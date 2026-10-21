Rateros se disfrazaron de policías para multar a conductores en CDMX: tienen antecedentes por tentativa de homicidio

Por estos hechos, los efectivos de Asuntos Internos detuvieron a los hombres Martín y Alejandro, de 29 y 52 años de edad respectivamente, y tras investigar encontraron antecedentes penales Foto: SSC CDMX

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres que presuntamente suplantaban a agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito para exigir dinero a automovilistas en la alcaldía Iztapalapa. Los sospechosos portaban prendas parecidas a los uniformes institucionales, pero no lograron acreditar que pertenecían a la corporación.

La captura ocurrió después de una denuncia ciudadana sobre la presencia de dos supuestos oficiales que operaban en el cruce del Eje 5 Sur y la calle 16 de Marzo, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección. El reporte alertó que los individuos vestían indumentaria similar a la utilizada por personal de Tránsito.

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Elementos de la Dirección General de Asuntos Internos acudieron al sitio para comprobar la información. Ahí observaron que las prendas de los hombres no correspondían a los uniformes autorizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los policías interceptaron a los sospechosos y les realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación. Durante la intervención, los dos hombres no presentaron credenciales, documentación ni otro elemento que acreditara su adscripción a la SSC o a alguna otra corporación de seguridad.

Foto: Cuartoscuro

Los uniformes no correspondían a los autorizados por la SSC

De acuerdo con la información de la dependencia, los detenidos tenían 29 y 52 años. Ambos fueron informados de sus derechos constitucionales antes de su traslado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinaría su situación jurídica.

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Las prendas que portaban simulaban parte de la indumentaria oficial de los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito. La revisión permitió detectar que la confección y los bordados no coincidían con los reglamentarios para el personal de la corporación capitalina.

Los reportes recibidos por las autoridades señalaron que los presuntos falsos policías habrían usado esa vestimenta para intimidar a conductores y a operadores de transporte de carga que circulaban por la zona. Su objetivo habría sido hacerles creer que enfrentaban infracciones al Reglamento de Tránsito.

Según esos señalamientos, los hombres habrían inventado faltas administrativas para pedir cuotas en efectivo. A cambio del pago, presuntamente ofrecían evitar que los vehículos fueran remitidos al depósito vehicular.

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Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido de 52 años registraba tres ingresos penitenciarios

Tras la detención, las autoridades realizaron un cruce de información con las bases del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. La consulta arrojó que el hombre de 52 años registraba tres ingresos a prisión por distintos delitos.

El primer antecedente correspondió a una acusación por tentativa de homicidio calificado en 2016. Los otros dos ingresos fueron por robo y robo a negocio sin violencia, ambos registrados en 2025.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público. Esa instancia determinaría si existían elementos para proceder por la presunta usurpación de funciones y la posible extorsión a conductores.

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La corporación mantuvo que la denuncia ciudadana permitió ubicar a los dos individuos en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección. Los policías de Asuntos Internos confirmaron en el lugar que la vestimenta utilizada no correspondía a la autorizada para los agentes de Tránsito.