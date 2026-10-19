México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 18 de octubre

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería Nacional

Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Los ganadores de cada uno de los sorteos de Melate de hoy fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se comunican los resultados del sorteo de Melate.

Resultados del Mealte, Revancha y Revanchita

Melate.

Jugada ganadora: 10 18 20 31 34 45. Número adicional: 1 5.

Melate Revancha.

Combinación ganadora: 05 13 28 41 43 46

Melate Revanchita.

Combinación ganadora: 03 08 12 26 33 39

¿Cómo se juega Melate?

Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)

Con tan solo 15 pesos puedes obtener un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate dispone de cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números al azar.

La urna elegirá seis esferas también de forma aleatoria con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada.

Solo tienes que llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes solicitarle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelateMelate Retro y Revancha MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de papa asada con carne molida: así es como puedes lograr el verdadero sabor norteño

Este platillo lleno de sabor es fácil de preparar y con ingredientes fáciles de conseguir

Receta de papa asada con carne molida: así es como puedes lograr el verdadero sabor norteño

Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

La influencer regiomontana organiza un festejo privado con ubicación secreta, donde además de creadores de contenido planea sumar a algunos de sus seguidores

Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

El luchador retomó su actividad en el cuadrilátero después de la tragedia que manchó su carrera y le costó señalamientos públicos

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP por agredir a Niurka Marcos

La comediante rompió la regla de cero contacto físico al responder con un manotazo a Niurka y fue expulsada por decisión de la producción

Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP por agredir a Niurka Marcos

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 16 de octubre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4279 dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Tras un tiroteo, abaten a “Santos” y a “El Español”, operadores de “Los Mezcales” en Colima

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP por agredir a Niurka Marcos

Netflix abre convocatoria para la segunda temporada de ‘Habilidad Física 100 México’: cómo inscribirse al casting

Concierto de mariachi gratis en el Zócalo: fecha, hora y cartel completo

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

DEPORTES

Paxon Ruffin debutó con Rayados a los 16 años: el nuevo récord del club Monterrey

Paxon Ruffin debutó con Rayados a los 16 años: el nuevo récord del club Monterrey

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

Paul Aguilar sufre accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna