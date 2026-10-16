México

Explosión por gas deja un herido y seis casas dañadas en Huehuetoca, Edomex

Una persona con quemaduras de segundo grado fue trasladada a un hospital de Zumpango, Estado de México

Una columna de humo se eleva desde un conjunto habitacional El Dorado en Huehuetoca tras una explosión por acumulación de gas. El hecho dejó una persona lesionada y seis viviendas dañadas.

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Una explosión por acumulación de gas doméstico en una vivienda de la unidad habitacional El Dorado, en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, dejó como saldo preliminar una persona lesionada y al menos seis casas con daños materiales, de acuerdo con el reporte de las autoridades municipales.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Naranjos, casi esquina con Calakmul, donde la acumulación de gas provocó un estallido que afectó principalmente a la vivienda en la que se originó la emergencia, además de causar daños menores en propiedades cercanas.

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Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil y Bomberos (PCyB) acudió al lugar para atender a la persona lesionada y evaluar las condiciones de seguridad de los inmuebles de la zona.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, la víctima, quien presuntamente es un adulto mayor, presentó quemaduras de segundo grado. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Hospital de Alta Especialidad del municipio de Zumpango, donde se reportó estable.

Explosión cimbró viviendas en la unidad habitacional El Dorado

explosión El Dorado Huehuetoca
explosión en El Dorado Huehuetoca, Edomex (especial)

Vecinos de la unidad habitacional El Dorado relataron que el estruendo provocó que el suelo se cimbrara y que, poco después, comenzara a salir humo entre los inmuebles.

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La situación generó preocupación entre los habitantes, quienes observaron los daños ocasionados por la explosión en la vivienda donde se registró el incidente.

El estallido también alcanzó propiedades aledañas, en las que se reportaron afectaciones materiales, principalmente en puertas y ventanas. Los daños incluyeron vidrios rotos, como consecuencia de la onda expansiva generada por la explosión.

Aunque al menos seis casas presentaron algún tipo de afectación, las autoridades municipales informaron que los daños en los inmuebles cercanos fueron menores.

Protección Civil descarta daños estructurales en casas cercanas

explosión El Dorado Huehuetoca
Así quedó la casa tras explosión en El Dorado Huehuetoca, autoridades municipales descartaron daños estructurales a otras viviendas vecinas (especial)

Luego de controlar la emergencia inicial, los equipos de Protección Civil y Bomberos realizaron inspecciones en las viviendas ubicadas alrededor del inmueble donde se originó la explosión.

El objetivo fue identificar posibles riesgos para los habitantes y determinar si el estallido había comprometido la estabilidad de las construcciones.

Tras las revisiones, las autoridades descartaron daños estructurales en las casas contiguas al inmueble afectado. No obstante, se documentaron desperfectos materiales, principalmente cristales rotos en puertas y ventanas.

El gobierno municipal atribuyó el accidente a la acumulación de gas doméstico en la vivienda donde ocurrió la explosión. Hasta el momento, la información disponible no detalla las circunstancias específicas que provocaron la acumulación ni el origen de la fuga.

Mantienen resguardada la zona tras explosión por gas

Durante la tarde-noche, elementos de seguridad permanecieron en el área para resguardar los inmuebles y proteger los bienes de los habitantes de la unidad habitacional.

Las autoridades indicaron que no fue necesario desalojar a los vecinos, debido a que las inspecciones no identificaron daños estructurales en las viviendas contiguas.

Sin embargo, la presencia de los cuerpos de emergencia y de seguridad permitió mantener vigilancia en el sitio mientras se atendían las consecuencias del incidente.

La explosión en El Dorado vuelve a poner de relieve los riesgos asociados con la acumulación de gas doméstico en viviendas, una situación que puede provocar estallidos, incendios y lesiones de consideración.

Entre las medidas preventivas recomendadas ante una posible fuga se encuentran cerrar la llave de suministro si es seguro hacerlo, evitar encender o apagar interruptores eléctricos, no utilizar fuego y alejarse del inmueble para solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

En caso de percibir un olor intenso a gas, lo más importante es no permanecer dentro de la vivienda ni realizar acciones que puedan generar una chispa.

Las autoridades municipales mantuvieron el resguardo del área, mientras que el saldo preliminar del accidente es de una persona lesionada y al menos seis casas con daños materiales, sin afectaciones estructurales reportadas en los inmuebles contiguos.

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