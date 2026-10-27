Sheinbaum presentará portal único de transparencia en noviembre: “Desde quién trabaja y dónde hasta cada contrato”

La presidenta vinculó el proyecto con el decreto de transparencia que presentó junto con Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a mediados de noviembre presentará un portal de transparencia del Gobierno federal, en el que se podrá consultar información sobre las personas que trabajan en la administración pública, los contratos y los programas de bienestar.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que la página concentrará datos sobre las dependencias federales y el uso de recursos públicos. El anuncio surgió mientras respondía a una pregunta sobre la revisión de los gastos del Instituto Nacional Electoral (INE).

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La presidenta sostuvo que otras instituciones públicas también deben transparentar sus operaciones y reiteró su llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar una revisión amplia al organismo electoral, incluidos sus contratos y sueldos.

¿Qué información tendrá el portal de transparencia del Gobierno federal?

De acuerdo con Sheinbaum, el portal permitirá consultar información relacionada con el personal del Gobierno federal, las contrataciones y los programas de bienestar. La mandataria dijo que la presentación está prevista para mediados de noviembre.

“A mediados de noviembre vamos a presentar una página de internet, un portal donde se va a encontrar todo lo del Gobierno federal, todo lo que uno quiera. Desde quién trabaja dónde hasta los contratos, cada contrato cuánto es, a quién se contrató, los programas de bienestar, todo”, afirmó.

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La presidenta vinculó el proyecto con el decreto de transparencia que, recordó, presentó junto con Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según explicó, el objetivo es que la información pública pueda conocerse de manera proactiva.

Entre los datos que mencionó para la futura plataforma se encuentran:

Personal: quién trabaja en el Gobierno federal y en qué área.

Contratos: los montos y las personas o empresas contratadas.

Programas de bienestar: información relacionada con estos apoyos gubernamentales.

La mandataria no detalló durante esa respuesta cómo se organizarán las consultas ni qué periodos abarcarán los registros disponibles. Tampoco especificó si el portal incluirá información de organismos autónomos, pues se refirió a una plataforma para el Gobierno federal y, por separado, planteó que otras instituciones hagan transparentes sus recursos.

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Sheinbaum pide auditoría amplia al INE

El anuncio sobre el portal se dio en respuesta a una serie de preguntas de una reportera sobre la supervisión del órgano interno de control del INE, el presupuesto del instituto y la transparencia de sus operaciones.

Sheinbaum señaló que la permanencia o sustitución de la persona a cargo de ese órgano corresponde a la Cámara de Diputados. No obstante, consideró que lo prioritario es que la ASF lleve a cabo una auditoría amplia que revise los señalamientos realizados sobre distintos periodos.

“Lo importante, desde mi punto de vista, es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, expresó.

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La presidenta también pidió que el órgano interno de control entregue a la ASF la información que tenga disponible. Sobre el alcance de la revisión, dijo que esta debe hacerse conforme a las atribuciones de la autoridad fiscalizadora y comprender el uso de los recursos públicos.

“Que se revise todo, que no puede quedar nada fuera de la transparencia. Tiene que transparentarse todos los recursos, los contratos, todo, los sueldos, todo”, manifestó.

En su intervención, la mandataria sostuvo que, si una auditoría detecta irregularidades, deben deslindarse responsabilidades. Además, dijo que la revisión debe poner atención en posibles casos de mal uso de recursos públicos.

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La presidenta plantea revisar el costo de las elecciones

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum retomó la propuesta de reforma electoral que su gobierno había presentado y que, según recordó, no obtuvo las dos terceras partes de los votos necesarias para su aprobación.

La mandataria explicó que una de las medidas planteadas era reducir el costo de las elecciones, incluido el financiamiento a los partidos políticos y los recursos destinados al instituto electoral. A su juicio, el momento actual permite discutir cuánto dinero se requiere para esas funciones y cómo se utiliza.

En ese contexto, mencionó que el INE cuenta con alrededor de 22 mil millones de pesos para este año y habló de 35 mil millones de pesos para el siguiente, cuando habrá elecciones. Esas cifras fueron expresadas por la presidenta durante la conferencia y no fueron desglosadas en su respuesta.

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Para ilustrar su planteamiento, comparó el presupuesto mencionado para el organismo electoral con los recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el costo de intervenir o construir hospitales públicos.

La presidenta afirmó que la transparencia también debe alcanzar el financiamiento de los partidos políticos. Recordó que el INE fiscaliza esos recursos y consideró que, a su vez, las operaciones del instituto deben ser revisadas por las autoridades competentes.

Finalmente, sostuvo que la publicación de información debe extenderse a las instituciones públicas. En el caso del Gobierno federal, señaló a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como la dependencia encargada de esa tarea, mientras que atribuyó a la Auditoría Superior de la Federación un papel en la revisión de los recursos.

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