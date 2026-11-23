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Miguel Tello destacó que el avance anual de 8.5% que registró Hidalgo entre abril y junio de 2026, el mayor del país según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, refleja la coordinación institucional y el papel de la planeación para generar condiciones de desarrollo y ampliar las oportunidades para la población.

Hidalgo se colocó por segundo trimestre consecutivo en el primer lugar nacional de crecimiento económico, al registrar un incremento anual de 8.5% durante el periodo abril-junio de 2026, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado por el INEGI el 29 de octubre.

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Con cifras desestacionalizadas, que permiten realizar comparaciones entre las entidades federativas bajo una misma metodología, la entidad superó a Colima (5.8%), Veracruz (5.1%), Sinaloa (4.8%) y Tamaulipas (4.3%). En el primer trimestre del año, Hidalgo también había encabezado el crecimiento nacional, con un avance de 8.2%.

Al respecto, Miguel Ángel Tello Vargas, extitular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, destacó que estos resultados reflejan el trabajo conjunto de distintos sectores y la importancia de contar con una visión de desarrollo de largo plazo.

El exfuncionario explicó que el INEGI también publicó un reporte específico para Hidalgo, en el que se presenta un crecimiento anual de 9.5% durante el segundo trimestre de 2026, calculado con cifras originales. Precisó que ambos porcentajes corresponden al mismo periodo, pero utilizan bases de medición distintas: el 8.5% considera ajustes estacionales y de calendario, como los relacionados con días hábiles y festivos, y es el indicador que permite comparar el desempeño de todos los estados; el 9.5% corresponde a la medición directa de la actividad económica de Hidalgo.

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De acuerdo con este último reporte, las actividades secundarias, que incluyen industria, construcción y manufactura, aumentaron 19.1%, mientras que las primarias avanzaron 7.8% y las terciarias, 3.2%.

Para Miguel Ángel Tello Vargas, ex titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, estos resultados reflejan el trabajo conjunto de distintos sectores y la importancia de contar con una visión de desarrollo de largo plazo.

“Hidalgo no creció por suerte. Creció porque hubo rumbo y coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca, y el trabajo de muchas personas: empresas, trabajadores e instituciones”, señaló.

Tello explicó que, durante los últimos años, desde la Unidad de Planeación se desarrollaron estudios para identificar las vocaciones económicas regionales, analizar la infraestructura y conectividad, actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y preparar instrumentos de ordenamiento territorial vinculados con proyectos estratégicos.

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Estos trabajos contribuyeron a generar información y herramientas para orientar decisiones, identificar oportunidades de inversión y anticipar las necesidades de infraestructura y servicios asociadas al crecimiento económico.

Entre los proyectos que forman parte de esta etapa de desarrollo se encuentran el Tren AIFA–Pachuca, la llegada de Laboratorios Carnot y la instalación de Mercado Libre en la Plataforma Logística de Hidalgo (PLATAH)

El extitular de Planeación subrayó que uno de los objetivos centrales del desarrollo debe ser ampliar las oportunidades para las familias de todas las regiones del estado.

“El crecimiento no puede quedarse en una gráfica. Tiene que traducirse en más empleo, mejores ingresos y oportunidades para las familias de todas las regiones”, afirmó.

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En ese sentido, destacó la importancia de mantener la coordinación entre instituciones y fortalecer la planeación territorial para acompañar la actividad económica con mejores condiciones de movilidad, vivienda y servicios.

Para Tello, el crecimiento que registra Hidalgo representa una oportunidad para continuar construyendo un desarrollo en el que más comunidades puedan participar de los beneficios de la inversión y la actividad productiva.