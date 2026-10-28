Cómo hacer la trenza de Rumi de Las guerreras K-pop para Halloween 2026

Una joven viste un atuendo de estilo K-pop frente a la Catedral Metropolitana durante las celebraciones nocturnas en el centro de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La trenza de Rumi permite llevar a Halloween 2026 uno de los rasgos que identifican al personaje de Las guerreras K-pop: el cabello morado, largo y recogido para una pelea contra demonios o una presentación con HUNTR/X. El peinado funciona con una peluca, extensiones o cabello natural.

El color morado marca la diferencia en el disfraz de Rumi

Antes de empezar, define si usarás una peluca morada o si adaptarás tu propio cabello. Para una fiesta de Halloween, la opción más práctica es una peluca larga en tono violeta intenso. Busca una con caída lisa y suficiente volumen en la parte posterior.

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Si usarás tu cabello, puedes aplicar spray temporal morado o colocar extensiones de clip. El producto temporal evita procesos de decoloración antes de una noche de disfraces. Haz una prueba en un mechón y protege la ropa con una toalla.

Unas manos recogen una cabellera larga de color violeta junto a herramientas de peluquería dispuestas sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesitas un cepillo, dos ligas transparentes o moradas, pasadores, una liga gruesa para sujetar la coleta, spray fijador y, si quieres más largo, extensiones. Una cinta delgada morada o negra ayuda a darle un acabado más cercano al universo de KPop Demon Hunters.

Empieza con el cabello limpio y completamente seco. Cepíllalo desde las puntas hacia la raíz para retirar nudos sin jalar. Si la fibra de la peluca se enreda, usa un peine de dientes anchos y trabaja por secciones.

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La coleta alta sostiene la trenza durante toda la noche

Traza una raya lateral suave. Rumi no requiere un peinado rígido ni una división perfectamente recta. Deja dos mechones delgados al frente si quieres enmarcar el rostro y dar un aire de estrella de K-pop antes de salir a cazar demonios.

Reúne el resto del cabello en una coleta alta, cerca de la coronilla. Sujétala con una liga gruesa. La base debe quedar firme, pero sin apretar demasiado si usarás el peinado por varias horas o si planeas bailar en la fiesta.

Una modelo luce una trenza morada decorada con horquillas metálicas y una cinta oscura con bordados, caracterizada con la estética de una cazadora de demonios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasa un poco de spray fijador sobre la parte superior y peina hacia atrás con un cepillo pequeño. Esto controla los cabellos cortos y da una superficie lisa. No abuses del producto: la trenza necesita movimiento y no debe verse como un casco.

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Si llevas extensiones, colócalas antes de formar la coleta. Sujétalas en capas para distribuir el peso. Una coleta con poco volumen puede hacerse más gruesa al añadir una extensión morada sobre la liga y cubrir la unión con un mechón de cabello.

Divide el cabello en tres partes para formar la trenza

Separa la coleta en tres mechones del mismo grosor. Cruza el mechón derecho sobre el central. Después, cruza el izquierdo sobre el nuevo mechón central. Repite el movimiento hasta llegar a las puntas.

Mantén una tensión constante. Si aprietas de más, la trenza quedará delgada y dura. Si la dejas demasiado floja, puede deshacerse antes de la fiesta. La meta es una trenza definida, larga y con cuerpo.

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Una guía gráfica de Infobae explica los pasos para recrear la trenza morada del personaje Rumi de Las guerreras K-pop para Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sujeta la punta con una liga pequeña. Tira con cuidado de los bordes de cada cruce para abrir ligeramente la trenza. Este paso aporta volumen y hace que el peinado se vea más visible en fotos, incluso en espacios con poca luz.

Oculta las ligas con una cinta morada, un listón negro o una tira de tela metalizada. También puedes envolver un mechón fino alrededor de la base de la coleta y fijarlo por debajo con un pasador.

Para un guiño a Rumi, agrega un accesorio dorado cerca de la liga o en uno de los lados de la cabeza. Puede ser una estrella, una horquilla geométrica o una pieza que recuerde la estética de escenario de HUNTR/X.

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El maquillaje y la ropa completan el look de Las guerreras K-pop

El peinado gana fuerza con sombras oscuras alrededor de los ojos, delineado alargado y brillo violeta o plateado en los párpados. Una base ligera permite que el maquillaje resista el calor de las fiestas de Halloween en México.

Para la ropa, combina prendas blancas con detalles negros y dorados. Una chamarra corta, botas altas y cinturón metálico pueden acercar el disfraz a la imagen de Rumi sin necesidad de copiar cada pieza del vestuario.

Lleva pasadores y una liga de repuesto en tu bolsa. Si la trenza se afloja después de bailar o durante una posada de disfraces, podrás retocarla en pocos minutos sin desmontar todo el peinado.

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