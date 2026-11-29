María Laura Santillán con Coscu

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Martín Di Salvo, Coscu, es el primer streamer del país, el pionero de un formato que no existía en la Argentina. Empezó cuando no había nadie por ahí, muy humildemente. Fue creciendo y creciendo de una manera descomunal. Es el fundador y el líder de la Coscu Army, pero además fue impulsor del trap nacional, llevó adelante eventos con artistas que después llenaron y llenan estadios. Popularizó un lenguaje, trajo expresiones y palabras nuevas que quedaron para siempre. Es una figura única, incomparable.

– Lo hiciste vos solito. ¿La viste? ¿Cómo fue?

– Puede ser. Tuve suerte también, cuando empezamos a despertarnos los de las nuevas generaciones, estábamos todos muy unidos, todo pasaba por todos. Hay una cuota de suerte que me acompañó y que me puso en un lugar de poder comunicacional muy grande y lo supe aprovechar. Eso lo acepto. Pero me presentas así y decís ‘uy, no sé si era…’

– Si, es así, es verdad y así vas a ser recordado. No hubo antes alguien tan exitoso en un streaming.

– Es que el streaming estaba muy bastardeado.

– Por lo que sea, sos el primero.

– Bueno, gracias.

– ¿A vos te gustan los halagos?

– Un poco, si. Trato de poner siempre los pies en la tierra, me cuesta inflar el pecho con algunas cosas. Decir que soy el primero es un poco subjetivo, está el que dice ‘pero uno antes prendió una vez’. Que todo mi entorno me puede dar ese honor y ese respeto, habla de que muchos saben la historia y conocen lo que la peleamos los primeros streamers.

– Además te dirigiste a un público joven, a los tuyos, a los propios, a los de tu generación. Yo invento palabras, las digo en la tele y me escriben ‘esa palabra no existe’. Me retan, se enojan.

– Es la formalidad de manejarse en un lugar donde la gente se esfuerza por que todo salga perfecto. Si tu imagen también es totalmente impoluta uno tiene que hablar perfecto, pero para mí es más divertido si uno le pone su condimento.

"Hay una cuota de suerte que me acompañó y que me puso en un lugar de poder comunicacional muy grande y lo supe aprovechar", dijo Coscu (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ‘Buenardo’, ‘picante’, ‘clave’, ‘me sirve’ hoy las usan todas las generaciones. De impulsar trap también hacete cargo, de hacer esos eventos. No era tan conocido Duki por ejemplo. No llenaba estadios.

- No, pero eso es un sustento también del día a día, de su esfuerzo, de su carrera y de su cariño y de la relación con la gente. El artista ha sabido ser muy distante. Yo he chocado con artistas de una generación. Tengo 35 y todos los artistas de esta nueva camada tienen 25, 26, menos de 30. Los más 30 eran rockstars y los rockstars mantienen una distancia. Pero no por ortivas, sino porque era así.

– Era parte del glamour.

– De lo intocable sí, exactamente. La generación de artistas que vino después se humanizó mucho más. Hay muchos ejemplos. Te puedo nombrar a Lit Killah, a Duki, personas que no sólo conquistan por lo que generan con la música, conquistan como personas.

– Tiago.

– Tiago también conquistó como persona, su historia de vida es una historia que a la gente le resuena. Hay un testimonio en sus primeras canciones que es súper importante y que representa a la gente.

– Escuché por ahí que te gustaría volver a hacer un evento.

– Me gustaría hacer freestyle. Para mí todo es un círculo, todo va y viene. Dicen que el freestyle no va más, que arruinaron las batallas, pero si alguien se anima y le busca la vuelta creo que puede hacer el famoso ciclo y volver a estar en un súper lugar.

“DE LOS STREAMERS SOY UNO DE LOS MÁS VIEJOS, PERO ME SIENTO UN PENDEJO”

– Hoy a los 35, tan pendejo no sos, tampoco sos grande.

– A los 35 en el idioma Martín o Coscu sos un pendejo, porque a mí me consumen más pibes. Me mimetizo con mi grupo, con el que streameo, son todos más chicos. Yo soy muy positivo. Soy un poco viejo con respecto a mis compañeros, de todos los streamers soy uno de los más viejos, pero yo me divierto porque me siento un pendejo. Yo disfruto de sentirme pendejo, me gusta.

– Los pendejos no andan diciendo ‘quiero tener un hijo’ por todos lados.

– Pero yo soy una versión mejorada porque tengo mis responsabilidades y quiero tener hijos. Tengo un lado maduro, pero disfruto, me río y creo que hago reír cuando acudo a mi lado más inmaduro, espontáneo o me atrevo un poco más. Hay gente para la que la edad rige implícitamente reglas y no estoy de acuerdo con eso.

“DESDE CHICO EMPECÉ A PENSAR EN TENER HIJOS, PERO NO TENÍA LA URGENCIA QUE TENGO AHORA”

– ¿Cuando empezaste a pensar en tener hijos?

– De chico, pasa que no tenía la urgencia que tengo ahora. No es lo mismo ahora que a los 20 pensar en ser padre. Creo que siempre lo pensé, desde chico me di cuenta que una vida sin hijos desde mi punto de vista es muy triste, en algún punto muy aburrida. Es uno de los objetivos entre comillas objetivos, o logros más grandes que puede tener una persona, pero también entiendo que es personal y respeto mucho a la gente que decide no tener hijos y que encuentra su vida en un mejor lugar, sin hijos.

"Yo disfruto de sentirme pendejo, me gusta", expresó Coscu en entrevista con María Laura Santillán

– Siempre quisiste tener hijos y siempre pensaste que ibas a tener una familia.

– Sí, siempre, siempre la idea de familia… Yo nací y crecí, ni hablar de mi familia real, pero también se formó una familia que es una comunidad que se llama la Coscu Army, que si bien no tiene papá y mamá marcados, hay un grupo de gente que tira para el mismo lado, que cuida su casa, su lugar. Y si venís a tirar piedras a la casa de Coscu Army, agarrate después porque estamos todos tirando para el mismo lado. Es ese concepto de comunidad, de unión, de generosidad, de solidaridad. Porque la Coscu Army también se forma porque un pibe necesitaba algo y otro pibe que estaba en la misma comunidad le decía ‘como vos sos de los nuestros, yo te voy a ayudar’. Y realmente son cosas que sucedieron en Facebook, yo veía cómo se retroalimentaba lo que yo quería empezar a mover. Para mí la idea de familia viene desde siempre y en cualquiera de los conceptos donde yo lo vuelco, siempre suma y siempre hace mejor. Los streamers también somos una familia. Uno se puede llevar mal con otro, puede haber conflictos como los hay en una familia, pero los streamers más grandes seguimos juntos y unidos, tratando de aportar, de sumar al resto. De que los nuevos, como Davo, o La cobra tengan el camino allanado.

“AL MOMO ESTUVIMOS TODOS PARA APOYARLO, AHORA ESTÁ MUCHO MEJOR”

– ¿Qué pasa cuando en los streamings alguna persona cuenta o dice lo que está atravesando? Le pasó a Momo con un problema de salud mental por ejemplo. ¿Qué hacen?

– Todos estamos para apoyarlo. Hace poco fuimos todos a comer con él. El Momo ahora está mucho mejor por suerte, pero entendemos y hemos crecido mucho. Ya no tenemos 20 y entendemos lo importante que puede ser para una persona salir un poco de la pecera. La pecera es la compu, el stream, el mundo virtual y poder tener amigos fuera de estar sumergido ahí. Uno a veces se sumerge, el tiempo pasa y no te das cuenta. Está bien que el Momo pueda manifestarse sobre una situación en la que está mal o incómodo, que tiene días malos y que nosotros podamos estar para levantarle el ánimo.

– ¿Qué pasa cuando un viewer les dice ‘estoy mal’, hasta donde lo acompañan?

– Todo lo que se pueda. Todos los streamers en algún momento tuvimos un viewer que atravesó una depresión, otros atravesando una pérdida de un familiar, muchos te vienen a contar que cortaron con su novia. Eso pasa mucho en el stream.

– ¿Qué se hace?

– Yo he tenido clips muy virales, contándoles mi experiencia. Algo que me ha servido mucho en mi carrera para que me vaya bien o para triunfar es que yo conté mi vida. Y los pibes que me seguían tenían cinco años menos que yo, les empezaba a pasar cosas que a mí me habían pasado. Yo, al haberlas contado realmente como me pasaron, los pibes identificaban. Yo he contado cosas que son tristes. Te pongo un ejemplo, por ahí es un poco border, pero una de mis anécdotas más conocidas es que yo no pude concretar mi primera vez porque estaba muy nervioso. Entenderás que es una cosa que le puede pasar a muchos chicos, y muchos chicos me decían ‘te conozco porque cuando contaste la anécdota en YouTube a mi me pasó lo mismo y me sentí mal, y cuando escuché el video no me sentí tan mal porque veo que puede pasarle a mucha gente’. Es contención al fin y al cabo.

– De la relación con la chilena, ¿contaste todo? También debés haber sufrido con la separación.

– Yo cuento todo. Pero por respeto a Belén, no. La gente tiene mucha facilidad para criticar a la persona que recuerda muy bien a sus ex. Si fuiste mía y estuve con vos cuatro años y medio, obviamente te voy a recordar con el corazón, no tengo nada malo para decir.

– No, pregunto si cuando estuviste triste por la separación, lo contaste.

– Había un respeto mutuo, siempre lo hubo. Blanquearlo y llevarlo de una forma sana para que el viewer no se contamine de problemas personales. Si tengo un problema y es mío puedo decidir contarlo o no, pero cuando es un problema compartido con otra persona tenés que, aunque sea duro, tenés que coincidir con tu ex pareja para poder comunicarlo de la forma más humana y real posible. Siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo.

– ¿Aunque te hicieran preguntas? Porque seguro que te hacían.

– Mirá, ella tomó la decisión de banear la palabra Coscu para que nadie le rompa las bolas por mí. Y yo lo encontré duro pero sano. Es un poco contradictorio porque lo encuentro duro, porque no terminamos mal, pero también lo encuentro sano, porque pobre, la volvían loca, ¿Coscu? ¿Dónde está Coscu? Era insoportable, la entiendo. Yo seguí viviendo mi vida normal, sabiendo que amé mucho a una persona y que eso terminó y nada más.

– Hay cosas que no se cuentan.

– No, pero si a mí me preguntás no pasa nada.

“CUANDO ME SEPARÉ ESTUVE EN MI CAMA UN MES”

– No te voy a preguntar para nada. La pregunta tenía que ver con la demanda de los demás porque vos sos tan sincero, tan espontáneo… Si te preguntan, ‘qué te pasa’ en ese momento y estas re depre, ¿lo decís?

– Yo estuve en mi cama un mes, así que no pude hablar con mucha gente tampoco. Los que sabían que estaba muy triste eran mis amigos que vivían conmigo, me ayudaron mucho y me levantaron también. Para mí siempre ahí están los amigos, siempre levantando las cosas buenas y las cosas malas también.

"Los que sabían que estaba muy triste eran mis amigos que vivían conmigo, me ayudaron mucho", recordó Coscu

– ¿Solo a los amigos les dijiste?

— A mi familia, a mi mamá, hablé mucho con ella. La gente me comentaba en el stream. ¿Viste la típica? Te hacen muchos chistes en el stream, ‘Coscu, estás con el corazón roto’, cosas así. Yo me río, entiendo que es parte del juego.

“YO SI TE AMO TE AMO CON TODO, NO PUEDO AMAR A MEDIAS”

– Siempre hablas amorosamente de tus padres, con muchísimo amor. ¿Sos el nene de mamá y papá?

– Yo hablo así de todo el mundo porque me parece que mis amigos se merecen que yo hable así, porque es lo que me hacen sentir. Mis padres son todo para mí y mis hermanos también. Mis perros también. Yo sí te amo te amo con todo, no puedo amar a medias. Es un mensaje que yo le doy a mi gente: no se guarden nada porque se nos va la vida. Para mí, mi mamá, mi papá, son lo más importante que tuve y que tengo. Digo, tuve porque mi papá ya no está. No puedo darles menos de lo que se merecen. Y para mí se merecen todo. Entonces cada mención es con los ojos brillando y emocionado por mencionarlos, por recordarlos, por tenerlos siempre conmigo, porque siempre van conmigo, porque mi persona no soy solo yo, es mi historia y mi historia son ellos.

– Ellos seguramente te marcaron algunas cuestiones, viste que los papás siempre marcan la cancha.

“HASTA AHORA MI MAMÁ ME SIGUE MARCANDO LA CANCHA. ME ACONSEJA, ES MI DT”

– Me marcaron la cancha toda la vida, hasta ahora mi mamá me sigue marcando un poco la cancha.

– ¿Qué te dice?

– Dice muchas cosas, pero es tan tierna… Lo dice para cuidarme, nunca marcándome la cancha para ver si puede hacer un gol. Ella quiere que los goles los siga haciendo yo. Pero me aconseja, es mi DT. Ella quiere que me vaya bien. Ella lo da todo por nosotros, somos tres hermanos. Todavía se mete, suena mal, quiere tener protagonismo de madre, que es sano y que es bueno. Yo cuando hablo con mi gente en el stream les digo que mi mamá es un canguro. En mi cabeza es un animal totalmente protector de sus hijos.

– El cangurito está en la bolsa.

– El canguro está ahí en la bolsita, la mamá hasta le da de comer. Yo creo que mi mamá ha sido así y se lo agradezco. Obviamente hubo choques en nuestro crecimiento como familia, pero yo la elijo todos los días de mi vida y siento que me dio todo.

– ¿Dice cosas piolas cuando te aconseja?

– Un poco y un poco, cada tanto me da unos consejos y yo le digo ‘mamá, ya sé, obvio’. Ayer me vino a ver porque yo estuve mucho tiempo afuera de viaje, así que la vi, la abracé mucho, fue increíble. Ella me ayuda con muchas cosas. Tengo una casa y me encanta que ella... Bueno, tengo más de una casa, y quiero que todas las haga ella.

– ¿Las decora? ¿Qué hace?

– Sí, pero no solo decora, ella las convierte en un hogar. Gracias a la gente le pude comprar una casa a ella, pero ella dice que es mía.

– Dijiste tengo varias casas.

– Tengo mis contadores y demás que trabajan mi patrimonio. Mi mamá se da mucha maña, por ahí veo un terreno en la costa, un lugar que no es tan transitado y le digo ‘acá me quiero poner una casita veraniega, chiquitita, nada del otro mundo’. Y le digo ‘dale mamá, por favor, hacelo’, yo confío a pleno. Yo siento que darle la llave de tu casa a tu mamá, si justo es como la que me tocó a mí, es convertirla en un hogar. El lugar más insulso del universo, vacío y frío, y cuando te devuelva la llave va a tener vida. Ella le pone vida a todo. Perdón que la nombro tanto pero creo haber heredado eso, pero con la gente, yo trato de darles vida a los que me siguen, de ponerlos de buen humor, de aportar algo positivo sí o sí. A mí me critican mucho sobre lo que aporto y lo que no aporto, si estoy hablando de política, si estoy hablando de cosas fructíferas para el día a día de una persona… Pero ¿qué es positivo y qué no? Si el pibe se ríe de una boludez ¿es positivo o no? ¿Si el chico sacó una sonrisa y se divirtió viéndome, por qué no podría ser positivo? Yo voy a seguir haciendo reír a los pibes como pueda y voy a seguir hablando de lo que me pasó el fin de semana y los chicos van a acompañar eso, a disfrutar de eso.

"Gracias a la gente le pude comprar una casa a mi mámá, pero ella dice que es mía", reveló Coscu (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Para mí los hombres que tienen un lindo vínculo y cercano con la mamá son buenos maridos. Respetan a las mujeres, les dan una consideración importante.

– Menos mal. Mucha gente que no me conoce piensa que yo no respeto a las mujeres. Dijiste que un hombre que es tan cercano a su mamá respeta mucho a las mujeres. Y te lo agradezco porque nosotros no nos conocemos, pero me vas conociendo. Estás yendo por el camino que yo creo que es normal, un hombre debería respetar a todas las personas, a todas las mujeres. Pero si preguntás en cualquier lado dicen ‘no, este las odia a las mujeres’, porque una vez me peleé con Nicki Nicole o por esto o por lo otro. Yo me siento una persona que trata de ser respetuoso con todo el mundo, pero para mi las mujeres son lo más grande que hay. Y a mi me toca de cerca porque mi mamá es lo más grande que hay.

“NICKI NICOLE ES MUY MADURA. SI ESTAMOS EN LA VEREDA DE ENFRENTE Y ELLA ES BOCA Y YO SOY RIVER, ¿POR QUÉ NO ME ESTÁ PUTEANDO?

– No sé qué pasó con Nicki Nicole. ¿Se amigaron?

– Todo bien, viste cuando no te amigas, ¿pero todo bien? La vi la otra vez y nos saludamos, buena onda, ella es muy respetuosa. A pesar de tener diferencia de criterios, ella es muy respetuosa y yo agradezco eso, también es muy madura. Yo soy muy espontáneo y sincero, por ahí hablé de más y fui muy impulsivo porque me sentí mal en algún momento y me desahogué. Pero ella es un ejemplo, digo: che, ¿por qué no me está puteando? Si estamos en la vereda de enfrente y ella es River y yo soy Boca, ¿por qué no me está puteando?

– ¡Porque es un amor!

– Es un amor. Definitivamente debe ser un amor.

“UN HIJO ES ALGO EN LO QUE PIENSO MUY SEGUIDO”

– Me quedé pensando para formar una familia falta una mujer

– Falta lo más importante, la madre.

– Salvo que vos fantasees con tener un hijo solo.

– No. Créeme que está lejos de ser una fantasía. Para mí un hijo, es algo que yo pienso muy seguido y que tengo en mi cabeza. Y en ese sueño barra construcción que uno hace en su cabeza no puedo concebirlo sin madre. Pero sé que si no llego a poder conocer a la madre, igual lo tendría y sé que lo voy a hacer bien y sé que voy a cumplir los dos roles y no lo veo como algo malo, ni soy una persona que está en contra de eso. Solo que estoy muy a favor de que sea con un hombre y una mujer, es decir, con tu esposa.

– Está el Momo con el mismo problema, con la necesidad de tener un hijo y el rollo con las mujeres y con todas las que les escriben por Instagram. Una vez se enganchó con una y está totalmente arrepentido.

– A mí no. El Momo está en una buena racha.

– ¿Si no te escriben para conocerte donde las podés conocer?

– Si te escribe una persona ‘quiero ser la mamá de tus hijos’, ¿qué podes hacer? Es algo tan importante que uno no se lo toma a la ligera.

“SOY COMO EL SOLTERO DESESPERADO, “ACÁ TENGO UN AMIGA PARA PRESENTARTE”

– ¿Cómo sería en tu caso un encuentro con una mujer? ¿Dónde la conocerías? ¿Cuál es tu círculo?

– Mi círculo son mis amigos. Mis amigas siempre me quieren presentar amigas, me gusta tener amigas mujeres porque aportan muchísimo para mi cabeza. Me presentan. Pero hoy se me fue tanto la edad que ya soy como el soltero desesperado que lo presentan. ‘Tengo un amiga para presentarte’ y ya me siento incómodo de base. Yo creo en mí, creo en la persona que soy y que voy a encontrar a la madre de mis hijos. Te voy a corregir una boludez. Vos dijiste ‘necesidad’, yo no tengo necesidad de tener hijos, yo tengo un sueño.

María Laura Santillán con Coscu: “ahora tengo la urgencia de tener hijos, soy como un soltero desesperado”

– Quise decir ganas.

- Tengo un anhelo, un sueño, veo mi futuro ahí, ¿entendés? Siento que es un renacer para una persona. Me encanta poder marcar que no es algo que me desespera, es algo que me golpea la puerta cuando me voy a dormir y sueño. También entiendo el contraste porque Momo es uno de mis mejores amigos y él lo cuenta desde un lado un poco más urgente o trágico el hecho de estar en una edad, porque él es más chapado a la antigua. Yo no lo veo trágico. Yo estoy en una edad y en un momento mental donde todavía no se me dio, pero va a suceder porque yo atraigo todo lo que quiero. Estoy convencido de eso porque yo no tenía nada y hoy tengo muchas cosas que atraje con la mente.

“YO ATRAIGO TODO LO QUE QUIERO. NO TENÍA NADA Y HOY TENGO MUCHAS COSAS QUE ATRAJE CON LA MENTE”

– ¿Pensás en nombres, por ejemplo?

– Obvio, si es hombre le voy a poner Nicolás. Me gustan Nicolás, Pedro, Federico. Y de mujer me gustan Delfina, Bárbara o Paloma.

– ¿Vos creés que alguno le va a gustar a tu mujer?

– Igual yo también soy, no te voy a decir pollera, pero para mí es una construcción. Va a surgir un nombre cuando estemos charlando, ella me va a decir y tal y yo le voy a decir sí, no quiero exigirle un nombre.

– Si ya están los nombres, estás más cerca.

– Menos mal. Es lo único que me puedo aproximar por ahora.

“MI MAMÁ PENSO MUCHO TIEMPO QUE YO ERA GAY”

– ¿Hay presión con la vieja? ¿Dice algo sobre el tema?

– Mi mamá pensó mucho tiempo que yo era gay.

Maria Laura Santillán con Coscu: “mi mamá pensaba que yo era gay”

– ¿Y te lo dijo?

– Si, me lo decía siempre por lo bajo. ‘Nunca una mina en esta casa’, ‘nunca una novia vos’. Y les ha dicho a mis hermanos. Ella flasheaba que yo era gay, literal. Si yo hubiera sido gay, tendría hijos igual. No depende de ser o no ser esto o lo otro. Tengo un amigo gay que tiene un hijo y cumplen los roles entre los dos. Viste que hoy en el episodio trágico contamos que no consigo mujer, yo voy a tener un hijo igual, solo, no me importa, será un hijo con una crianza nueva. Por ahí impongo el criar un hijo con cuatro amigos.

– Cuál sería la razón por la que no te enamorarías más. ¿Qué podría pasar? ¿Alguna mujer que no quiera tener hijos?

– Yo no tendría un hijo por tenerlo. Tendría un hijo solo si estoy seguro de que la otra persona es mi familia, de que la otra persona le va a dar lo mismo que yo a ese nuevo ser, a esa creación. Es algo tan puro, tan algo tan importante, que uno solo lo puede proyectar desde un lado sano y muy cuidado.

“ME CUESTA ENAMORARME, ME ENAMORÉ UNA SOLA VEZ EN MI VIDA”

– ¿Martín vos pensás que no te vas a enamorar en algún momento?

– Me cuesta enamorarme. Me enamoré una sola vez en mi vida y me cuesta enamorarme. Pero así como pasó una vez, ¿por qué no me va a pasar otra? Va a pasar, yo sé que sí. Además, el tiempo va bajando las exigencias, ya estamos muy permisivos. También me ha enseñado mucho el hecho de haber tenido una novia. A los 20 yo decía ‘soy un soltero increíble, quiero estar soltero’ y cuando te enamorás decís ‘yo no puedo vivir soltero’, ‘yo nací para estar abrazado a otra persona’. Para mí la vida sin estar abrazado a otra persona, te estás perdiendo mucho. A todos los pibes que están mirando les digo: anímense a conocer a una persona que les sume en todo y que les ocupe el pensamiento de una manera sana y linda, de ahí no volvés.

“YO NO PUEDO VIVIR SOLTERO, YO NACÍ PARA ESTAR ABRAZADO A OTRA PERSONA”

– Lo que estás diciendo es divino, pero además vas a ganar un montón con eso.

– Pero yo solo digo lo que pienso.

Maria Laura Santillán con Coscu: cuando te enamorás decís “yo no puedo vivir soltero, yo nací para estar abrazado a otra persona”

– Hablaste de tu mamá, de cómo está presente, en qué te marco, ¿qué es lo que recordás de tu papá? ¿Qué te dijo tu viejo que es importante hoy o que vas a recordar toda la vida?

– Con mi viejo sueño todo el tiempo. Hay dos personas con las que sueño frecuentemente, Messi y mi papá. Mi papá fue mi primer seguidor, fue el único que confió cuando nadie confiaba. El único que supo escucharme en el medio del caos. Mi papá es lo más grande que tuve y solo puede derrocarlo un hijo. Y él va a estar orgulloso de que lo derroque un hijo. Mi papá es la persona más inteligente que yo conocí en mi vida, un tipo con un corazón, con una bondad, una simpleza. Mi papá pasaba y saludaba en el stream, no entendía qué era, pero decía ‘un saludo a la Coscu Army’. Me acompañaba en todo, nunca me cuestionó aunque saliera con el plan más abstracto de todos. Él estaba ahí y eso es, en algún punto, un rol muy de padre, ‘vamos para adelante, estoy con vos’. ‘Si vos hacés esto, yo soy tu primer fan’. ‘Si vas a hacer esto otro, yo soy tu fan’. Yo jugaba al básquet y no era muy bueno y él iba a verme igual. Mi hermano era el mejor del club, Pedro. Y después estábamos los otros dos, Manuel y Martín. No éramos buenos, él nos iba a ver y estaba orgulloso de los tres. Pedro era la estrella, llegábamos a las reuniones familiares y mis tíos, ¿cómo te fue, Pedrito? ¿Contra quién jugaste?’ Nosotros no jugábamos contra nadie, éramos un desastre, ni siquiera éramos titulares. Pero papá estaba ahí siempre.

– Imagino que no se enojó cuando dejaste la Licenciatura en Informática que cursabas en la Universidad de La Plata.

– No, todo lo contrario a enojarse. Yo pensé que estaba en un problemón. Le debe pasar a muchos chicos, por eso me gusta contarlo. Siempre me fue bien en el colegio gracias a mis dos padres. Mi mamá quería que fuera responsable con mis pocas obligaciones, fui un privilegiado y no tuve que salir a laburar o hacerme cargo de una familia de chico. Entonces como mínimo cumplirlas, no seas un vago e irresponsable. Yo iba al colegio a aprender y si bien hacía amigos y no estaba todo el día pegado a un libro, prestaba atención en clase, si tenés buena retención es suficiente como para sacarte buenas notas. Tuve un promedio en séptimo de 8,86, y estoy orgulloso de eso. Me gusta contarlo también porque la gente piensa que al que dice boludeces en un stream no le debe ir bien en el colegio. No quiero ser un ejemplo de un pibe que le dice a los chicos que lo siguen que el colegio es para perder el tiempo. No, el colegio articula todo. Mis padres eran sistemáticos, era ‘no podés no estudiar, tenés que estudiar sí o sí’. Cuando yo no sabía qué hacer, mis padres eran médicos, yo quería ser médico. Y ellos me dijeron ‘no, tenés que estar seguro para ser médico’. Me dijeron que hiciera un test vocacional.

– No quiero dejar de preguntarte por la presencia de una ausencia en tu familia, de tu tío desaparecido.

– Sí, es exactamente como lo dijiste. Esa ausencia marca un presente constante. Es constante para mí poder contarlo, poder traerlo siempre a donde yo esté y que me acompañe. Se convirtió, como dijiste, en una persona que no está físicamente pero está ahí para todos. Para mantener vigente una lucha que envuelve a un país, una lucha que perpetúan los desaparecidos. Y más teniendo alguna responsabilidad social como la que tengo yo, me siguen muchos chicos que no saben qué pasaba en esa época, hay que inmortalizarla y mantenerla, mantener esa ausencia presente.

– También la mantienen presente los recuerdos de tu familia, de cuando era joven y estaban con él.

– Sí, y lo digo sin pelos en la lengua, mi familia no solo tiene recuerdos en vida, sino que tiene una militancia constante para que él y todos los que pasaron por lo mismo no sean olvidados. Y para que no vuelva a pasar, porque la lucha más grande lo dice el eslogan ‘nunca más’. Se busca que no le arrebaten más a una familia un integrante, que una madre o una abuela no se queden sin su hijo o su nieto. Te das cuenta que ese relato se cae. ¿Qué pasa con los que nacieron sin identidad? ¿Los que nacieron ahí? Los que no tuvieron todo eso que hoy le quieren agregar? Toda esa búsqueda de culpables que por relatos distorsionados se quiere implantar en las generaciones nuevas. Yo las veo constantemente. Imaginate que esa cifra que se discute es una cifra que nunca se iba a poder comprobar, porque las personas que nacen sin identidad, ¿cómo las contabilizas? Da igual si es una o 30.000, cuando pensás en un tecnicismo o en una contabilización no estás viendo el problema real. Que hablen los que tuvieron su nombre y los que fueron registrados por los que no fueron. Porque hay un montón de chicos o bebes a los que quizá la familia no los reclamó y también desaparecieron.