México

Hallan 50 huellas de dinosaurios en Michoacán: carnívoros gigantes, raptores y herbívoros de hace 65 millones de años

Los habitantes de Apatzingán alertaron a las autoridades tras notar pisadas fósiles de animales gigantescos en el arroyo

Mapa de México con relieve, dos dinosaurios ilustrados y un bloque de roca con una huella fósil de tres dedos.
Una composición cartográfica ubica huellas fósiles en Michoacán junto a ilustraciones de un terópodo y un hadrosaurio sobre el relieve de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de diversas especies fueron identificadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el cauce de un arroyo de la comunidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán.

Las pisadas, que datan de hace 65 millones de años, pertenecen tanto a carnívoros como a herbívoros de talla mediana y grande, y el número podría aumentar conforme avancen los trabajos de documentación.

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Pobladores avisaron al instituto de la presencia de huellas de “animales gigantes” (INAH)
Pobladores avisaron al instituto de la presencia de huellas de “animales gigantes” (INAH)

En México existen poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurio registrados ante el INAH, distribuidos en Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán. Este punto en Apatzingán se convertiría en el cuarto yacimiento michoacano, después de Playa Azul en Lázaro Cárdenas, El Aguaje en Aguililla, y los límites de Tiquicheo y Tuzantla.

El hallazgo comenzó cuando pobladores de San Juan de los Plátanos reportaron al Centro INAH Michoacán la presencia de huellas de “animales gigantes” en el lecho del arroyo. El investigador Raymundo Cervantes Barriga acudió al sitio y confirmó la naturaleza de las pisadas.

Expertos del Centro INAH Michoacán realizaron una fotogrametría inicial de las huellas. Elaborado por María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo. (INAH)
Expertos del Centro INAH Michoacán realizaron una fotogrametría inicial de las huellas. Elaborado por María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo. (INAH)

Las huellas se extienden sobre 40 metros cuadrados de roca sedimentaria

Los registros se concentran en una plataforma de roca sedimentaria al borde del río, en un rango de 40 metros cuadrados. Las dimensiones de las icnitas varían entre 12 y 48 centímetros de longitud, con anchura de hasta 30 centímetros. La evidencia indica que el yacimiento podría extenderse varios metros más allá de la zona explorada.

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De manera preliminar, el paleontólogo Cervantes Barriga atribuye las pisadas a tres familias de dinosaurio por su morfología: tamaño, forma, número de dedos y profundidad.

Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros. (INAH)
Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros. (INAH)

La primera corresponde a terópodos carnívoros de gran tamaño, de hasta 4 metros de altura, posiblemente tiranosáuridos, con huella característica de tres dedos. La segunda pertenece a dinosaurios más pequeños, de hasta 2 metros de altura, similares a los raptores de la familia Dromaeosauridae, también de tres dedos. La tercera es de herbívoros del tipo pico de pato (Hadrosauridae), que pudieron alcanzar los 4 metros de altura, con huellas de tres dedos y extremos redondeados.

Las especies habitaron la zona durante el Cretácico tardío

Cervantes Barriga explicó que estas especies vivieron durante el Cretácico tardío, cuando la región debió contar con cuerpos de agua a los que los animales se acercaban para alimentarse.

Los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria (INAH)
Los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria (INAH)

Desde el 21 de octubre de 2026, un equipo del INAH trabaja en la documentación y registro del lugar. El geólogo Jasinto Robles Camacho tomó muestras de la roca para su estudio. Los arqueólogos María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo Díaz realizan la fotogrametría de las huellas, mientras que el biólogo y paleontólogo José Luis Ávila se encarga del registro en moldes. Para la identificación preliminar se cuenta con el apoyo del paleontólogo Carlos A. Hernández Luna.

“Un hallazgo de este tipo abre una ventana a un periodo que todos tenemos en el imaginario, pero que pocas veces se da la oportunidad de estudiarlo”, dijo el arqueólogo Punzo Díaz. “Esta variedad de huellas puede ampliarnos el conocimiento sobre muchos aspectos de los dinosaurios en México, como la locomoción, la dirección de su marcha y, con ello, la convivencia entre especies, el comportamiento y la morfología”.

Fueron localizadas en el lecho de un arroyo, por pobladores de la comunidad de San Juan de los Plátanos y reportadas al Centro INAH en la entidad. Foto CINAH Michoacán. (INAH)
Fueron localizadas en el lecho de un arroyo, por pobladores de la comunidad de San Juan de los Plátanos y reportadas al Centro INAH en la entidad. Foto CINAH Michoacán. (INAH)

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó: “Estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años. El descubrimiento comenzó con el aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos, a quienes reconocemos por su participación”.

Curiel de Icaza agregó que el compromiso del INAH es “estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar nuestro conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones”.

El paleontólogo Cervantes Barriga señaló que el yacimiento se localizó en un área del país que enfrenta diversos retos sociales: “Un hallazgo así puede motivar a las poblaciones de la región, principalmente las infancias”.

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