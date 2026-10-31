Detienen a Irineo Molina Espinoza, exalcalde de Tuxtepec, por desvío de 23 millones de pesos

Datos oficiales revelaron que la captura se concretó este 30 de octubre a las 8:50 horas. Crédito: Facebook - Irineo Molina Espinoza

Guardar

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO) detuvo a Irineo Molina Espinoza, exalcalde de San Juan Bautista Tuxtepec entre 2022 y 2024, por un presunto desvío de 23 millones 39 mil 533.97 pesos. La captura ocurrió este viernes 30 de octubre de 2026 a las 08:50 horas en la colonia Bugambilias de Tuxtepec, según confirman datos del Registro Nacional de Detenciones (RND).

Molina Espinoza quedó a disposición de la FEMCCO dentro de la causa penal 496/2026, que investiga un esquema de contratación y pagos irregulares durante su gestión municipal.

PUBLICIDAD

El exfuncionario, diputado federal por Morena entre 2018 y 2021 y exalcalde de otros municipios además de Tuxtepec, tomó protesta como delegado municipal de Movimiento Ciudadano apenas cinco días antes de su aprehensión.

La Policía Ministerial ejecutó la detención en Tuxtepec

De acuerdo con la ficha del RND, la Policía Ministerial efectuó la aprehensión en la calle Francisco Fernández, entre las calles Limonarias y boulevard Bicentenario, a 500 metros de la tienda Agrotractocamiones del Sureste. Molina fue descrito como un hombre de 1.84 metros de estatura y complexión delgada, que vestía camisa de cuadros morados y blancos.

Quedó bajo resguardo en las oficinas de la FEMCCO, autoridad que lo tuvo a su disposición como parte del Ministerio Público del fuero común.

PUBLICIDAD

La captura se realizó a las 8:50 de la mañana. Crédito: SSPC

Tras confirmarse la aprehensión, la FEMCCO compartió un comunicado en el que lo señaló por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio del patrimonio municipal.

Las investigaciones reveladas apuntaron a que el exalcalde autorizó procedimientos fuera de la norma para beneficiar a tres empresas mediante adjudicaciones de obra pública que no cumplían los requisitos de ley. A través de ese mecanismo, el gobierno municipal realizó múltiples transferencias ilegales a esas compañías a finales de 2022.

La FEMCCO sostuvo que mantiene trabajos permanentes para evitar que se desarrollen o concreten actos de corrupción en la administración pública, y señaló que su objetivo es garantizar que, al ser detectados a través de las investigaciones correspondientes, se aplique el castigo necesario a quienes vulneren el patrimonio del estado y sus municipios.

PUBLICIDAD

Molina ocupó distintos cargos públicos antes de llegar a la alcaldía de Tuxtepec

Antes de llegar a la alcaldía de Tuxtepec, Molina Espinoza construyó una carrera política que arrancó en 2008, cuando ocupó por primera vez la presidencia municipal de San José Chiltepec, Oaxaca, cargo que repitió entre 2014 y 2016, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación.

Irineo Molina, expresidente municipal de Tuxtepec. Crédito: Facebook - Irineo Molina Espinoza

En 2011 fue director de gobierno en la Subsecretaría de Acuerdos y Conciliación Política del estado. Entre 2016 y 2018 se desempeñó como diputado local en la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, donde presidió la Junta de Coordinación Política y coordinó el Grupo Parlamentario de Morena.

PUBLICIDAD

Su salto a la política federal llegó en la LXIV Legislatura, cuando fue diputado federal por el Distrito 1 de Oaxaca con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec, electo por mayoría relativa bajo las siglas de Morena, con mandato del 29 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2021.

El SIL registró además su formación como licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Tuxtepec y una etapa previa como desarrollador de software en Pemex y en empresas como Protexa y Grupo Gomsa.

Cinco días antes de su detención, el 25 de octubre, Molina Espinoza publicó en su cuenta de Facebook que había tomado protesta como “delegado municipal de trabajadores y productores” de Movimiento Ciudadano en Tuxtepec.

PUBLICIDAD

Mensaje de Irineo Molina Espinoza el pasado 25 de octubre. Crédito: Facebook - Irineo Molina Espinoza

“Asumo esta responsabilidad con gratitud y el compromiso de responder con trabajo a su confianza”, escribió, acompañado de fotografías del evento junto a simpatizantes del partido naranja.

MC denunció persecución política y Morena respaldó la actuación de la fiscalía

La Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Oaxaca difundió un desplegado en el que calificó a Molina Espinoza como “preso político” del gobernador Salomón Jara Cruz. El partido exigió que la Fiscalía del Estado no fuera utilizada para “fabricar delitos, intimidar, perseguir y detener a adversarios políticos” y pidió que Molina enfrentara su proceso en libertad.

Denuncia pública de MC Oaxaca tras la detención de Irineo Molina. Crédito: Facebook - Movimiento Ciudadano Oaxaca

El documento, firmado por Alejandra García Morlán, Francisco Melo Velázquez, María de Fátima García León, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Vania Talamantes Marín y Milly Sierra Llandez, acusó al gobierno estatal de mantener “una estrategia de intimidación, agravio, difamación, persecución y uso faccioso de las instituciones” contra adversarios políticos y afirmó que en Oaxaca nunca habían padecido tanta represión contra ciudadanos no afines al gobierno.

PUBLICIDAD

Morena Oaxaca respondió después con un comunicado en el que rechazó la versión de persecución política. El partido sostuvo que la detención derivó de una orden de aprehensión judicial “en el marco de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción” y pidió respetar la presunción de inocencia.

“En Oaxaca, la ley debe aplicarse para todas y todos, sin privilegios, sin excepciones y sin impunidad”, señaló el documento.

Morena acusó además a Movimiento Ciudadano de incurrir en una contradicción al cuestionar las actuaciones judiciales en Oaxaca sin haber mostrado la misma exigencia ante hechos de represión denunciados en Jalisco contra ciudadanos que reclamaban su derecho al agua potable.

PUBLICIDAD