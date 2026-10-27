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Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana miércoles 28 de octubre

El depósito se realiza de forma directa mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar

La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)
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La Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior es un apoyo económico del Gobierno de México para estudiantes inscritos en preparatoria o bachillerato público. Su objetivo es ayudar a que las y los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

En el ciclo escolar 2026-2027, el apoyo es de 1,900 pesos bimestrales. Se entrega durante los 10 meses del ciclo escolar, por lo que no contempla julio ni agosto.

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El depósito se realiza de forma directa mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar y suele seguir un calendario organizado por la primera letra del apellido de la persona beneficiaria.

No es la misma beca que Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cual está dirigida a estudiantes de educación superior.

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Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana miércoles 28 de octubre

Las personas beneficiarias de la Beca Benito Juárez cuyo primer apellido inicia con la letra S reciben mañana miércoles 28 de octubre el pago del bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027.

El depósito forma parte de la dispersión que comenzó el 19 de octubre y concluye el viernes 30.

Los recursos llegan de manera directa a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y conforme al orden alfabético de la persona titular registrada. El dinero puede reflejarse en cualquier momento del día, por lo que no necesariamente estará disponible desde las primeras horas de la mañana.

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La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato, preparatoria o educación media superior inscritos en planteles públicos. El apoyo cubre los 10 meses del ciclo escolar y no contempla julio ni agosto por el periodo vacacional.

El mismo calendario de dispersión por inicial del primer apellido también incluye a estudiantes inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro y en la beca Gertrudis Bocanegra. Cada programa entrega montos distintos.

La entrega inició este lunes 19 de octubre para las letras A y B.
La entrega inició este lunes 19 de octubre para las letras A y B.

El calendario de pagos termina el viernes 30 de octubre

La entrega inició este lunes 19 de octubre para las letras A y B, mientras que la C tuvo asignado el martes 20. Las personas con apellidos que comienzan con D, E y F recibieron el depósito el miércoles 21.

El jueves 22 correspondió a la letra G y el viernes 23 a H, I, J, K y L. Este lunes 26 tienen programado el pago las personas cuyo primer apellido comienza con M.

Después vino la dispersión para N, Ñ, O, P y Q de este martes 27 y para este miércoles 28 de octubre el calendario marca que los pagos sean para la letra R.

La programación concluirá el viernes 30 de octubre con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Las personas beneficiarias pueden confirmar la disponibilidad del depósito mediante el Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Para hacer la consulta deben ingresar la CURP de la persona beneficiaria.

También pueden revisar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución. La línea telefónica 800 900 2000 permite verificar el recurso tras ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

La línea 55 1162 0300 atiende dudas sobre la entrega de recursos de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

Los nuevos registros de septiembre aún no reciben tarjeta

Las personas que se registraron en septiembre como nuevas beneficiarias de la Beca Benito Juárez no forman parte de la dispersión de octubre porque todavía no cuentan con su tarjeta. Julio León Trujillo, titular de Becas Bienestar, informó que los plásticos se entregarán entre noviembre y diciembre.

La tarjeta del Banco del Bienestar será el medio de cobro para los apoyos posteriores. La recomendación es consultar únicamente los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y no compartir datos personales o bancarios con terceros.

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior pública y prevé llegar a 4.2 millones de beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión estimada de 39,542.5 millones de pesos.

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