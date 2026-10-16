México

Gobierno federal y sindicato del IMSS instalan mesa para negociar aumento salarial

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se niegan a aceptar el aumento salarial del 2.9 por ciento

Gobierno federal y sindicato del IMSS instalan mesa para negociar aumento salarial. (Foto: X/@zoerobledo)
Gobierno federal y sindicato del IMSS instalan mesa para negociar aumento salarial. (Foto: X/@zoerobledo)
Guardar

Tras el rechazo al aumento salarial del 6.8% por parte de los trabajadores del IMSS, este 15 de octubre, El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, dieron a conocer la instalación de una mesa de trabajo.

De acuerdo con la información oficial, el encuentro tiene la finalidad de construir una nueva propuesta, instada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contemple una “mejora salarial y de condiciones de trabajo”, que priorice a los trabajadores del Instituto.

PUBLICIDAD

La mesa instalada por el Gobierno federal y el sindicato se lleva a cabo sin la presencia de trabajadores, ya que integrantes del movimiento disidente denunciaron que no fueron convocados al encuentro, por lo que advirtieron que las manifestaciones continuarán.

La votación que se llevó el día de ayer, contemplaba un aumento dividido entre 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones, la cual fue desestimada por una mayoría que arrasó en las distintas secciones donde se registró el voto de los trabajadores.

La madrugada de este jueves, Rafael Olivos reconoció la derrota y abrió paso a una nueva negociación, sin embargo, después de más de 20 horas, el resultado oficial de la consulta no se ha hecho público.

PUBLICIDAD

Las principales exigencias de los trabajadores del IMSS se concentran en tres ejes principales:

  • El incremento del 10 por ciento al salario tabular;
  • Que los partidos políticos dejen de intervenir en el sindicato;
  • La renuncia de Rafael Olivos.

En un breve encuentro con medios de comunicación, el enfermero y vocero del movimiento de trabajadores, Rafael Soto, reiteró que están dispuestos a continuar con las manifestaciones, “va empezando, es solo el inicio”.

Anticipó que la mesa de negociación no significa un alto al movimiento y lanzó una nueva fecha para manifestarse, “convocamos para el miércoles 21, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del seguro social a nivel nacional”.

También compartió que el sindicato ha sido manejado por los distintos partidos políticos que han llegado al poder a nivel federal, “antes fue priista, después fue panista y al día de hoy pertenece al partido en el poder”, razón suficiente para las ambiciones de los trabajadores, quienes buscan sacarlos del sindicato.

Temas Relacionados

IMSSZoé RobledoSindicatoManifestacionesProtestasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian a un hombre y una mujer por transportar armas y arsenal bélico en una carretera de Tamaulipas

Un reporte ciudadano facilitó a la Policía Federal Ministerial interceptar a los sospechosos

Sentencian a un hombre y una mujer por transportar armas y arsenal bélico en una carretera de Tamaulipas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Vallarta este 16 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Vallarta este 16 de octubre

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 16 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Detienen en Hidalgo a “El Perico”, objetivo prioritario identificado como el brazo derecho de “El H”

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito

Ronald Johnson destaca la detención de “El Cromo”: es una muestra de por qué Trump designó al CJNG como terroristas

Se queda en prisión "El junior", operador ligado a "Los Rusos" en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

130 producciones y tres días de proyecciones: así será la décima edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero

Ernesto Laguardia califica de “innecesaria” la confesión de Mariana Ochoa sobre el romance que ambos mantuvieron hace más de 20 años

La inesperada reacción de Victoria Ruffo a las confesiones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre posible infidelidad en su noviazgo

Niurka lanza fuerte ataque contra el Mono Osuna en La Granja VIP: “Como hombre eres una porquería”

DEPORTES

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Tras casi un año fuera de las canchas, JJ Macías ya tendría fecha de regreso con Pumas y sería en un Clásico

Mateo Chávez lanza advertencia a La Hormiga González ante posible enfrentamiento en Europa League: “Que sienta el peso del estadio”

Cruz Azul despediría al Potro Gutiérrez por aparecer en los festejos del América en el Estadio Azteca

Por qué Sergio Ramos le obsequió un caballo a Jorge Campos: cumpleaños del “Brody” revive su relación con el español