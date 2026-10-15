La UNAM confirma nuevo plantel de estudios superiores en la CDMX con capacidad para 20 mil estudiantes

UNAM confirma nuevo plantel para 20 mil estudiantes en la CDMX (X/@UNAM_MX)

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un acuerdo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el rector Leonardo Lomelí Vanegas para construir un nuevo plantel universitario en el suroriente de la Ciudad de México, con capacidad inicial para 20 mil estudiantes y así ofrecer una opción educativa a los jóvenes de la zona.

Como parte de su Segundo Informe de Gobierno CDMX, la mandataria presentó el proyecto para atender la alta demanda que recibe la máxima casa de estudios año con año para el ingreso a sus planes de licenciatura.

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Horas más tarde, la UNAM emitió un comunicado en el que confirmó la construcción de este nuevo plantel. Acordaron el mecanismo de colaboración para desarrollar el proyecto, tras varias reuniones de trabajo entre ambas partes. La institución confirma así que participará directamente en la planeación académica y en la operación de la nueva sede.

El Gobierno capitalino construirá el plantel por etapas; la UNAM lo equipará y operará para ampliar la matrícula a jóvenes que hoy no consiguen un lugar en la institución.

“La Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México formalizaron una alianza para la creación de un nuevo plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), en la zona suroriente de la capital de la República mexicana”, se lee en el comunicado oficial.

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Qué dice la UNAM del nuevo plantel que presentó Brugada para el suroriente en CDMX

La mandataria afirmó que, por primera vez en más de 50 años, se construirá un gran plantel de la UNAM en el suroriente de la capital. El proyecto busca abrir espacios a miles de jóvenes que hoy quedan excluidos del sistema universitario público.

El nuevo campus no tiene aún ubicación específica, calendario de construcción ni fecha de apertura anunciados. Más tarde, por medio de un comunicado oficial, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que ya formalizó una alianza con el Gobierno de la Ciudad de México para crear el plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, identificado como ENES Suroriente.

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La distribución de responsabilidades establece que el Gobierno de la Ciudad de México construirá la escuela, mientras la UNAM aportará el equipamiento y estará a cargo de su funcionamiento. El proyecto busca ampliar la matrícula universitaria en una zona con rezago de infraestructura educativa.

La Universidad sostiene en su comunicado que la ENES Suroriente tendrá una capacidad de atención para 20 mil alumnas y alumnos. La cifra coloca al nuevo plantel entre los proyectos universitarios de mayor dimensión anunciados para la capital.

Lomelí indicó que la iniciativa permitirá avanzar en la descentralización de la oferta educativa de la UNAM. La intención es abrir opciones profesionales para jóvenes que viven en el suroriente de la ciudad, con carreras que respondan a la demanda estudiantil y a las características de la región.

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Cuáles son las carreras que ofrecerá la nueva ENES UNAM en el suroriente de la CDMX

La máxima casa de estudios plantea que la sede incluirá licenciaturas como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología. También contempla programas relacionados con ecología y medio ambiente, diseñados para atender necesidades específicas de la demarcación donde se instalará el plantel.

“El proyecto de la ENES suroriente considerará albergar licenciaturas clave de alta demanda como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de planes de estudio especialmente diseñados para responder a las necesidades y realidades en esta demarcación, como aquellos vinculados con la ecología y medio ambiente”, detalló la UNAM.

La información difundida por la UNAM no precisa todavía la ubicación exacta de la ENES Suroriente, el calendario de construcción, el monto de inversión ni la fecha prevista para el inicio de clases. Tampoco detalla las etapas de equipamiento que estarán bajo responsabilidad universitaria.

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