México

¿Se puede pedir adelanto del aguinaldo para las compras del Buen Fin 2026? Esto dice la ley

El artículo 87 de la LFT fija el 20 de diciembre como fecha límite para cubrir esta prestación; la jornada de descuentos, del 13 al 17 de noviembre, no modifica ese plazo legal

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. La jornada de descuentos se realizará del 13 al 17 de noviembre, mientras que la Ley Federal del Trabajo (LFT) fija el 20 de diciembre como fecha límite para esta prestación. (Logo Buen Fin)
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El pago anticipado del aguinaldo para El Buen Fin 2026 no es una obligación que marque la ley, sino una decisión que cada empresa toma de manera voluntaria. La jornada de descuentos se realizará del 13 al 17 de noviembre, mientras que la Ley Federal del Trabajo (LFT) fija el 20 de diciembre como fecha límite para esta prestación.

La diferencia entre ambas fechas genera cada año la misma duda entre los trabajadores: si pueden exigir el depósito de este dinero antes de la temporada de ofertas para destinarlo a sus compras.

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Recorrido por las instalaciones de un evento organizado por el Gobierno de México y la Secretaría de Economía enfocado en MiPyMEs y la iniciativa El Buen Fin.

Lo que establece el artículo 87 de la LFT

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo regula el derecho al aguinaldo. Señala que toda persona trabajadora con una relación laboral subordinada debe recibir, antes del 20 de diciembre de cada año, un pago equivalente a mínimo 15 días de salario.

Quien no haya laborado el año completo tiene derecho a la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado, incluso si ya no se encuentra activo en la empresa al momento en que corresponda el pago.

El texto legal no establece una fecha de inicio para el depósito ni condiciona el pago a ningún evento comercial. Por eso, ninguna empresa del sector privado tiene la obligación legal de anticipar el dinero para que coincida con El Buen Fin, un punto que coinciden en señalar distintas fuentes consultadas sobre la normativa laboral vigente.

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Seis personas jóvenes caminan en fila con bolsas de compra frente a la entrada de una tienda con globos rojos flotando.
La diferencia entre ambas fechas genera cada año la misma duda entre los trabajadores: si pueden exigir el depósito de este dinero antes de la temporada de ofertas para destinarlo a sus compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Buen Fin no modifica el plazo legal

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con el sitio oficial del programa. Esa fecha antecede por más de un mes al límite legal del aguinaldo, que vence el 20 de diciembre.

Esto significa que un trabajador puede llegar a la jornada de descuentos sin haber recibido todavía su aguinaldo, y ese hecho, por sí solo, no representa un incumplimiento por parte del empleador.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) destaca que esta prestación es obligatoria para quienes mantienen una relación laboral subordinada sujeta a la legislación federal, pero la obligación se mide respecto al plazo de diciembre, no al calendario comercial de noviembre.

La llegada de El Buen Fin no modifica ni adelanta de forma automática la fecha que establece la legislación laboral para cubrir esta prestación.

Cuándo las empresas sí pueden adelantarlo

Pasillo de un centro comercial al aire libre con palmeras, personas caminando con bolsas y carteles rojos con la leyenda del Buen Fin.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) destaca que esta prestación es obligatoria para quienes mantienen una relación laboral subordinada sujeta a la legislación federal, pero la obligación se mide respecto al plazo de diciembre, no al calendario comercial de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón puede realizar el pago antes del 20 de diciembre si así lo establece su política laboral interna, un contrato individual, un convenio colectivo o una práctica habitual dentro de la organización.

Esta posibilidad existe, pero no se traduce en una obligación general. La decisión de entregar el aguinaldo en noviembre recae por completo en la voluntad del empleador o en los acuerdos internos que haya pactado con sus trabajadores.

Algunas compañías optan por el depósito anticipado como una forma de incentivar el consumo durante la temporada de descuentos o para cumplir con lo pactado en contratos colectivos que benefician a su plantilla.

Porcentajes de adelanto y sectores con calendarios distintos

Oficina amplia con múltiples empleados mexicanos, algunos sentados en escritorios usando computadoras y manipulando documentos, y otros de pie conversando.
“El empresariado siempre se preocupa por sus trabajadores y adelantar una parte del aguinaldo es una práctica que se realiza año con año”, afirmó Roche Rivero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Yucatán, el sector empresarial prevé adelantar una parte del aguinaldo a sus trabajadores para facilitar las compras durante El Buen Fin. Esteban Roche Rivero, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la entidad, explicó que los porcentajes pueden variar entre 20% y 30%, según cada empresa.

“El empresariado siempre se preocupa por sus trabajadores y adelantar una parte del aguinaldo es una práctica que se realiza año con año”, afirmó Roche Rivero.

El dirigente agregó que cada compañía determina la cantidad que puede entregar de manera anticipada. Consultado sobre la carga que representa esta prestación ante el panorama económico, señaló que “el aguinaldo es una prestación de ley, por lo que debe cumplirse”.

Fuera del sector privado, existen grupos con calendarios distintos que sí reciben ingresos adicionales antes de diciembre. Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben la primera parte de su aguinaldo en la primera quincena de noviembre, dividido en dos exhibiciones.

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley 73 obtienen su pago junto con la pensión del undécimo mes del año.

Los servidores públicos de la Administración Pública Federal también cuentan con reglas propias. De acuerdo con el manual de percepciones vigente para 2026, el aguinaldo de este sector será de al menos 40 días de salario, con la mitad del monto prevista antes del 15 de diciembre y el resto a más tardar el 15 de enero del año siguiente.

Estos calendarios oficiales garantizan liquidez antes de las promociones para ciertos sectores, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los trabajadores de empresas privadas, cuyo único respaldo legal es la fecha límite de diciembre.

Profeco/Facebook

Qué hacer si no se cumple el pago

Si el patrón no entrega el aguinaldo antes del 20 de diciembre, o lo paga de forma incompleta, el trabajador puede acudir a la PROFEDET para solicitar orientación.

La dependencia ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica de manera gratuita a quienes enfrenten este tipo de incumplimientos.

El aguinaldo constituye un derecho laboral exigible, y la PROFEDET señala que las personas trabajadoras cuentan con un año, a partir de que la prestación se vuelve exigible, para presentar su reclamo.

Para una correcta defensa ante la dependencia, se recomienda conservar los recibos de nómina y cualquier documento que acredite la relación laboral con la empresa.

En resumen, quienes esperan utilizar el aguinaldo para aprovechar las ofertas de El Buen Fin 2026 deben considerar que la jornada comercial se desarrollará del 13 al 17 de noviembre, mientras que la obligación legal del patrón es cubrir esta prestación antes del 20 de diciembre. La ley no condiciona ni adelanta ese plazo por la existencia del evento de descuentos, por lo que cualquier pago anticipado dependerá exclusivamente de la política de cada empresa.

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