CONCAMIN hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones por el paro de transportistas

La CONCAMIN expresó su postura ante el paro de transportistas del 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

Previo al paro nacional de transportistas anunciado para el próximo lunes 26 de octubre, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) hizo un llamado a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones al tránsito de personas y mercancías.

Cabe señalar que la Confederación reconoció que las demandas del sector transportista son legítimas, principalmente en materia de inseguridad carretera, robo de carga, extorsión y condiciones de operación.

PUBLICIDAD

CONCAMIN hace un llamado al diálogo y pide evitar afectaciones por el paro de transportistas

A través de un comunicado, la CONCAMIN dejó en claro que todos los problemas que sufren los transportistas, dentro y fuera de las carreteras mexicanas, requieren atención permanente y soluciones de fondo.

“Desde la CONCAMIN hemos sostenido que las preocupaciones y demandas de los transportistas son fundamentadas, legítimas y merecen respuestas concretas.

“La seguridad en las carreteras, el combate al robo y la extorsión, así como las condiciones en las que opera el autotransporte de carga son asuntos que requieren atención permanente y soluciones de fondo”, expuso la organización.

La Segob busca con el diálogo evitar el paro indefinido de transportistas del próximo 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

Recomienda que atiendan el llamado de la Segob

Además, solicitó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO aprovechar la disposición de las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana para atender sus exigencias.

PUBLICIDAD

También detalló que, mediante sus gestiones, ha logrado que el gobierno federal escuche los planteamientos del sector y mantenga comunicación permanente con sus representantes.

Advierte CONCAMIN sobre las consecuencias en la interrupción del transporte

Asimismo, advirtió que una interrupción en el transporte de carga podría impactar distintas actividades económicas, en particular a las industrias floricultora, farmacéutica y alimentaria.

“Las interrupciones en el transporte pueden tener consecuencias importantes para sectores como el floricultor, cuyos productos requieren una distribución rápida; el farmacéutico, que depende de entregas oportunas de medicamentos e insumos médicos; y el alimentario, en el que los retrasos pueden comprometer la conservación y disponibilidad de productos perecederos, entre otros.

PUBLICIDAD

“Por ello, cualquier interrupción en la circulación de mercancías tiene consecuencias que van más allá del propio sector, ya que afecta a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores, a la movilidad de las personas y a las familias mexicanas”, alertó la organización.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, mantiene su apertura al dialogo para resolver los problemas en el sector transportista. (Cepropie | Youtube )

Con el objetivo de evitar que este tipo de medidas se repitan, la CONCAMIN propuso establecer mesas de trabajo con capacidad de resolución entre autoridades y representantes transportistas, a través de una agenda definida, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento.

“Desde la CONCAMIN estamos convencidos de que el diálogo es la mejor herramienta para transformar las demandas legítimas en soluciones concretas”, concluyó.

ANTAC se desmarca de las movilizaciones de los transportistas

Por su parte, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se desmarcó de las movilizaciones de transportistas. Al tiempo que exhibió la falta de planeación y de propuestas concretas para mejorar las condiciones de los trabajadores.

PUBLICIDAD

Los transportistas de carga mexicanos sufrieron el retiro masivo de visas estadounidenses. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

“La Asociación Nacional Transportista (ANTAC), que preside David Estévez Gamboa, informa a la opinión pública y al sector transportista que, si bien expresamos inicialmente nuestro respaldo a la convocatoria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dicho respaldo estaba condicionado a que se tratara de una movilización seria, legítima, formal y fundamentada en propuestas concretas en beneficio del sector”, sostuvo.

No obstante, aseguraron su apoyo a todas las posturas y formas de protesta social, pero criticaron el protagonismo, discursos y convocatorias sin objetivos claros.

“Respetamos el derecho de toda organización a manifestarse; no obstante, consideramos indispensable que cualquier movimiento nacional esté respaldado por objetivos definidos, propuestas viables y un compromiso genuino con quienes verdaderamente sostienen esta actividad”, enfatizó la ANTAC.

PUBLICIDAD

Tanto CONCAMIN como ANTAC marcan su raya, previo al paro indefinido de transportistas programado para el próximo lunes 26 de octubre.