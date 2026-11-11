México

Adiós a bancas incómodas o bardas con picos: buscan prohibir la arquitectura hostil en CDMX que excluye a capitalinos

La propuesta establece que ningún espacio público podrá incorporar diseños que atenten contra los derechos humanos o restrinjan el uso y disfrute de la ciudad

Plaza dividida con un banco con púas metálicas a la izquierda y un banco corrido ocupado por varias personas y plantas a la derecha.
Una ilustración contrapone el diseño urbano defensivo y la integración ciudadana en una plaza frente al Congreso de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Bancas con divisiones, bardas con picos y otros obstáculos instalados para impedir la permanencia de personas en calles, parques y plazas podrían quedar prohibidos en la Ciudad de México si el Congreso capitalino aprueba una reforma constitucional contra la arquitectura hostil.

La propuesta establece que ningún espacio público podrá incorporar diseños que atenten contra los derechos humanos o restrinjan el uso y disfrute de la ciudad. La medida también obligaría a quienes coloquen este tipo de elementos a reparar el daño y realizar compensaciones, además de enfrentar las sanciones administrativas o penales que correspondan.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, y ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Desarrollo e Infraestructura Urbana para su análisis y dictamen.

La reforma apunta a diseños que expulsan a personas del espacio público

La arquitectura hostil, también llamada arquitectura excluyente, consiste en incorporar elementos físicos para limitar determinados usos de un lugar o impedir que ciertas personas permanezcan en él. Puede aparecer en mobiliario urbano, banquetas, jardines, explanadas, estaciones y zonas de paso.

Entre sus expresiones están las bancas con separadores que impiden recostarse, las superficies inclinadas, los picos sobre bardas, las jardineras colocadas para bloquear accesos y las estructuras que eliminan espacios de descanso o resguardo.

PUBLICIDAD

La iniciativa sostiene que estos recursos no resuelven los problemas de seguridad ni protegen a la población. Su efecto consiste en desplazar a personas de los sitios comunes y reducir sus posibilidades de usar la ciudad en condiciones de igualdad.

Imagen JXL75TUQNVHKBIHCHTW55Y4P7E

El planteamiento parte de que calles, parques, plazas y espacios de tránsito son lugares para la convivencia, la interacción y la expresión de la vida social. Por esa razón, todas las personas deben tener acceso a ellos, sin que su condición económica o social determine quién puede permanecer o descansar.

El Congreso busca incorporar la prohibición en la Constitución local

La reforma plantea modificaciones y adiciones a distintas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. De ser avalada por el Pleno, la prohibición aplicaría en todo espacio público cuando el diseño urbano limite derechos humanos o el uso colectivo de esos sitios.

El texto propone una visión de ciudad basada en los derechos humanos, la diversidad y la igualdad. También coloca atención en grupos que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios, movilidad, descanso y seguridad dentro del entorno urbano.

La diputada sostiene que la planeación urbana ha generado desigualdad y segregación cuando privilegia modelos orientados a la acumulación de capital por encima del derecho de las personas a habitar y utilizar la ciudad.

Bajo esa lógica, la arquitectura hostil utiliza muros, fuentes, jardineras u otros elementos para controlar el paso, delimitar zonas y evitar la presencia de determinados sectores de la población. El diseño deja de atender una necesidad de infraestructura y se convierte en una herramienta de exclusión.

La iniciativa no plantea eliminar bancas, áreas verdes, fuentes ni mobiliario urbano. Busca impedir que sean usados para expulsar o incomodar a personas que necesitan sentarse, descansar, resguardarse de la lluvia o permanecer temporalmente en un espacio común.

Vista de un amplio puente peatonal de color lila y morado con gente caminando. Banderas, árboles y un cielo azul claro son visibles de fondo
Un moderno parque infantil azul y gris ofrece nuevas opciones de recreación en los renovados alrededores del Estadio Azteca, tras la entrega de obras del puente peatonal del tren ligero al CETRAM Huipulco y la entrega del Parque Alegría (Luz Coello/ Infobae México)

Quienes instalen diseños excluyentes tendrían que reparar el daño

El proyecto incorpora un mecanismo de responsabilidad para quienes implementen este tipo de obras. Si una autoridad, empresa o particular instala arquitectura hostil que vulnere derechos, tendría que realizar la compensación y la reparación integral correspondiente.

La medida se aplicaría sin dejar de lado las sanciones penales o administrativas que establezcan otras leyes. El alcance de esas responsabilidades dependerá del análisis que hagan las comisiones legislativas y, en su caso, de la redacción final que apruebe el Congreso.

La reparación integral podría implicar retirar estructuras, modificar mobiliario, restituir condiciones de accesibilidad o atender las afectaciones generadas por un diseño que limite el uso público. La iniciativa no detalla los procedimientos, pero abre la posibilidad de que la prohibición tenga consecuencias más allá de una declaración constitucional.

El debate también alcanza a la forma en que se construyen y remodelan espacios en las 16 alcaldías. La prohibición obligaría a revisar si las intervenciones urbanas permiten el acceso de personas adultas mayores, población con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, personas en situación de calle y quienes requieren pausas durante sus traslados.

La discusión en comisiones definirá si la propuesta avanza al Pleno y bajo qué términos. Por ahora, el planteamiento coloca en la agenda legislativa el uso de obstáculos urbanos que convierten una banca, una jardinera o una barda en un mecanismo para excluir a capitalinos del espacio público.

Temas Relacionados

CDMXarquitecturaCongresourbanizaciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rechazan proyecto inmobiliario “Skyline” con protesta en calzada de Tlalpan, advierten sobre afectaciones al suministro de agua en Coyoacán

Familias de ocho colonias del sur cerraron el paso vehicular para exigir la cancelación definitiva de una obra que contempla más de cuatrocientas viviendas exclusivas sobre suelo lacustre y vulnerable ante sismos

Rechazan proyecto inmobiliario “Skyline” con protesta en calzada de Tlalpan, advierten sobre afectaciones al suministro de agua en Coyoacán

Manta en Garibaldi denuncia presuntas extorsiones de Los Palillos desde la cárcel: piden intervengan Harfuch, Brugada y Pablo Vázquez

La lona fue colocada en un puente cercano a Plaza Garibaldi, una zona comercial del Centro donde distintos grupos delincuenciales disputan el control de actividades ilícitas

Manta en Garibaldi denuncia presuntas extorsiones de Los Palillos desde la cárcel: piden intervengan Harfuch, Brugada y Pablo Vázquez

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre: trabajadores de la UAM bloquean el Anillo Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre: trabajadores de la UAM bloquean el Anillo Periférico

“Se hizo mucho más grande”: Mariana Echeverría aclara polémica con los compañeros de Me Caigo de Risa tras llamarlos ‘antiprofesionales’

La conductora habló sobre el supuesto rechazo de integrantes de la Familia Disfuncional y explicó qué ocurrió cuando coincidieron en los foros

“Se hizo mucho más grande”: Mariana Echeverría aclara polémica con los compañeros de Me Caigo de Risa tras llamarlos ‘antiprofesionales’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exfiscal de operaciones en Chihuahua, Guillermo Zuany, habría huido a EEUU con ayuda de la CIA, destapa Luis Chaparro

Exfiscal de operaciones en Chihuahua, Guillermo Zuany, habría huido a EEUU con ayuda de la CIA, destapa Luis Chaparro

Manta en Garibaldi denuncia presuntas extorsiones de Los Palillos desde la cárcel: piden intervengan Harfuch, Brugada y Pablo Vázquez

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

De dirigir centros de lavado de dinero al secuestro de migrantes: así operaba “Beto Leyva”, cercano a “La Rana” y “El Aquiles” del CDS

ENTRETENIMIENTO

“Se hizo mucho más grande”: Mariana Echeverría aclara polémica con los compañeros de Me Caigo de Risa tras llamarlos ‘antiprofesionales’

“Se hizo mucho más grande”: Mariana Echeverría aclara polémica con los compañeros de Me Caigo de Risa tras llamarlos ‘antiprofesionales’

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

La Feria del Frijol vuelve a Los Pinos con antojitos, música en vivo y proyecciones gratis

Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis

Christian Nodal bloquea a su club de fans y explica la razón

DEPORTES

Canelo Álvarez ya habría definido a su próximo rival tras coronarse como campeón supermediano del CMB

Canelo Álvarez ya habría definido a su próximo rival tras coronarse como campeón supermediano del CMB

NFL en México: estas son todas las actividades que podrás disfrutar en las calles de la CDMX previo al juego de San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

Oswaldo Sánchez elige a su arquero ideal para custodiar el arco de la Selección Mexicana

Camila Zamorano vs. Brenda Balderas EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver la pelea por el campeonato del CMB

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente