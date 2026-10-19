México

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este lunes 19 de octubre

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Los precios de los combustibles en Nuevo León varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes en Nuevo León de este lunes 19 de octubre de 2026.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Nuevo León

Este miércoles, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 24.15pesos por litro.

PUBLICIDAD

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.024pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.572 pesos por litro.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

PUBLICIDAD

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nuevo Leónmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

La esposa de Joaquín Guzmán Loera presentó la acción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y exige una reparación económica

Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Alex Bisogno ya no quiere saber de Michaela, hija de su hermano Daniel

El presentador atribuye el distanciamiento a conflictos de años con la madre de Michaela, que se intensificaron tras la muerte de Daniel Bisogno

Alex Bisogno ya no quiere saber de Michaela, hija de su hermano Daniel

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este lunes 19 de octubre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este lunes 19 de octubre

De Maximiliano de Habsburgo al exfiscal César Jáuregui: las acusaciones por traición a la patria en México en 160 años

Las acusaciones de traición a la patria han aparecido en distintos momentos de la historia de México

De Maximiliano de Habsburgo al exfiscal César Jáuregui: las acusaciones por traición a la patria en México en 160 años

Panelistas de La Granja VIP 2026 rechazan la actitud de Mónica Escobedo tras su expulsión por agredir a Niurka Marcos

La comediante salió del reality sin el protocolo habitual de despedida en el foro

Panelistas de La Granja VIP 2026 rechazan la actitud de Mónica Escobedo tras su expulsión por agredir a Niurka Marcos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Palenque Culiacán 2026: artistas señalados por narcocorridos se presentarán en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Caro Quintero y Don Neto: el sacerdote José de Jesús Aguilar revela que les dio misa en prisión y le instalaron un teléfono

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Tras un tiroteo, abaten a “Santos” y a “El Español”, operadores de “Los Mezcales” en Colima

ENTRETENIMIENTO

Cazzu habla sobre la violencia económica que vivió en los últimos tiempos

Cazzu habla sobre la violencia económica que vivió en los últimos tiempos

Alex Bisogno ya no quiere saber de Michaela, hija de su hermano Daniel

Panelistas de La Granja VIP 2026 rechazan la actitud de Mónica Escobedo tras su expulsión por agredir a Niurka Marcos

¿Quién es la mascara? 2026: Los dos eliminados este domingo

Palenque Culiacán 2026: artistas señalados por narcocorridos se presentarán en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

DEPORTES

Paxon Ruffin debutó con Rayados a los 16 años: el nuevo récord del club Monterrey

Paxon Ruffin debutó con Rayados a los 16 años: el nuevo récord del club Monterrey

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

Paul Aguilar sufre accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna