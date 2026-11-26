FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

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Al cierre de las movilizaciones realizadas el 25 de noviembre (25N), por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización Artículo 19 México y Centroamérica documentó al menos dos agresiones contra periodistas y activistas durante las protestas, una en la Ciudad de México y otra en el Estado de México.

Como cada año, durante el 25N, también denominado el Día Naranja, se llevan a cabo movilizaciones por colectivas y activistas para visibilizar las distintas violencias de las que son víctimas las mujeres: de género, económica, ácida, entre otras manifestaciones que muchas veces terminan en lamentables casos de feminicidios.

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De acuerdo con el reporte difundido por la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, los incidentes involucraron tanto agresiones físicas perpetradas por particulares, como actos de bloqueo informativo y encapsulamiento ejecutados por elementos policiales capitalinos.

Las víctimas de estos hechos incluyen a las periodistas independientes Elizabeth Díaz Molina y Abril Rojas —quienes fueron agredidas en el Estado de México—, así como a integrantes del Colectivo Trans de Trabajadoras Sexuales y Disidencias contra el Despojo y la Gentrificación, quienes participaban y daban cobertura a las distintas expresiones de protesta en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Registran dos agresiones durante movilizaciones del 25N

Agresiones contra periodistas independientes en Edomex

Una de las agresiones documentadas por Artículo 19 ocurrió en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. De acuerdo a los testimonios recabados por la organización, la periodista independiente Elizabeth Díaz Molina realizaba labores de documentación y acompañamiento durante una rodada que se dirigía hacia Casa Morelos.

La Red de Comunicación Alternativa y Popular difundió videos en los que se ve cómo personas a bordo de una motocicleta (con placas 51BVZ6, según los reportes de las víctimas) interceptaron el contingente y descendieron del vehículo para golpear físicamente a las mujeres que participaban en la rodada, integrantes de la colectiva Justicia para Diana, donde también se encontraba la periodista Elizabeth Díaz. Los hechos se registraron específicamente a la altura del kilómetro 34 del Circuito Exterior Mexiquense. La colectiva Sueña Dignidad también fue agredida durante el episodio.

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La movilización tenía el objetivo de exigir justicia para Laura Velázquez Florencio, una activista contra el feminicidio que murió el pasado 7 de julio cuando un tractocamión la atropelló mientras circulaba en bicicleta sobre el Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec.

Artículo 19 señaló que, a pesar de que existía presencia policial en la zona al momento del ataque, ningún elemento de seguridad se aproximó para intervenir, detener la agresión o brindar auxilio a la periodista y a las participantes de la rodada.

Registran dos agresiones durante movilizaciones del 25N

Denuncian bloqueo informativo y encapsulamiento contra colectivo trans en CDMX

El segundo hecho reportado ocurrió en la Ciudad de México y estuvo directamente vinculado con el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad locales. De acuerdo a la organización Artículo 19, la periodista Abril Rojas y Elizabeth Díaz fueron agredidas durante un encapsulamiento en calles del centro capitalino, donde fueron objeto de restricciones durante el ejercicio de su labor informativa.

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Junto con ambas comunicadoras, activistas pertenecientes al Colectivo Trans de Trabajadoras Sexuales y Disidencias contra el Despojo y la Gentrificación resultaron afectadas por las acciones de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

De acuerdo con el registro de la organización, el personal policial aplicó dos medidas que obstaculizaron el desarrollo de la cobertura y la manifestación, una fue un bloqueo informativo, donde hubo una interposición de barreras o acciones destinadas a impedir que las periodistas documentaran los hechos y el actuar policial en el espacio público. La otra acción de represión fue un encapsulamiento, donde hubo un cerco perimetral formado por agentes de seguridad que restringió la libre movilidad de las activistas trans y de las comunicadoras dentro de la zona de protesta.

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La Red de Comunicación Alternativa y Popular RETA, documentó el encapsulamiento y las agresiones a las comunicadoras y a las integrantes del colectivo, en República de Cuba 60, en el Centro Histórico.

Mujeres participan en una manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Bogotá (Colombia). EFE/ María José González

Artículo 19 exige seguridad para la prensa y el derecho a la protesta

Tras exponer ambos casos, Artículo 19 dirigió un recordatorio institucional a las autoridades de los distintos niveles de gobierno respecto a sus deberes jurídicos frente a las manifestaciones públicas. La organización subrayó que garantizar el derecho a la protesta constituye una obligación internacional para el Estado mexicano.

En su posicionamiento, el organismo enfatizó que el cumplimiento de este estándar internacional no se limita a permitir la reunión en el espacio público, sino que exige a las instituciones generar condiciones libres de cualquier forma de violencia para todas las personas participantes, incluidas las poblaciones trans, las disidencias y las mujeres manifestantes.

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Asimismo, la protección efectiva del derecho a la manifestación implica resguardar la integridad física y el trabajo de quienes ejercen el periodismo independiente, evitando tanto las agresiones directas y la omisión policial como las prácticas de contención que derivan en censura o bloqueo informativo durante coberturas de interés público.