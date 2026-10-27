Qué significa el camino de pétalos de cempasúchil en la ofrenda de Día de Muertos

El recorrido de pétalos varía según la región: en algunas comunidades parte desde la tumba en el cementerio, en otras se limita al interior de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El camino de pétalos de cempasúchil marca, según la tradición popular en México, la ruta que siguen las ánimas desde la entrada de la casa o el panteón hasta el altar, guiadas por el color anaranjado y el aroma intenso de la flor durante la celebración de Día de Muertos.

La costumbre consiste en deshojar flores frescas y extender los pétalos en el piso, desde la puerta, el zaguán o el patio hasta la mesa donde se coloca la ofrenda. El recorrido puede ser una línea continua o pequeños grupos de pétalos que señalan el trayecto.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la flor amarilla deshojada forma “el camino del color y olor” que traza la ruta hacia las ánimas. La creencia sostiene que, sin ese señalamiento visual y olfativo, los difuntos podrían perder el rumbo en su regreso temporal.

El nombre de la flor viene del náhuatl y significa veinte pétalos

La tradición sostiene que los pétalos de cempasúchil guían a las ánimas desde la entrada del hogar o el panteón hasta la ofrenda, gracias a su color y aroma intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cempasúchil toma su nombre del náhuatl cempohualxochitl, que se traduce como “veinte flores” o “flor de veinte pétalos”. Su color amarillo y naranja se asoció desde la época prehispánica con el Sol, divinidad central en la cosmovisión mexica.

Esa asociación solar explica por qué los pueblos originarios usaban la planta en altares, entierros y ofrendas dedicadas a sus muertos. El vínculo entre el cempasúchil y la luz solar se mantuvo como base del simbolismo que hoy acompaña la festividad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cempasúchil representa tanto la vida como la muerte dentro de la celebración, y su presencia expresa el vínculo que las familias mantienen con quienes fallecieron. Esta dualidad explica por qué la flor domina el paisaje de panteones y ofrendas en todo el país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural documenta que los mexicas relacionaban el tono amarillo y naranja de la planta con el astro solar, y que por esa razón la incorporaban en rituales funerarios antes de la llegada de los españoles. El uso ritual se transformó, pero no desapareció con el paso de los siglos.

PUBLICIDAD

El camino puede trazarse desde el panteón o solo dentro de la casa

El nombre de la flor proviene del náhuatl y significa "veinte pétalos"; su vínculo con el Sol se remonta a rituales funerarios de los pueblos originarios.

No existe una única forma de montar el sendero. En algunas comunidades, el recorrido de pétalos inicia en la tumba del cementerio y continúa hasta la vivienda familiar. En otras, el camino se limita al interior del hogar, desde la puerta principal hasta el altar.

La variación depende de la región, la tradición familiar y las costumbres locales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia documenta que, aunque existen diferencias entre comunidades, la función del camino —marcar la ruta desde la entrada hasta la ofrenda— se repite en la mayoría de los casos registrados en el país.

El cempasúchil no se limita a los senderos de pétalos. Las familias también colocan ramos completos en floreros junto al altar, arman arcos florales y cubren las tumbas en los panteones durante las jornadas del 1 y 2 de noviembre.

PUBLICIDAD

Esta presencia múltiple refuerza la función simbólica de la planta como elemento que conecta el mundo de los vivos con el de los difuntos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que las flores, junto con las veladoras y el copal, forman parte del conjunto de elementos que casi ninguna ofrenda tradicional omite, aunque la distribución exacta cambie de una casa a otra.

Autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia documentan el papel del cempasúchil como símbolo de vida y muerte en los altares. FOTO:MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

El camino se acompaña de veladoras, copal y agua en la mayoría de los altares

El sendero de pétalos rara vez aparece solo. Las veladoras suelen colocarse junto al recorrido para aportar luz adicional al trayecto de las ánimas. El copal y el incienso aromatizan el espacio, mientras que el agua se ofrece para aliviar la sed tras el viaje.

PUBLICIDAD

Estos elementos comparten con el cempasúchil una función orientadora: todos buscan, según la creencia popular, facilitar el regreso temporal de los difuntos y asegurar que encuentren sin dificultad el lugar donde sus familiares los esperan con alimentos, fotografías y objetos personales.