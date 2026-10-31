México

Estados Unidos no prevé frenar el ingreso de ganado mexicano pese al aumento en casos de gusano barrenador

Las autoridades de la Unión Americana no han reportado infecciones durante el paso de los animales

Gusano Barrenador Durango primer caso en humanos
Aunque los casos han ido en aumento, las autoridades de Estados Unidos no prevén cerrar al paso al ganado mexicano. Crédito: Especial
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Este viernes, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que no suspenderá el ingreso de ganado mexicano por los pasos fronterizos de Nuevo México y Arizona, aunque han aumentado de manera considerable los casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Las autoridades de la Unión Americana no han detectado infestaciones en animales que ingresan a su territorio, aunado que cuentan con “protocolos de inspección rigurosos y estrictos incluso antes de que los animales se acerquen a la frontera estadounidense”, dijo un portavoz del USDA.

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Estados Unidos no frenará el ingreso de ganado pese al alza en casos de gusano barrenador

Los casos de gusano barrenador en Estados Unidos aumentaron con fuerza en octubre. El parásito, que puede ser mortal para el ganado si no recibe tratamiento, fue detectado esta semana por primera vez en el estado de Arizona.

Desde que inició el brote, a principios de junio, se registraron 73 casos en animales domésticos, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De ese total, 21 permanecen activos.

Unión Americana reanudó en agosto la importación de ganado mexicano

Apenas el pasado mes de agosto, Estados Unidos reanudó las importaciones de ganado vivo desde México, luego de mantener el comercio prácticamente suspendido desde 2024 para evitar la propagación del gusano.

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Mientras que a mediados del mes de septiembre, la secretaría de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que la administración del presidente Donald Trump reevaluaría la apertura si el USDA no estaba “100 por ciento” seguro de la eficacia de las medidas de seguridad y los protocolos.

El Senasica dio a conocer que las pruebas de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina. (RS)
El Senasica dio a conocer que las pruebas de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina. (RS)

Más de 50 mil cabezas de ganado cruzaron este año por los pasos abiertos de Douglas, en Arizona, y Santa Teresa, en Nuevo México. El dato corresponde a cifras del Departamento de Agricultura estadounidense actualizadas hasta el 23 de octubre.

Ganaderos expresan su preocupación por la propagación de la plaga

Cabe señalar que los ganaderos respaldaron –con algo de cautela– la reapertura de los pasos fronterizos mientras el número de casos se mantenía relativamente bajo; sin embargo, algunos han vuelto a manifestar preocupación por la propagación de la plaga.

Así afecta el gusano barrenador a los animales

El gusano barrenador puede infestar a cualquier animal de sangre caliente. El ganado vacuno es particularmente vulnerable, ya que pasa la mayor parte de su vida pastando al aire libre.

Las moscas del gusano barrenador no recorren grandes distancias por sí solas. Sus larvas penetran en las heridas de los animales y su propagación suele producirse por el desplazamiento de animales silvestres o de ganado. El viento también puede transportar a estos insectos a distancias cortas.

Presencia de la plaga en Arizona “no fue una sorpresa”, admite líder ganadero

Por su parte, Brian DeGanahl, presidente de la Asociación de Ganaderos de Arizona, reconoció que la detección del gusano barrenador en el estado “no fue una sorpresa”.

Ganaderos de Sonora frenaron sus exportaciones a Estados Unidos. Crédito: Ganadería.com
Ganaderos de Sonora frenaron sus exportaciones a Estados Unidos. Crédito: Ganadería.com

No obstante, el grupo está presionando al USDA para que abra a la brevedad la instalación prevista en Douglas para liberar las moscas estériles –que tienen como objetivo aparearse con moscas silvestres y reducen su reproducción.

Además, para la Asociación de Ganaderos de Arizona su mayor preocupación es la propagación a través de la fauna silvestre.

Pese a los reclamos de los ganaderos, el USDA reiteró que “ya cuenta con excelentes protocolos para el cruce de este ganado”, contó DeGanahl. “Es casi imposible que pase un animal infectado, así que eso realmente no nos preocupa”, agregó.

Mientras que en México hay mil 976 casos activos de gusano barrenador del ganado y Chiapas registra 121, Estados Unidos informó que no frenará el paso de ganado mexicano.

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