México

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza: el 30% de la población aún la padece, estos son los principales factores

Entre 2016 y 2024 la población mexicana en situación de pobreza multidimensional pasó de 52.2 a 38.5 millones, lo que representó una reducción de 13.7 millones a nivel nacional

Ilustración acuarela de niños caminando por un camino de tierra, rodeados de casas precarias, hacia una escuela al fondo. Hay juguetes rotos en el suelo.
Un grupo de niños camina por un sendero polvoriento con viviendas precarias hacia una escuela iluminada, simbolizando los desafíos de la pobreza extrema que enfrentan millones de menores en México, según UNICEF. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en México el 29.6% de la población vivía en condición de pobreza multidimensional en 2024: 38.5 millones de personas tenían ingresos insuficientes para adquirir alimentos, bienes y servicios necesarios, además de carecer de al menos uno de sus derechos sociales. La medición se difundió a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada 17 de octubre.

La proporción nacional fue equivalente a casi tres de cada 10 habitantes y representó una disminución frente a 2016, cuando 43.2% de la población se encontraba en esta condición. Entre ambos años, el número de personas en pobreza multidimensional pasó de 52.2 a 38.5 millones, una reducción de 13.7 millones.

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El descenso no siguió una trayectoria continua. El porcentaje bajó de 43.2% en 2016 a 41.9% en 2018, pero aumentó a 43.9% en 2020; posteriormente disminuyó a 36.3% en 2022 y llegó a 29.6% en 2024.

La pobreza multidimensional considera tanto el nivel de ingreso como el acceso a derechos sociales. Bajo este enfoque, una persona se ubicaba en pobreza cuando sus recursos económicos no alcanzaban para cubrir sus necesidades y presentaba al menos una carencia en educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación.

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La carencia de servicios de salud aumentó frente a 2016

El acceso a los servicios de salud fue la carencia social que mostró el mayor aumento entre 2016 y 2024. En el último año de medición, 34.2% de la población, equivalente a 44.5 millones de personas, carecía de ese servicio, 18.6 puntos porcentuales más que el 15.6% registrado ocho años antes.

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La carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 54.1% en 2016 a 48.2% en 2024. Aun con esa reducción, 62.7 millones de personas enfrentaban esta privación en el último año analizado.

Las condiciones de vivienda mostraron mejoras en el periodo. La población con carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 12% a 7.9%, lo que significó pasar de 14.5 a 10.3 millones de personas; en 2024, la proporción fue de 5.7% en zonas urbanas y de 15.8% en las rurales.

La falta de servicios básicos en la vivienda también descendió, de 19.2% a 14.1% entre 2016 y 2024. La diferencia territorial permaneció amplia: 5.8% de la población urbana enfrentaba esta carencia, frente a 43.8% de la población rural.

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La pobreza extrema afectó a 7 millones de personas en 2024

La pobreza extrema pasó de 8.7 millones de personas en 2016 a 7 millones en 2024. En términos porcentuales, el indicador bajó de 7.2% a 5.3%, aunque en 2020 había alcanzado 8.5%, equivalente a 10.8 millones de habitantes.

La pobreza moderada concentró a 31.5 millones de personas en 2024, o 24.2% de la población. Ese mismo año, 32.5% de los habitantes no se encontraba en pobreza ni en condición de vulnerabilidad, mientras 32.2% era vulnerable por carencias sociales y 5.8% por ingresos.

La población con al menos una carencia social disminuyó de 68.5% en 2016 a 61.7% en 2024. Pese a esta reducción, el promedio de carencias entre quienes vivían en pobreza aumentó de 2.2 a 2.5 durante el periodo, y entre las personas en pobreza extrema pasó de 3.6 a 3.8.

El indicador de alimentación nutritiva y de calidad bajó de 21.9% a 14.4% entre 2016 y 2024. A la vez, la proporción de población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos descendió de 50.8% a 35.4%, mientras quienes tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos pasaron de 14.9% a 9.3%.

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Chiapas concentró el mayor porcentaje de pobreza multidimensional

Chiapas registró el porcentaje más alto de población en pobreza multidimensional en 2024, con 66%. Le siguieron Guerrero, con 58.1%; Oaxaca, con 51.6%; Veracruz, con 44.5%, y Puebla, con 43.4%.

En el extremo opuesto estuvieron Baja California, con 9.9%; Baja California Sur, con 10.2%; Nuevo León, con 10.6%; Coahuila, con 12.4%, y Sonora, con 14.1%. La distancia entre Chiapas y Baja California fue de 56.1 puntos porcentuales.

Chiapas también tuvo la mayor proporción de población en pobreza extrema, con 27.1%, seguido de Guerrero, con 21.3%; Oaxaca, con 16.3%; Veracruz, con 8.8%, y Puebla, con 7.3%. Baja California registró 0.4%; Nuevo León, 0.5%; Aguascalientes, 0.6%; Coahuila, 0.8%, y Colima, 1%.

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El Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1992 para promover la dignidad de las personas en pobreza, las políticas públicas integrales y la participación social. La conmemoración de 2026 adoptó el lema “Hogares seguros para todos”, centrado en la vivienda adecuada como base para la seguridad, la participación y una vida digna.

El INEGI mantuvo una agenda de investigación sobre pobreza y desarrollo social, además del Sistema de Información de Derechos Sociales, que complementó la medición multidimensional con datos sobre acceso efectivo y brechas de desigualdad en educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social.

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