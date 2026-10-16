Gobierno federal y sindicato del IMSS instalan mesa para negociar aumento salarial. (Foto: X/@zoerobledo)

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Tras el rechazo al aumento salarial del 6.8% por parte de los trabajadores del IMSS, este 15 de octubre, El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, dieron a conocer la instalación de una mesa de trabajo.

De acuerdo con la información oficial, el encuentro tiene la finalidad de construir una nueva propuesta, instada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contemple una “mejora salarial y de condiciones de trabajo”, que priorice a los trabajadores del Instituto.

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La mesa instalada por el Gobierno federal y el sindicato se lleva a cabo sin la presencia de trabajadores, ya que integrantes del movimiento disidente denunciaron que no fueron convocados al encuentro, por lo que advirtieron que las manifestaciones continuarán.

La votación que se llevó el día de ayer, contemplaba un aumento dividido entre 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones, la cual fue desestimada por una mayoría que arrasó en las distintas secciones donde se registró el voto de los trabajadores.

La madrugada de este jueves, Rafael Olivos reconoció la derrota y abrió paso a una nueva negociación, sin embargo, después de más de 20 horas, el resultado oficial de la consulta no se ha hecho público.

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Las principales exigencias de los trabajadores del IMSS se concentran en tres ejes principales:

El incremento del 10 por ciento al salario tabular;

Que los partidos políticos dejen de intervenir en el sindicato;

La renuncia de Rafael Olivos.

En un breve encuentro con medios de comunicación, el enfermero y vocero del movimiento de trabajadores, Rafael Soto, reiteró que están dispuestos a continuar con las manifestaciones, “va empezando, es solo el inicio”.

Anticipó que la mesa de negociación no significa un alto al movimiento y lanzó una nueva fecha para manifestarse, “convocamos para el miércoles 21, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del seguro social a nivel nacional”.

También compartió que el sindicato ha sido manejado por los distintos partidos políticos que han llegado al poder a nivel federal, “antes fue priista, después fue panista y al día de hoy pertenece al partido en el poder”, razón suficiente para las ambiciones de los trabajadores, quienes buscan sacarlos del sindicato.

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