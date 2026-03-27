México

“No sé a qué se refiera”: Sheinbaum se deslinda de la ‘operación cicatriz’ entre Morena y PT tras desacuerdo por Plan B

La presidenta dijo que será cuestión de los tres partidos de alianza de la 4T mantener la unidad en las elecciones

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Sheinbaum dijo que desconoce "la operación cicatriz" de Morena con el PT. | X- Ricardo Monreal / YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que desconoce "la operación cicatriz" de Morena con el PT. | X- Ricardo Monreal / YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindo de la llamada ‘operación cicatriz’ entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), que ayer confirmó el diputado Ricardo Monreal, tras el desacuerdo que hubo entre los tres partidos que conforman la alianza de la Cuarta Transformación por el Plan B de la reforma electoral.

En su conferencia mañanera, la mandataria

“No sé que cicatriz haya qué hacer, la verdad, no sé a qué se refiera Ricardo Monreal con esto, nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros que tiene que ver con reducir los privilegios fue aprobada, ya la parte de la revocación de mandato no tuvo la mayoría del voto.

“Ya depende de Morena como se van a establecer las alainzas y de los tres partidos que me apoyaron para llegar a la Presidencia, de los tres partidos ya depende su alianza posterior”, dijo en Palacio Nacional.

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