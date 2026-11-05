México

Banxico sorprende al mercado y baja tasa de interés a un 6.25%

La medida, según el banco, “apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central de México (Banco de México) se ve en su edificio en el centro de la Ciudad de México, México, 26 de abril de 2024. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central de México (Banco de México) se ve en su edificio en el centro de la Ciudad de México, México, 26 de abril de 2024. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
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El banco central de México (Banxico) recortó el jueves su tasa de interés referencial en 25 puntos base, a un 6.25%, sorprendiendo al mercado que esperaba que la mantuviera estable, según un sondeo de Reuters, y dijo que hacia adelante considera que mantenerla en ese nivel por un tiempo prolongado.

La decisión de los cinco miembros de la Junta de Gobierno estuvo dividida y según el comunicado divulgado por la autoridad monetaria “apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”.

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La autoridad monetaria elevó su expectativa para la inflación general al cierre de este año a un 3.7%, frente al 3.5% previo, y la de la subyacente a un 3.7%, desde 3.6%.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 3.62% interanual en la primera quincena de octubre. La inflación subyacente, una medida de las presiones de precios que excluye componentes volátiles, alcanzó un 3.78%.

El banco central mantuvo su estimación de que la inflación convergerá a la meta permanente de un 3% en el cuarto trimestre de 2027.

La tasa de referencia influye en el costo del crédito y el ahorro

La tasa de interés de referencia es el instrumento con el que Banxico orienta las condiciones financieras de la economía. Cuando baja, puede reducir el costo de los créditos para hogares y empresas; cuando sube, busca frenar el consumo y moderar las presiones sobre los precios.

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El recorte sorprendió porque, según un sondeo de Reuters, el mercado esperaba que la Junta de Gobierno mantuviera la tasa en 6.50%. La expectativa se explicaba por el ajuste al alza de los pronósticos de inflación y porque la inflación subyacente llegó a 3.78% en la primera quincena de octubre.

Con la reducción a 6.25%, el banco central indicó que mantener ese nivel durante un periodo prolongado sería adecuado para apoyar el regreso de la inflación a su meta permanente de 3%.

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