Estudiante mexicana gana medalla de oro en Indonesia con su extintor que apaga el fuego mediante ondas sonoras

La iniciativa de Ángela Karime busca demostrar cómo las ondas sonoras pueden contribuir a extinguir pequeñas llamas. Su desempeño internacional puso en el mapa el talento científico juvenil de Altamira. (Facebook: CETIS)

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El talento científico mexicano consiguió un nuevo reconocimiento internacional gracias a Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas. Su proyecto, un extintor acústico diseñado para combatir pequeñas llamas mediante ondas sonoras, le permitió conquistar una medalla de oro durante una competencia de ciencia y tecnología celebrada en Indonesia.

La joven presentó su propuesta en un encuentro internacional realizado del 13 al 18 de octubre de 2026, donde participaron estudiantes de distintas nacionalidades con desarrollos enfocados en la innovación y la investigación aplicada. Su resultado destacó entre decenas de iniciativas que buscaban ofrecer soluciones a diferentes desafíos mediante la tecnología.

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(Facebook: CETIS)

El reconocimiento no llegó solo: además de la presea dorada, Ángela Karime recibió una distinción especial que le abrió la puerta a otra competencia científica, con la posibilidad de continuar mostrando el alcance de su invento ante participantes de otros países.

¿Cómo funciona el extintor acústico de la estudiante mexicana?

(Facebook: CETIS)

La propuesta de la alumna tamaulipeca consiste en un dispositivo que utiliza ondas de sonido para intentar extinguir pequeñas llamas, en lugar de recurrir directamente al agua o a sustancias químicas como las empleadas en los extintores convencionales.

La iniciativa explora una alternativa tecnológica para el combate del fuego a partir de fenómenos físicos relacionados con las ondas acústicas. Su desarrollo representa un ejemplo del trabajo experimental que pueden realizar los estudiantes de educación media superior cuando cuentan con orientación académica y oportunidades para presentar sus investigaciones.

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Sin embargo, el alcance de este tipo de dispositivos depende de factores como la intensidad y frecuencia del sonido, las características del fuego y las condiciones del entorno. Por ello, su presentación como prototipo no significa que pueda sustituir a los equipos certificados ni utilizarse para combatir incendios de grandes dimensiones.

El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento del profesor Arturo Hernández Muñoz, quien asesoró a la estudiante durante la preparación de su propuesta y su participación en el certamen internacional.

México destaca entre más de 100 proyectos internacionales

(Facebook: CETIS)

La competencia representó un desafío importante para la joven mexicana, debido a la cantidad de participantes y a la diversidad de propuestas presentadas. De acuerdo con la información difundida sobre su participación, la categoría reunió aproximadamente 110 proyectos procedentes de 25 países.

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En ese contexto, conseguir el primer lugar significó un reconocimiento al trabajo realizado por Ángela Karime y su asesor. La experiencia también permitió mostrar una iniciativa desarrollada dentro de las aulas mexicanas ante una comunidad internacional interesada en la ciencia y la tecnología.

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Al compartir su reacción por el resultado, la estudiante expresó su entusiasmo por los premios obtenidos y por la oportunidad de seguir compitiendo.

“Pues estoy muy emocionada por el premio y la acreditación al otro evento, muy contentos y emocionados porque eran demasiados proyectos los que competían y había muy buenos, la verdad. Pero nos fue bien y dejamos muy en alto el nombre de México y Altamira”, comentó la joven mexicana al diario El Sol de Tampico.

Sus palabras reflejaron la satisfacción por haber destacado en una competencia con numerosas propuestas científicas, además del orgullo de representar a su comunidad y a su país.

¿Qué otros premios recibió Ángela Karime?

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Junto con la medalla de oro, la alumna obtuvo el diploma Free Registration I24SPO 2026 Indonesia International Applied Science Project Olympiad y el reconocimiento especial IYSA Semi Grand Award.

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Esta última distinción le otorgó el derecho de participar en el evento virtual I2ASPO 2026, organizado por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA). La acreditación representa una nueva oportunidad para dar continuidad a su participación en espacios de intercambio científico.

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Orgullo para Altamira y Tamaulipas

(Facebook: CETIS)

El resultado de Ángela Karime también generó reconocimiento entre integrantes de la comunidad educativa del CETis 78, donde se destacó el esfuerzo de la estudiante y el acompañamiento de su profesor.

Su experiencia pone de relieve la importancia de fomentar la investigación desde el bachillerato y brindar a los jóvenes herramientas para desarrollar soluciones innovadoras.

Con una medalla de oro y una nueva oportunidad internacional en el horizonte, la estudiante de Altamira consiguió que su proyecto trascendiera las aulas y se convirtiera en un motivo de orgullo para Tamaulipas y México.

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