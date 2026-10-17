Tras 21 años de espera, Lydia Cacho buscará que Mario Marín sea sentenciado por tortura en nueva audiencia: “No logró silenciarme”

Lydia Cacho confrontará a Mario Marín en nueva audiencia judicial. | Cuartoscuro / Artículo 19

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Durante 21 años, la periodista Lydia Cacho ha esperado justicia por los actos de persecución, detención injustificada y tortura tras publicar Los demonios del Edén, presuntamente por orden de Mario Marín, exgobernador de Puebla apodado ‘el Gober precioso’, quien continúa bajo prisión preventiva en el penal de El Altiplano.

Sin embargo, esta espera podría llegar a su fin en un audiencia que se realizará el próximo 20 de octubre, en Quintana Roo, donde la activista confrontará al exgobernador.

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En un video difundido por Artículo 19, Cacho detalló que acudirá acompañada por abogados de la misma organización y destacó que esta vez confía en que el proceso avance hacia una sentencia contra Marín, a quien acusa de haber ordenado su encarcelamiento y tortura para frenar sus denuncias sobre una red de explotación sexual de niñas y niños.

Sin embargo, remarcó que las agresiones no consiguieron impedir su trabajo ni logró silenciarla.

“Esperamos que este 20 de octubre podamos ganarla y Mario Marín sea por fin sentenciado por haberme torturado para silenciarme”, declaró.

En el mismo mensaje, la también escritora extendió su reclamo a la situación de periodistas de investigación que han sido perseguidos por integrantes de instituciones públicas y gobiernos mexicanos durante las últimas dos décadas, sin que a la fecha tengan justicia.

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“Hay muchas amigas y amigos periodistas que se quedaron en el camino”, señaló.

Según Cacho, esas personas fueron objeto de persecución, amenazas, asesinatos y desapariciones por investigar y publicar información incómoda para grupos de poder.

“Miembros del poder mexicano, desde la policía hasta los diferentes gobiernos, desde hace 20 años han decidido perseguir, amedrentar, asesinar, desaparecer, por haber hecho un buen trabajo periodístico de investigación”, sostuvo.

La periodista explicó que su expectativa de una condena no responde solo a su investigación sobre niñas y niños víctimas de explotación.

“Yo no es solo por las niñas y los niños, también es por mí, por mi familia y por la sociedad mexicana”, manifestó.

Cacho recordó que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin poder tener la certeza de que Mario Marín recibiría una sentencia.

“Llevamos 21 años dando esta batalla”, afirmó.

La detención de Lydia Cacho en 2005

Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer, después de la publicación de Los demonios del Edén.

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Según los antecedentes del expediente, un grupo de 10 personas participó en el operativo. Entre ellas había tres empleados de Kamel Nacif, empresario que fue mencionado en la investigación periodística.

La periodista fue trasladada de Cancún a Puebla bajo custodia de agentes de la entonces Policía Judicial de Quintana Roo. El recorrido duró cerca de 20 horas.

Cacho denunció que durante el trayecto no recibió alimentos ni pudo dormir. También afirmó que no tuvo acceso al medicamento que requería para atender una bronquitis diagnosticada.

La comunicadora sostuvo que solo pudo ir al baño una vez y realizar una breve llamada a su pareja. Además, denunció tortura física y psicológica, amenazas de muerte, violencia verbal, tocamientos e insinuaciones sexuales durante el traslado y en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla.

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Artículo 19 pidió sentencia en los procesos pendientes

La nueva audiencia ocurre después de que Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún tras cumplir una condena de cinco años y seis meses por tortura contra Lydia Cacho.

Rocha Laureano permaneció privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018. Un juez consideró suficiente el tiempo que pasó en prisión antes de recibir sentencia y dio por compurgada la pena.

Artículo 19 México y Centroamérica aclaró que la salida de Rocha Laureano obedeció al cumplimiento total de su condena y no a una absolución. La organización reclamó que los demás procesos penales lleguen a una decisión judicial.

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“El proceso penal contra otros dos probables responsables continúa, por lo que no debe afectar su curso”, indicó Artículo 19 al referirse a la liberación del excomandante.

Las investigaciones señalaron a Rocha Laureano por su probable intervención en la detención, el traslado y las agresiones contra Cacho. También lo ubicaron entre los mandos que participaron en el relevo de los agentes que trasladaron a la periodista desde Cancún.

Mario Marín permanece en El Altiplano

Mario Marín permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, dentro del proceso que enfrenta por tortura contra Lydia Cacho.

El 28 de julio de 2026 circularon versiones sobre un supuesto traslado de Marín a prisión domiciliaria. El Gabinete de Seguridad federal negó que su situación jurídica hubiera cambiado y sostuvo que seguía bajo custodia en el penal.

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Cacho también rechazó esas versiones en sus redes sociales. “Es falso que hayan liberado al exgobernador Mario Marín. Sigue en La Palma”, escribió la periodista, en alusión al nombre con el que antes era conocido El Altiplano.

El exgobernador obtuvo una medida de prisión domiciliaria en agosto de 2024. Dos semanas después, un tribunal federal revocó el beneficio tras recursos promovidos por la Fiscalía General de la República y la asesoría jurídica de Cacho.

Marín regresó a prisión y continuó sin una sentencia definitiva sobre su responsabilidad en el caso. La audiencia del 20 de octubre se realizará mientras sigue recluido en El Altiplano.

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Hugo Karam y Kamel Nacif, otros nombres del expediente

Hugo Karam, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún el 6 de agosto de 2024. Un juzgado federal sustituyó la prisión preventiva justificada por otras medidas cautelares, en cumplimiento de un amparo.

La decisión no implicó una absolución. El juicio por tortura contra Karam continuó pendiente de una sentencia sobre el fondo.

El exfuncionario quedó obligado a permanecer en Quintana Roo y no puede salir de México. También tiene prohibido acercarse a Lydia Cacho y a los testigos, además de presentarse periódicamente ante el juzgado.

El juzgado no ordenó el uso de un localizador electrónico. Karam había expresado su disposición a portarlo, pero la jueza descartó esa medida.

Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo otorgó el 15 de julio de 2021 un amparo a José Kamel Nacif Borge por el delito de tortura contra Cacho.

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El tribunal concluyó que los hechos del 16 y 17 de diciembre de 2005 no podían vincularse de forma probada con la publicación de Los demonios del Edén. La resolución también consideró insuficiente una conversación telefónica divulgada en 2006 entre Nacif y Marín.

En esa llamada, Marín dijo que había dado “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”. El tribunal estimó que la frase era vaga y no permitía establecer que se refería de forma específica a Lydia Cacho.