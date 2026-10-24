Asfixió a su novia antes de poner una piedra en el acelerador para desbarrancar auto con sus hijas adentro en Puebla

Andrés "N" fue detenido tras que las autoridades comprobaran que lo que se creìa un accidente no lo fue y matì a su novia y lo intentì con las hijas de ella en Puebla Foto: Fiscalía estatal

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Andrés N. fue detenido el martes 20 de octubre en Huejotzingo, Puebla, por su probable responsabilidad en el feminicidio de su pareja, María Isabel Castillo Villegas, y la tentativa de feminicidio contra las dos hijas de ella, de ocho y 13 años, luego de que las investigaciones descartaron que la caída de un automóvil a una barranca en Zacapoaxtla hubiera sido un accidente.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en las inmediaciones de la calle Segovia Sur. El señalado quedó a disposición de un juez de Control, quien debía resolver su situación jurídica durante una audiencia.

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Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2026, cuando un Chevrolet Optra rojo cayó a una barranca cerca del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. El automóvil tenía placas de Puebla y terminó fuera del camino tras sufrir daños en la parte frontal.

En el asiento del copiloto fue localizado el cuerpo de María Isabel Castillo Villegas, quien vivía en el fraccionamiento Real Segovia, en Huejotzingo. Sus hijas sobrevivieron y fueron trasladadas a la clínica del IMSS en Zacapoaxtla para recibir atención médica.

Gracias a la ardua investigación de las autoridades de Puebla, identificaron que María Isabel Castillo Villegas había sido estrangulada antes de que el auto fuera desbarrancado con sus hijs a bordo Foto: Facebook colectivo feminista

La necropsia estableció que María Isabel murió por estrangulamiento

Las investigaciones ministeriales establecieron que María Isabel Castillo Villegas habría muerto por asfixia mecánica por estrangulamiento antes de que el vehículo cayera a la barranca. Ese resultado llevó a que el caso fuera investigado bajo el protocolo de feminicidio.

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Durante las diligencias en el automóvil, los peritos localizaron una piedra de gran tamaño colocada sobre el pedal del acelerador. El objeto fue integrado como uno de los indicios para esclarecer si la caída de la unidad fue provocada con el propósito de simular un percance vial.

La hipótesis de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que Andrés N. habría privado de la vida a su pareja y después habría trasladado a las menores en el Chevrolet Optra hasta Zacapoaxtla. La unidad terminó en el fondo de la barranca con el cuerpo de la mujer y las dos niñas en su interior.

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El hombre enfrentó cargos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa contra las menores de ocho y 13 años. Andrés N. debía ser considerado inocente mientras no existiera una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

Feminicidios en Puebla

El pueblo entero pide justicia e intervención de las autoridades - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook

De enero a septiembre de 2026, existen dos conteos distintos sobre los feminicidios en Puebla, según reportan autoridades y organizaciones civiles:

Cifras Oficiales (FGE y Gobierno de Puebla)

• Fiscalía General del Estado (FGE): Registra 9 feminicidios de enero a septiembre de 2026. El gobierno estatal y la fiscalía señalan que esto representa una disminución de entre 47% y 58% en comparación con el mismo periodo de 2025.

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• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): Reporta 7 feminicidios para el estado de Puebla contabilizados entre enero y agosto de 2026, en concordancia con los registros de la fiscalía local.

Conteo de Organizaciones y Medios de Comunicación

La policía acordonó una calle de Puebla con cinta amarilla durante la investigación de un presunto feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

• Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla: Documenta 44 probables feminicidios en el mismo periodo (enero - septiembre 2026), lo que refleja un señalamiento de subregistro por parte de las autoridades.

• Reportes hemerográficos: Diversos conteos periodísticos y de organizaciones independientes documentan al menos 47 casos de mujeres muertas por violencia feminicida en el estado en lo que va de 2026

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