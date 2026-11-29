Nara Ferragut: de la pregunta a su madre a los 9 años que reveló los abusos de su infancia al infierno que ocultó en la TV

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Durante años, Nara Ferragut construyó una imagen de mujer alegre, fuerte y siempre dispuesta a estar para los demás. Organizaba fiestas, trabajaba sin parar, aparecía sonriente en televisión y parecía tener todo bajo control. Sin embargo, detrás de ese personaje había una historia de abusos en la infancia, trastornos alimentarios, vínculos difíciles y un dolor que durante mucho tiempo intentó esconder. “Yo era la encargada de que nadie supiera el infierno que estaba atravesando por dentro”, reconoce.

En Todo quemaba, su primer libro, la periodista y productora reconstruye ese recorrido y habla de las heridas que pudo empezar a sanar después de diez años de terapia. También cuenta el momento en que atentó contra su vida, la relación que tuvo con su cuerpo, la maternidad y el proceso que le permitió construir un presente diferente junto a su pareja, el actor Carlos “Charly” Issa y su hijo de seis años, Franco.

En una charla con Infobae, Nara se permite correrse de esa imagen pública. Habla de sus padres, de la importancia de escuchar a los chicos, de pedir ayuda y de aprender a tratarse con amor. No pretende dar lecciones ni presentarse como un ejemplo. Su mensaje es otro: “Se puede salir de la oscuridad, pero no solo, hay que aprender a pedir ayuda”.

—En el libro te mostrás desde un lugar muy diferente al que la gente conoce. ¿Te costó exponerte de esa manera?

—Me cuesta bastante ser vulnerable, pero acá rompí todo. Siempre digo que me gusta más entrevistar y escuchar. Sin embargo, en esta nueva etapa siento que está bueno transmitir el mensaje de lo que me hizo bien. El libro es parte de un proceso terapéutico que empezó hace diez años, cuando decidí cambiar mi vida. Mi psicóloga, Margarita, me aconsejó que empezara a escribir porque me iba a hacer bien. Así fui conociéndome, abriendo esa puerta y tratando de transformar el dolor en amor.

"Aprendí a tratarme con amor, a entender que no hice nada malo, que no estoy rota ni fallada y que voy a estar bien", afirma Nara Ferragut en esta charla con Infobae.

—¿Cómo fue tomar la decisión de publicar algo tan personal?

—Primero fue medio inconsciente y dije que sí. Después me arrepentí y pensé: “¿Qué estoy haciendo?”. Me exponía mucho y no sabía qué iba a pensar la gente, pero sentí que era el momento, que estaba preparada. Para mí, el mensaje es todo y no me equivoqué por las cosas que están pasando.

—En el libro hablás de la construcción de un personaje para protegerte. ¿Así nació Nara?

—Yo vengo de una familia disfuncional, somos sobrevivientes porque nos criaron de otra manera. El papá salía a trabajar, la mamá criaba a los hijos, se hacía cargo de la cocina y de estar. No se valoraba su trabajo. El padre salía de joda, tenía muchas amantes y la violencia y los gritos eran cotidianos. Mis papás se peleaban y ardía Troya, pero uno lo vivía con naturalidad. Los hijos estábamos expuestos a esas situaciones. Recuerdo una escena muy clara: yo tenía seis años, mi mamá estaba embarazada de mi hermano y mi papá había dicho que se iban a separar. Yo la abrazaba y le decía: “Qué tristeza me da, mami, lo que te está pasando, pero vos quedate tranquila que yo te voy a cuidar”. Así empezó a construirse Nara. Sentía que tenía que estar para el otro, protegerlo y demostrar que nada me dolía. Me sacudía el polvo y seguía adelante. Esa nena no podía darse cuenta de que había cosas que no podía soportar. Tenía que ser vista, tenía que cuidar.

—Sobreadaptada.

—Claro. Lo hablo mucho en terapia. Todavía me duele cuando recuerdo a esa nena que abraza a su mamá, pero también entiendo y acepto que mis viejos hicieron lo que pudieron. Ellos se amaban profundamente y, con esa misma pasión, tenían una relación tóxica. Aun así, seguían unidos por nosotros. Antes las familias tenían que seguir juntas pase lo que pase.

—¿A esa edad también empezaron los abusos sexuales que contás en el libro?

—Sí. Empecé a ser abusada por una persona mayor, cercana a la familia. Muchas veces creemos que los chicos tienen que cuidarse de los extraños, pero los abusos también suceden dentro de los entornos conocidos, con familiares o personas allegadas.

—Es importante que lo digas. Muchas veces los abusos son intrafamiliares y ahí cobra un peso muy importante la ESI, que permite que un chico entienda lo que está pasando.

—El dolor de mi mamá era preguntarse cómo no lo había podido ver, si ellos estaban atentos a mí.

—¿Cómo fue para vos poder poner en palabras lo que había pasado?

—De grande, a través de Margarita, pude perdonarme. Mirá lo que te digo. Yo sentía que, cuando tenía seis años, ir a esa habitación era ir a buscar que me abusaran. Pensaba que había algo de mi responsabilidad en eso. Recién después de muchos años de terapia entendí que no era así. En la psicología de un niño que está siendo abusado puede haber sensaciones que no comprende. Yo sentía placer y por eso volvía, pero no entendía que estaba siendo abusada. Creía que, a esa edad, ya tenía que darme cuenta de lo que estaba pasando. Poder entenderlo fue muy fuerte. Pude abrazar a esa nena y decirle que no había hecho nada malo. También entendí que no se trataba de perdonarme, sino de aceptar lo que sucedió y estar en paz con eso. No sé si lo entiendo del todo o si lo olvido. Cuando lo cuento, todavía se me eriza la piel. Pero pude racionalizarlo: yo no busqué que me abusaran. Había un adulto abusando de una nena. Eso ocurrió durante mucho tiempo, aproximadamente desde los cuatro hasta los ocho años.

—Eras una nena.

—Con el tiempo aprendí a tratarme con amor, a entender que no hice nada malo, que no estoy rota ni fallada y que voy a estar bien. Porque muchas veces la sociedad les hace creer a las mujeres que fueron abusadas que no van a poder construir vínculos sanos o que no van a ser aceptadas. A través de este proceso terapéutico entendí que no tiene por qué ser así, por eso quería contarlo en un libro. Nadie puede callar tu voz. El abuso para una nena es terrible, es un infierno, pero se puede llegar a estar en paz con lo que pasó.

—En el libro dejás claro que no querés revelar quién fue. ¿Por qué?

—Porque el mensaje no es quién fue. Mi historia habla de que uno puede venir de una infancia que no deseó, de un dolor tan grande como que abusen de uno cuando es chico, y aun así puede dejar de doler y tener una vida feliz. Te cuento algo: yo llegué a creer que esa persona que me había abusado no se aceptaba a sí misma, que se castigaba y se destruía con el alcohol por lo que había hecho.

—O sea, vos le asignaste un sentimiento de culpa…

—Sí, una culpa que no tenía. Yo necesitaba creer que estaba arrepentido, que se lastimaba por lo que me había hecho. Fue una manera de intentar sanar lo que me había pasado.

—Lo necesitabas arrepentido.

—Sí. Nunca volví a tener una conversación con esa persona. A veces coincidimos en eventos sociales, pero estamos en lugares separados y casi no tenemos diálogo. El mensaje que quiero transmitir es otro: madres, escuchen a sus hijos. Mis papás me creyeron y me acompañaron. Les pido que hablen con sus hijos, que los escuchen y los abracen. Después, cada familia decidirá qué hacer.

—Una víctima hace lo que puede, cuando puede. No hay que cuestionarla. ¿Él nunca se acercó a hablarte ni te pidió disculpas?

—No. Mi mamá no lo acepta y respeto su decisión. Mi tío, por ejemplo, lo quiere golpear.

—¿A qué edad lo pudiste contar?

—Lo conté a los nueve años. Mi mamá siempre nos secaba después de bañarnos y, un día, mientras lo hacía, le pregunté: “Mamá, ¿yo puedo quedar embarazada?”. Ahí entendió que algo estaba pasando. Yo lloraba mucho y no podía parar. Mi mamá le pidió a mi papá que se fuera con mis hermanos y empecé a contarle todo. Recuerdo los ojos de dolor de mi vieja, de no poder creer lo que estaba escuchando. Ya me despertaba por la noche y le decía que tal persona me daba besos en la boca, y ella me preguntaba: “¿Cómo besos en la boca?” y yo le decía “no, me equivoqué”. Mi mamá enseguida me llevó a una psicóloga, que le dijo: “Vos ocupate de vos y de tu hija. Del abusador, que se ocupen quienes se tienen que ocupar”. En ese momento se ocultaban muchas cosas, se callaban, más en Neuquén.

—¿Y tu papá cómo reaccionó?

—Mi viejo decía “lo mato, lo mato”. También estaba muy triste porque para un papá debe ser terrible escuchar algo así.

—¿Lo encararon ellos?

—Sí, pero no quiero dar más detalles.

—¿Esa nena empieza terapia en ese momento?

—Muy poquito tiempo. Yo soy ariana y muy sobreadaptada: “Yo puedo con todo”. Y ahí empecé a construir el caparazón.

—A Nara.

—A Nara. Yo soy Daniela Ferragut, nacida y criada en Neuquén, me vine a los 17 años con todo esto a mis espaldas. Si vos me preguntabas, te decía que había tenido una infancia maravillosa, que nunca me había pasado nada malo. Vivía del cuerpo para afuera. Todo estaba bien, hasta que tantas capas empezaron a explotar.

—El cuerpo iba hablando igual.

—El cuerpo iba hablando y en nuestra profesión es fácil tapar. “¿Cómo estás?” “Muy bien”. Somos tan hipócritas como diría Carmen Barbieri. Entonces cada vez me iba mejor, decía que estaba todo bien, te ves bien del cuerpo para afuera, pero en un momento me explotó.

—Ayer, cuando avanzaba con el libro, pensaba eso. Yo te veía en el piso de ShowMatch espectacular o en los móviles con Ángel, y pensaba qué puede estar pasando por dentro y uno no lo ve.

—Qué importante esto que decís, porque nadie sabe lo que está viviendo una persona por dentro, por más que por fuera muestre otra cosa. Yo era la encargada de que nadie supiera el infierno que estaba atravesando. Organizaba las fiestas de ShowMatch y del Bailando, llamaba a todos, estaba pendiente de todo. No te voy a decir que no eran momentos divertidos, pero yo no estaba bien emocional ni psicológicamente. No me daba cuenta de que necesitaba pedir ayuda. Vivía en automático: pasaba de un programa a otro y no paraba de trabajar.

—¿En ese momento los trastornos de alimentación ya habían cesado o todavía no?

—La obsesión con el cuerpo y los trastornos de la conducta alimentaria son algo que todavía tengo que tener presente. A mí me importa mucho el cuerpo y tengo que estar atenta. Por eso también trabajo en bienestar físico, mental y espiritual. A veces la mirada del otro todavía me afecta y no siempre me trato con amorosidad. Me digo cosas hirientes. Es importante recordar que no somos solamente un cuerpo y que no tenemos que opinar sobre los cuerpos ajenos. Hay que preguntarse si eso que te decís a vos misma se lo dirías a tu mejor amiga.

—¿Quién fue la primera persona que advirtió que algo estaba pasando?

—Mi hermano Hernán. Me escuchó vomitar detrás de la puerta del baño y les avisó a mis padres. Me llevaron a una psicóloga, pero no sostuve el tratamiento. En la adolescencia estaba muy obsesionada con querer ser flaca. Me habían crecido los pechos y sufría mucho porque veía mi cuerpo distinto, quería volver a ser como antes. Comía muchísimo y después me encerraba a vomitar. Tenía una distorsión de mi cuerpo y de la realidad. En esa etapa también me enfrentaba a mis viejos, los odiaba, quería romper todo y no entendía mis emociones. Sentía que estaba rota, que había algo en mí que no funcionaba. Si alguien me hubiera explicado que muchas de esas cosas eran parte de la adolescencia, me habría ayudado a vivirla de otra manera. Todo eso que me iba sucediendo lo fui convirtiendo en síntomas. Como me dice Margarita hoy: chupaba mucho, comía desmedidamente, no tenía límites.

—¿El alcohol se volvió un problema?

—No era solamente el alcohol: yo estaba siendo un problema para mí misma. No sabía ponerme límites: comía mucho, trabajaba mucho, salía mucho, no podía estar conmigo misma. Me resultaba insoportable estar con ese vacío. Así transité mi vida desde la adolescencia hasta los 40 y pico: tapando, tapando, tapando.

—¿Cuándo pudiste empezar a cambiar esa dinámica?

—A los 38 años di un vuelco. Entendí que algo me estaba pasando y fui a consultar a una psicóloga. Empecé una terapia sostenida, también trabajé con nutricionistas y empecé a mirar todo lo que me hacía daño. Empecé a reconocer mis límites, a poner en palabras lo que me pasaba y a transformar mi vida. Fueron diez años de proceso terapéutico. No tardé diez años en escribir el libro: son diez años de trabajo personal. Todavía voy a terapia todos los jueves religiosamente. Por eso el mensaje de Todo quemaba es que nadie puede salvarse solo, hay que pedir ayuda. Yo sentía que algo no me hacía feliz, que no podía salir de ese lugar, pero no entendía qué me estaba pasando.

—Es pedir ayuda y tratar al otro con amabilidad, porque no sabemos qué está viviendo por más sonrisa que veamos.

—No sabés el infierno que puede estar viviendo una persona por dentro, cómo fue su infancia o qué cosas atravesó. Hoy parece que podemos decir cualquier cosa sobre el otro, incluso en las redes sociales, sin pensar si lo vamos a lastimar. Tenemos que ponernos un poco en su lugar y ser responsables de lo que decimos. Yo también aprendí de grande a preguntarme por qué hago algo, por qué lo digo y qué consecuencias puede tener.

—¿En algún momento de todo ese tiempo volvían los recuerdos de la infancia o es algo que quedó aplastado atrás?

—Siempre tuve pesadillas. Me despertaba transpirada, recordando situaciones de mi infancia o las discusiones de mis viejos. No les prestaba demasiada atención hasta que empecé terapia con Margarita y llevaba todos esos sueños a las sesiones.

—En un momento sentiste que no podías más.

—Fue un Día del Amigo. Había salido a festejar, éramos más de 40 personas en una mesa larga. Volví a mi casa y, después de un último llamado por problemas laborales que tenía con mi productora, tomé todas las pastillas que había. Mi expareja me llevó al Fleming y los profesionales me dijeron que había salvado mi vida de milagro, por minutos. Pasé de estar celebrando con un montón de gente a querer quitarme la vida. Ya no daba más, pero todavía no podía registrar qué me estaba pasando. Quería tapar esa voz, callar ese dolor y que se parara el mundo, pero no sabía cómo hacerlo. Estuve internada en un psiquiátrico y, a los 15 días, estaba trabajando como si nada. Llegué al Bailando y seguí adelante sin haber tomado conciencia de lo que había sucedido. Cada vez que cuento esto me preguntan por qué sigo llorando. Es porque no quiero olvidarme de dónde vengo. Hoy agradezco todos los días la vida que tengo, pero también hago mucho para sostenerla.

—En el libro hablás de una cartera que todas tenían y que a vos no te gustaba, pero que si todas la tenían la equivocada eras vos en no exigirle a Nara que la compre aunque era muy cara. Había algo de la construcción de ese personaje y de la apariencia, ¿no?

—Yo lo único que quería era que me quisieran, buscar afuera la aprobación que no podía encontrar adentro mío. De chica miraba las revistas Caras y Gente en la casa de mi abuela Pocha y veía a mujeres que tenían una cartera de una marca internacional. En ese momento me parecía fea, pero después entendí que tenerla significaba pertenecer. Yo quería eso: que me aceptaran, que me quisieran. Muchos años después viajé a Miami y me compré esa cartera. Ya tenía mi productora, salía en esas revistas y estaba en uno de los programas más importantes, sin embargo, por dentro estaba vacía, atravesando el peor momento de mi salud mental. Entendí que ningún objeto ni nada de afuera te va a hacer feliz si no estás bien con vos misma.

—Es re importante que lo cuentes: uno no sabe qué está buscando y nada calma. ¿Había alguien con quien pudieras hablar de esa tristeza?

—Yo abría esa puerta, pero la cerraba de manera tajante. No estaba preparada para cambiar. Fue una transformación que llegó después de muchos años de terapia y de cambiar absolutamente todos mis hábitos. Me gusta hacer distintas terapias, registros akáshicos, biodecodificación, terapias alternativas y seguir buscando, pero hoy siento que estoy más cerca de abrazar a esa nena y decirle: “Llegaste al lugar al que tenías que llegar”. También siento que el libro es el broche de oro de una etapa que terminó.

—¿Cómo aprendiste a convivir con ese vacío?

—En un momento tenía un vacío espiritual, una angustia, una patada en el pecho que no podía transitar. Me acuerdo de un viernes a la noche: Charly estaba haciendo una función de teatro, yo había dormido a Franquito y me senté en el sillón. El vacío era tan grande que llamé llorando a Margarita. Un viernes a la noche. Ella me dijo: “Está bien que me lo cuentes, pero hoy podés con eso. Quedate ahí. Preguntate qué estás sintiendo, por qué te sentís así”. Me enseñó a detenerme y a pensar qué decisiones tomo porque realmente las quiero y cuáles por agradar a los demás. También a entender que cuando le decís que no a algo, le estás diciendo que sí a otra cosa. Eso de poner límites lo aprendí de grande.

—¿Cuánto tuvieron que ver Charly y Franco en este proceso de sanación y de abrazarte a vos?

—Yo creo que fue al revés de como todo el mundo lo piensa. Primero sané, dejé de lastimarme y esa pulsión de muerte tan intensa que tenía empezó a transformarse en palabras, en pedir ayuda. Aprendí a ponerme límites. Yo sé que soy extremista: si como pizza, no me como una porción, me como la pizza entera. Bueno, ahora puedo decir: “Che, una porción. Hasta acá”. También aprendí a poner en palabras qué me gusta y qué no, a pedir lo que necesito, a disculparme por las veces que me equivoqué, a abrazarme y a tratarme con amor. Ahí llegó Charly. Me enamoré de mí, que parece re cursi, pero es verdad, y me enamoré de otro. Y lo mismo pasó con Franquito. Vos pensá que a mí me habían dicho que no podía ser madre, que no tenía reserva ovárica.

—Sí, ahí está también el relato con una médica espantosa. No quiero spoilear todo, pero Franco llega después de situaciones de violencia médica muy fuertes.

—Y hablando con muchas madres que hoy tienen hijos, pero a quienes les habían dicho que no iban a poder ser madres, o con mujeres que hicieron distintos tratamientos, aparece mucho esto: hay excelentes profesionales de la salud, pero otros tienen que aprender cómo decir las cosas porque pueden lastimar muchísimo. Yo siempre digo que un diagnóstico no es destino y los milagros existen. Franco es mi milagro. Me habían dicho que no podía ser madre y Franquito llegó de forma natural y está súper saludable.

—Pero está bueno lo que decís: Franco no vino a sanarte. Vos te sanaste y por eso pudo llegar Franco.

—Y por eso estoy pudiendo ser la madre que soy. ¡Re loca! Siento que Franco no pudo llegar antes porque yo no estaba bien. Si hubiera llegado cuando estaba con mi anterior pareja, hubiera repetido la historia de mis padres, porque en esa relación había violencia y agresión. Fue una relación hermosa en muchos aspectos, pero también bastante tóxica y no lo digo por la otra persona, lo digo por mí.

—¿Qué tipo de violencia viviste en esa relación?

—Yo era la violenta y muy desmedida. No tenía límites en nada.

—¿Era violencia verbal o también física?

—Él era una persona hermosa, muy equilibrada, es quien me salvó la vida, pero yo no estaba bien y llevaba todo a los extremos. Era muy celosa, hacía todo lo que no se debe hacer en una pareja: revisar el teléfono, buscar cosas y cuando me agarraba la locura le decía cosas espantosas. Hace muchos años le pedí disculpas y la verdad es que me hubiera gustado ser de otra manera.

—Te armaste un presente hermoso.

—Me lo armé, total.

—Desde que te conozco sos una mujer muy generadora. Armaste tus empresas, te habrá ido mejor o peor, pero siempre gestionaste y fuiste para adelante. No esperaste que te ofrecieran proyectos: los generaste.

—Lo que más le agradezco hoy a la vida es mi salud mental y la cuido. Me levanto a la mañana y escribo: hago las páginas matutinas religiosamente. También hago gimnasia, trato de comer saludable y de dormir ocho horas. Tengo muchos eventos sociales, pero busco momentos para sentarme a tomar un café con mis amigas, escucharlas y estar con ellas. Nada de esto me sale naturalmente: me lo armo porque sé que soy una persona que, con sus pensamientos, tiende a destruirse. Me digo cosas feas y, cuando me habilito eso, me hago daño. También sé que tengo una intensidad desmedida: así como puedo estar muy feliz, puedo caer muy abajo. Pero estos años de autoconocimiento hicieron que cuando aparece ese diablito que me empieza a decir: “Otra vez tenés que llevar a Franco al colegio, otra vez tenés que ir a grabar”, trato de frenar y agradecer. Podrías no tener a Franquito, podrías no trabajar de lo que te gusta y también sé que soy una bendecida y que tengo la heladera llena. Vivimos en una sociedad en la que la exigencia está por las nubes: tenemos que ser la Mujer Maravilla, buenas madres, buenas esposas, trabajar bien y generar plata. Entonces, en esta montaña rusa, hay que poner límites. Si mi hijo tiene cinco cosas para llevar al colegio, por ahí llevo dos y tres no. Me sabrán entender.

—El límite.

—Y también sé que puedo pensarlo y analizarlo porque justamente tengo la heladera llena. Hay gente que no la está pasando bien y yo también tuve épocas en las que comía arroz, arroz y arroz hasta recibirme. En esos momentos no podés pensar en la psicología ni en el bienestar: lo único que podés hacer es subsistir.

—También hay personas que, aun teniendo la heladera llena y una vida que parece plena, están rotas.

—Sí, siento que estamos rotos como sociedad. Lo hablaba hoy con una amiga: nos está pasando que no tenemos lugares de encuentro. Nos falta eso de ser comunidad, de encontrarnos y seguir para adelante.

—¿La pulsión de muerte se apagó?

—Sí, siento que hoy tengo pulsión de vida. Le llaman fuerza vital y creo que podemos no tenerla o tenerla baja, pero se puede construir, igual que los vínculos: dedicándoles tiempo, amor y conociéndote. No hay nada mejor que conocerse y saber de dónde viene la piña. Si sabés qué te vas a decir y cómo te vas a tratar, podés cuidarte. Antes, cuando salía de un programa, esperaba que mi vieja me dijera que había salido linda. Hoy me encanta que mis viejos me acompañen y me digan si estuve bien o mal, pero ya no busco la aprobación de todo el mundo. Hoy busco quererme, cuidarme, tratarme con amor, pedir ayuda y estar vinculada con las personas que amo. En nuestra profesión, eso es un logro, ¿o no?

—Te quiero y te admiro por el recorrido y por ponerlo al servicio de otros. Me quedo con esto: uno puede estar viviendo un infierno y mostrarte a Nara.

—Y mostrarte a Nara. ¿Sabés qué? Siento que mi misión en la vida es ser servicio y el mensaje de este libro es que se puede salir de la oscuridad, se puede salir de la mierda, pero no sola. Se puede salir pidiendo ayuda. Pongamos en palabras.