Abogados pidieron a Herdez 20 millones en efectivo para no quitarle sus cuentas, según Irene León

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Después de ganarle un juicio a Grupo Herdez en nombre de un supuesto trabajador, el despacho de abogados donde trabajaba Irene León Escamilla fue por el dinero, según la declaración de la propia abogada.

El juicio había empezado en 2007 con una demanda en nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien, según Irene León, nunca trabajó en la empresa. Años después, ese juicio terminó con una condena contra Herdez.

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En su declaración ante la Fiscalía, la abogada escribió que su jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena, le ordenó ir con otros abogados a las oficinas de Herdez.

Ahí se le dijo a la empresa que tenía que entregar “la cantidad de 20 millones de pesos en efectivo” para que no le quitaran todas sus cuentas de banco.

Según la empresa, la condena le permitió a la otra parte embargar, es decir, retener, sus oficinas, una planta y una cuenta con más de 650 millones de pesos, que Herdez recuperó después.

La empresa denunció el caso ante la Fiscalía, y hoy la abogada está acusada de fraude procesal.