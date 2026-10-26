La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 26 de octubre

Se prevé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hable en su conferencia matutina sobre la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE informó sobre la decisión de su consejera presidenta el 25 de octubre, la misma que se formalizará este lunes ante la Cámara de Diputados. El anuncio se produce en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo.

Su salida se da en medio del escándalo por los contratos otorgados a personas de su círculo cercano, a los que se sumaron múltiples videos donde se le puede ver a la funcionaria en fiestas de “lujo”, así como una grabación que exhibe a su hijo con uno de los contratistas de la dependencia en París, Francia. La consejera presidenta asumió el cargo en el INE desde abril de 2023.

Por otro lado, se prevé que la presidenta Sheinbaum se pronuncie sobre la movilización que fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).