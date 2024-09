Óscar de la Hoya responde a Juan Manuel Márquez tras acusarlo de ratero: “Mantén mi nombre fuera de tu pin... boca”

De la hoya junto a Márquez en 2012 previo a la pelea contra Pacquiao.

La relación entre dos grandes figuras del boxeo mexicano, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez y Óscar de la Hoya, ha vuelto a ser motivo de controversia tras las recientes declaraciones de Márquez en el podcast “Un Round Más”, conducido por su antiguo rival, Marco Antonio Barrera. Durante la conversación, Márquez acusó a De la Hoya de haberle robado dinero cuando el “Golden Boy” era su promotor.

Márquez relató que De la Hoya le pidió un porcentaje significativo de sus ganancias en una de las peleas más importantes de su carrera, la cuarta contienda contra Manny Pacquiao.

“Me dice ‘yo veo que ya no vas a renovar, queremos que nos des el 20 por ciento de lo que vas a ganar en la pelea contra Pacquiao’. Y que la gente lo sepa, no me interesa, a mí me gusta decir lo que es”, comentó el “Dinamita”.

Según Márquez, De la Hoya lo acusó posteriormente de robarle cuando decidió no ceder ese porcentaje: “Yo dije dentro de mí: ‘sí güey, te lo voy a dar después de lo que me robaste durante cinco años’”.

Esta acusación no pasó desapercibida para De la Hoya, quien rápidamente respondió con sarcasmo y dureza a través de sus redes sociales. El excampeón y actual promotor no se guardó nada y llamó a Márquez “ignorante” por quejarse de un acuerdo que él mismo había negociado.

“Juan, ignorante, negociaste ese contrato con tu propio promotor y abogado y lo firmaste, lo aceptaste todo en papel. Además, el 20 por ciento del PPV es el estándar que le corresponde a los promotores, ¿crees que debí trabajar gratis?”, replicó De la Hoya.

Además, el “Golden Boy” aprovechó para lanzar una crítica personal, insinuando que Márquez está arruinado económicamente. “Escucha, lo siento, lamento que estés arruinado, pero como gastes tu dinero no es mi problema. Siempre le he pagado a todos lo que tienen contratado y a lo que tienen derecho”, afirmó. De la Hoya también sugirió que las acusaciones de Márquez se debían a las declaraciones previas de Canelo Álvarez, quien ha hecho comentarios similares sobre el promotor. “Lo siento, Juan, que estés luchando, odio ver a ex peleadores que terminen así, tan triste y patético”, añadió.

La discusión culminó con De la Hoya pidiendo, en términos poco amistosos, que Márquez deje de mencionarlo: “Mantén mi nombre fuera de tu pinche boca”.