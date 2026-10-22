México

Ana Casas Broda será distinguida este jueves con la Medalla al Mérito Fotográfico

La fotógrafa será reconocida en el Museo Nacional de Antropología, dentro del 27 Encuentro Nacional de Fototecas

Una mujer sostiene libros en sus manos frente a estantes de madera con publicaciones y muñecos de tela
Una mujer sostiene varios libros frente a estanterías de madera con publicaciones impresas y figuras ornamentales. (INAH )
Guardar

Ana Casas Broda recibirá la Medalla al Mérito Fotográfico, por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, este 23 de octubre, en el 27 Encuentro Nacional de Fototecas. La ceremonia se realizará en el Museo Nacional de Antropología y reconocerá una trayectoria que combina obra de autor, docencia, edición y curaduría.

La Fototeca Nacional del INAH entregará el reconocimiento

La distinción llegará de manos de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El galardón premiará el trabajo de la fotógrafa nacida en Granada, España, en 1965, quien llegó a México a los nueve años tras una infancia repartida entre Austria y España.

PUBLICIDAD

Imagen TM46PFMCN5BCZNYOLDPSSPDFQQ

Su obra entreteje la creación de autor con el impulso de plataformas colectivas. Entre ellas destaca Hydra, espacio fundado en 2012 junto con Gerardo Montiel Klint y Gabriela González Reyes, dedicado a generar proyectos fotográficos.

Una fotografía con su abuela marcó el inicio de su vocación

El curador Alejandro Castellanos sostiene que “todo fotógrafo tiene una foto”. En el caso de Casas Broda, esa imagen muestra a la autora y a su abuela Hilda, desnudas, con las manos entrelazadas, mirando fijamente a la cámara.

“La fotografía creó un lazo de complicidad entre ambas. Nos salvó, identificó y acercó”, explica la creadora. El vínculo con su abuela, residente en Viena, se convirtió en la semilla de su primer proyecto de largo aliento.

PUBLICIDAD

Cuatro cuadernos abiertos contienen fotografías de una mujer en ropa interior y textos manuscritos con fechas y listas de alimentos
Los cuadernos de la fotógrafa Ana Casas Broda combinan autorretratos e inscripciones manuscritas sobre su proceso corporal y cotidiano. (INAH )

Durante sus visitas a Austria, Casas Broda fue descubriendo a una mujer que se relacionó con el mundo a través de la fotografía. Los autorretratos y diarios de Hilda derivaron en una curaduría sobre una vida marcada por la Segunda Guerra Mundial y la posterior restauración de Austria en los años cincuenta.

Álbum y Kinderwunsch exploran la intimidad familiar

Ese proceso de catorce años dio origen al fotolibro Álbum, publicado por Mestizo en el año 2000. La obra reconstruye el vínculo con su abuela y fija las raíces de su propia vocación fotográfica.

Su siguiente proyecto, Kinderwunsch, publicado por La Fábrica en 2013, aborda la experiencia de la maternidad y la relación con sus hijos. “Fue interesante observar que Kinderwunsch despertaba reacciones contradictorias, había quienes calificaban las imágenes de deprimentes y otras que reconocían el afecto detrás de ellas”, recuerda la artista visual.

Un niño con el torso descubierto y los ojos cerrados tiene un líquido blanco espeso vertido sobre la cabeza y la cara frente a un fondo blanco
Una obra de la serie fotográfica Kinderwunsch de Ana Casas Broda presenta a un niño con líquido blanco sobre el rostro y la cabeza ante un fondo claro. (INAH )

La fotógrafa añade que la maternidad y la infancia habitan “un espacio sin palabras, donde todo son sensaciones, emociones, y lo que se despierta a nivel inconsciente depende de la experiencia que hemos tenido siendo padres o hijos, o ambos”.

Fue asistente de Manuel Álvarez Bravo en los años ochenta

Casas Broda se describe a sí misma como obsesiva. Estudió historia, pintura y fotografía, y a inicios de los años ochenta trabajó como asistente de Manuel Álvarez Bravo, antes de enfocarse en su obra propia.

Su gusto por la narrativa se formó con el álbum de su abuela y con fotolibros de la editorial Scalo, entre ellos Raised by Wolves, de Jim Goldberg, publicado en 1995.

“Para mí, la fotografía es un medio en constante cambio, de exploración del mundo y de uno mismo, el cual permite abrir puertas, mirar cosas, relacionarse con las personas, suscitar momentos que no sucederían de otra forma”, expresa.

Desde 1990 forma a nuevas generaciones de fotógrafos

Además de su producción artística, Casas Broda organiza desde 1990 programas de estudio, seminarios y talleres. Ha participado en el Centro de la Imagen, a través de su Seminario de Fotografía Contemporánea.

Dos mujeres desnudas de distintas edades se abrazan con los ojos cerrados en una fotografía en blanco y negro frente a un fondo claro
Una fotografía de la serie Álbum de Ana Casas Broda presenta a dos mujeres desnudas de distintas edades abrazadas frente a una pared blanca. (INAH )

En 2016 impulsó, dentro de Hydra, el programa Incubadora de Fotolibros. “Mientras más singular se vuelve el trabajo, más universal es. Cuando profundizamos nos volvemos frágiles, humanos. Esos puntos de sinceridad son los que nos permiten conectar, independientemente del lugar y la cultura de los cuales vengamos”, concluye la fotógrafa.

Temas Relacionados

INAHMuseo de AntropologíaculturaSecretaría de CulturaFotografíaCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este 23 de octubre

Que un auto pueda circular o no este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este 23 de octubre

Zorro gris, tlacuaches y víboras de cascabel: liberan en Hidalgo a 33 animales silvestres que se encontraban en rehabilitación

Fueron liberados en el Cerro de las Navajas, en Epazoyucan, luego de recibir atención médica especializada

Zorro gris, tlacuaches y víboras de cascabel: liberan en Hidalgo a 33 animales silvestres que se encontraban en rehabilitación

Mario Marín tiene mala conducta y actitud de líder negativo dentro de prisión, revela Lydia Cacho: explica falla técnica en nueva audiencia

La periodista y escritora publicó un documento que describe la conducta del exgobernador de Puebla en El Altiplano

Mario Marín tiene mala conducta y actitud de líder negativo dentro de prisión, revela Lydia Cacho: explica falla técnica en nueva audiencia

Comercios enfrentan nuevos costos por pagos digitales: Canaco CDMX pide revisar las comisiones

Las MiPymes son esenciales para el empleo, la recaudación fiscal y el desarrollo de las comunidades, por lo que su modernización no debe depender únicamente de su capacidad para absorber gastos adicionales

Comercios enfrentan nuevos costos por pagos digitales: Canaco CDMX pide revisar las comisiones

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 22 de octubre: cerrada la circulación en Anillo Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 22 de octubre: cerrada la circulación en Anillo Periférico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Niegan protección a “El Tanque”, cofundador del CJNG: juez desecha amparo contra su posible extradición a EEUU

¿Quiénes son los Hells Angels? Así opera el grupo cuyo presunto líder cayó en Cancún

Cae en CDMX influencer venezolana con más de un millón de pesos que no pudo acreditar

Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina: la ofensiva contra los cárteles que no tendría impacto, según expertos

ENTRETENIMIENTO

Mega Procesión de Catrinas 2026: calles cerradas, horario del desfile y cambios en el Metrobús y Metro CDMX

Mega Procesión de Catrinas 2026: calles cerradas, horario del desfile y cambios en el Metrobús y Metro CDMX

Queens of the Sone Age sorprende a sus fans en CDMX con una ‘listening party’ de Halloween para disfrutar de su nuevo disco

Cáncer ginecológico: cuáles son los tratamientos menos agresivos con la misma eficacia

Thalía habría detenido disco con Kiko Campos por su participación en la serie de Timbiriche

Poncho de Nigris denuncia la filtración de fotos íntimas y advierte que llegará “a las últimas consecuencias”

DEPORTES

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Femenil Sub 17 y cuándo vuelve a jugar?

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Femenil Sub 17 y cuándo vuelve a jugar?

CMLL anuncia las fechas del Rey del Inframundo 2026 y el Tzompantli de Máscaras por el Día de Muertos

México consigue su primera victoria en el Mundial Femenil Sub 17 tras imponerse a Chile

Toluca ya conoce la sede para la Copa Intercontinental 2026 y sueña con la Final ante el Paris Saint-Germain

Aleco Irarragorri celebra la histórica racha de Santos Laguna y lanza indirecta tras la polémica ante Pumas