explicó que cuando se halla el cuerpo o los restos de una persona, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizan las pruebas de ADN tanto a la persona fallecida como a sus familiares.

“Cuando lamentablemente se encuentra una persona sin vida, lo que hace el Ministerio Público, como en el caso de la señora Ceci Flores, que se ha hecho referencia a restos óseos de una persona fallecida, lo que se hace es que la Fiscalía General de la República, a través de sus peritos analiza los restos óseos con pruebas de ADN, también se toma pruebas de ADN a la familia.

“Se analiza la información, se cruza y cuando hay coincidencias y se puede confirmar la identidad de la personas hay un protocolo a través del cual se le informa la familia de manera con todo el respeto, cuidado y sensibilidad, sobre estos temas y generalmente se hacen en la privacidad de un diligencia entre el Ministerio Público o la Comsión Nacional de Búsqueda, para evitar la revictimización de cualquier persona”, dijo en Palacio Nacional.

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