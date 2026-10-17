Hombres representan el 1% de los casos de cáncer de mama en México, pero su detección llega tarde: ¿Cuáles son las señales de alerta?

Cáncer de mama en hombres - Perú - 28 de diciembre (20 minutos)

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La idea de que el cáncer de mama afecta solo a mujeres sostiene un estigma que afecta la prevención de la enfermedad en hombres, pese a que ellos representan casi el 1% de los casos en México, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En su cuenta de Instagram, la dependencia de Salud advirtió que esto último suele ocasionar que se detecte de forma tardía, por lo que pidió “romper la pena y el estigma” para atender a tiempo cualquier señal de alerta.

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En este sentido, la institución subrayó que la prevención no tiene género y recomienda a los hombres acudir a una unidad médica ante cambios físicos que puedan requerir una valoración.

El cáncer de mama no tiene género

El cáncer de mama es un tumor maligno que surge por el crecimiento descontrolado de células del seno. Puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque en ellos se presenta con menor frecuencia, de acuerdo con la información difundida por el IMSS.

La baja proporción de casos no elimina el riesgo ni sustituye la revisión médica. El mensaje institucional advierte que los diagnósticos en hombres suelen llegar tarde, un escenario que puede estar relacionado con la creencia de que los cambios en el pecho no requieren atención por tratarse de una enfermedad asociada de forma exclusiva con las mujeres.

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El IMSS identifica tres señales que deben motivar una consulta. La primera es la presencia de un bulto, bolita o engrosamiento en el pecho o en la axila. La segunda consiste en enrojecimiento, descamación o hundimiento de la piel en esa zona.

La tercera señal incluye cambios en el pezón o una secreción inusual. La institución indica que, ante cualquier alteración en el pecho, los hombres pueden acudir a la unidad médica IMSS Bienestar más cercana para una valoración oportuna, gratuita y confidencial.

La edad, los antecedentes familiares y los cambios hormonales elevan la probabilidad

El IMSS señala que los antecedentes familiares de cáncer de mama elevan la probabilidad de desarrollar la enfermedad. La presencia de casos entre familiares debe considerarse al momento de identificar factores de riesgo y decidir acudir a una revisión médica.

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La edad también figura entre los elementos que pueden aumentar la probabilidad. El cáncer de mama en hombres es más frecuente a partir de los 60 años, según la información difundida por el instituto.

Los niveles hormonales constituyen otro factor. El IMSS menciona cambios en el estrógeno vinculados con obesidad o afecciones hepáticas, condiciones que pueden elevar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

La recomendación institucional no se limita a quienes tienen antecedentes familiares, edad avanzada o cambios hormonales. El IMSS sostiene que la atención ante una bolita, una alteración de la piel o una secreción en el pezón debe buscarse sin esperar a que el síntoma avance.

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Ciudad de México y Jalisco concentran más casos durante 2026

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha registrado 273 casos de cáncer de mama en hombres en México durante 2026, con corte al 12 de agosto.

La Ciudad de México encabeza el registro con 39 casos, mientras Jalisco reporta 34. Mientras que Chiapas suma 24 diagnósticos, Puebla registra 18 y Estado de México acumula 15.

Estas cinco entidades concentran los mayores registros incluidos en el corte del 12 de agosto de 2026.

El número de casos de cáncer de mama en hombres se ubica por debajo del registrado en mujeres, pero su menor frecuencia puede reforzar la desinformación sobre sus señales.

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El IMSS plantea que la prevención no tiene género y que identificar cambios físicos permite buscar atención médica desde las primeras alertas.

El cáncer de próstata lidera la mortalidad por tumores en hombres mayores

El cáncer de mama no aparece entre los tumores malignos con mayor mortalidad en hombres, de acuerdo con las cifras de 2024 del INEGI. La distribución cambia según la edad y coloca a distintos tipos de cáncer entre las principales causas de muerte.

Entre los hombres de 0 a 19 años, las leucemias presentan la mayor tasa de mortalidad, con 2.4 defunciones por cada 100 mil hombres. Le siguen los tumores malignos del encéfalo, con 0.6; los tumores de huesos y cartílagos articulares, con 0.4, y el cáncer de testículo, con 0.3.

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En el grupo de 20 a 29 años, el tumor maligno del testículo registra una tasa de 3.4 defunciones por cada 100 mil hombres. Las leucemias alcanzan 3.1, mientras el cáncer de estómago registra 0.6 y el linfoma no Hodgkin, 0.5.

Para los hombres de 30 a 59 años, el cáncer de colon presenta una tasa de mortalidad de 4.8 por cada 100 mil hombres. El cáncer de estómago registra 4.5, el de páncreas 3.1 y las leucemias 2.9, según el INEGI.

En los hombres de 60 años y más, el tumor maligno de la próstata concentra la mayor tasa de mortalidad, con 97.9 defunciones por cada 100 mil hombres. Le siguen los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, con 40.9; hígado y vías biliares intrahepáticas, con 38.3, y colon, con 35.7.

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El INEGI reporta que la tasa general de defunciones por tumores malignos en hombres fue de 71.2 por cada 100 mil habitantes durante 2024.

Del total de muertes por tumores malignos registradas en México, 47.5% correspondió a hombres.