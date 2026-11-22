Alaya se suma a expansión inmobiliaria de Xochitepec

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El nuevo clúster de Almanta llega en medio del crecimiento urbano del municipio, que busca ordenar la llegada de inversiones y preservar sus zonas agrícolas y naturales.

La expansión de nuevas zonas residenciales en Xochitepec ha comenzado a modificar la dinámica territorial del municipio, donde la llegada de inversiones y el crecimiento de infraestructura han favorecido el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. Alaya es uno de ellos, al incorporarse como un clúster del masterplan Almanta.

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Alejandro Rodríguez, director comercial de Grupo AM, informó que el proyecto ha comercializado más de 600 propiedades desde su inicio y que algunas ya comenzaron su proceso de escrituración el mes pasado. Alaya representa una nueva etapa del desarrollo, que contempla diferentes clústeres dentro de un mismo plan maestro.

El directivo explicó que el crecimiento inmobiliario se relaciona con la evolución económica de Xochitepec, donde mencionó la llegada de universidades, centros de estudios sanitarios, nuevas fábricas e inversiones extranjeras. También señaló que el desarrollo contempla la llegada de nuevos residentes, tanto para segunda vivienda como para establecerse permanentemente.

Las obras de urbanización y construcción implican actividad para diferentes sectores, desde movimiento de tierras y compra de materiales hasta transporte, contratación de trabajadores y prestación de servicios. Rodríguez estimó que el proyecto generará cientos de empleos directos y otros indirectos, aunque no detalló el número total ni los tiempos en que se incorporarán.

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El alcalde Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, Chalo Flores, ha señalado que Xochitepec atraviesa una etapa de crecimiento y que el gobierno municipal actualizó sus instrumentos de desarrollo urbano y ecológico para orientar la expansión territorial. El objetivo, dijo, es establecer criterios para el crecimiento y mantener zonas destinadas a conservación y actividades agrícolas.

La Autopista del Sol forma parte de la configuración territorial del municipio, que presenta distintas dinámicas entre su zona tradicional, vinculada con la identidad turística de Xochitepec, y sectores donde se ha desarrollado nueva infraestructura y actividad urbana. Esta transformación, de acuerdo con el alcalde, requiere planificación para evitar un crecimiento desordenado.

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Flores Zúñiga también ha sostenido que los nuevos desarrollos deben respetar las áreas naturales, particularmente la selva baja caducifolia, y los terrenos agrícolas, incluidos los destinados al cultivo de caña. El municipio busca, dijo, que las inversiones cuenten con las autorizaciones correspondientes y se desarrollen sin comprometer estos espacios.

La incorporación de Alaya a Almanta ocurre en medio de este proceso de expansión, en el que el crecimiento residencial y económico de Xochitepec plantea retos en materia de servicios, infraestructura, movilidad y conservación territorial.