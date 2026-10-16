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Ariadna Montiel da espaldarazo a Beatriz Mojica y lanzan llamado a la unidad de Morena en Guerrero

La presidenta del partido dialoga con legisladores y militantes

La presidenta del partido dialoga con legisladores y militantes
La dirigencia de Morena encomendó la evaluación del trabajo territorial y el diálogo directo con la ciudadanía a la estructura regional. Crédito: X/@A_MontielR
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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se reunió este 15 de octubre con la estructura territorial y legisladores del partido en Guerrero para fortalecer la organización y la unidad, junto con Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, según un comunicado del partido.

Montiel señaló que Mojica tendrá la responsabilidad de impulsar la organización en las distintas regiones, evaluar el trabajo territorial y mantener comunicación directa con la población para defender la Cuarta Transformación. También anunció que la coordinadora promoverá la difusión de información mediante el periódico Regeneración.

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En Chilpancingo, Montiel informó que ambas dirigentes dialogaron sobre las tareas de organización, las próximas asambleas informativas y la importancia de mantenerse cerca de la población, de acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de X.

La presidenta del partido dialoga con legisladores y militantes
Ariadna Montiel Reyes afirmó que el proceso interno de Morena avanza con el respaldo de la militancia y de los liderazgos políticos de Guerrero. Crédito: X/@A_MontielR

La presidenta nacional de Morena afirmó que el proceso interno avanza y que Mojica recibió un reconocimiento unitario de la militancia y de liderazgos políticos de Guerrero.

Montiel llamó a continuar el trabajo casa por casa y sostiene: “Pues a eso venimos el día de hoy, a trabajar con nuestra estructura territorial, a seguir caminando casa por casa, que es lo que siempre hemos hecho como Partido-Movimiento que somos”.

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Salgado Macedonio pide a Morena publicar una encuesta espejo en Guerrero

El exaspirante afirmó que la medición paralela acreditaría el respaldo que mantiene en la entidad. Crédito: Morena
El exaspirante afirmó que la medición paralela acreditaría el respaldo que mantiene en la entidad. Crédito: Morena

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio pidió el pasado 2 de octubre a Morena publicar los resultados de una encuesta espejo en Guerrero que, según afirmó, ganó y que serviría para demostrar el respaldo político que conserva en el estado gobernado por su hija, Evelyn Salgado Pineda. El exaspirante sostuvo que la difusión de esa medición también sería una forma de reconocer a su grupo dentro del partido.

La exigencia ocurrió pese a que Beatriz Mojica Morga fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Guerrero. Mojica representa al estado en el Senado durante la LXVI Legislatura.

Durante una transmisión en vivo en Facebook, Salgado Macedonio llamó a militantes y simpatizantes a no asumir candidaturas antes de tiempo. Advirtió que una postulación anticipada podría impedir el registro de quien aspire a competir.

Salgado Macedonio recordó el proceso electoral de 2021, cuando el INE revocó su candidatura a la gubernatura de Guerrero y la de Raúl Morón en Michoacán. La decisión se relacionó con la falta de informes sobre gastos de precampaña durante el proceso interno de Morena, no con actos anticipados de campaña.

Diputada de Morena cuestiona las encuestas que definieron a Gino Segura en Quintana Roo

La legisladora Marybel Villegas sostuvo que los sondeos carecen de autenticidad y certeza. (Foto: RS)
La legisladora Marybel Villegas sostuvo que los sondeos carecen de autenticidad y certeza. (Foto: RS)

Marybel Villegas cuestionó las encuestas con las que Morena definió a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, cargo que lo perfila como aspirante virtual del partido a la gubernatura en 2027.

La diputada federal sostuvo que los sondeos no son reales ni confiables, mientras Citlalli Hernández Mora respondió que ella no participa en su elaboración.

Villegas Canché, diputada por el Distrito 2, descartó participar en el proceso para buscar una candidatura municipal tras expresar su rechazo al método de selección aplicado por la dirigencia morenista. También afirmó que las inconformidades no se limitan a Quintana Roo, pues mencionó casos similares en Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Baja California.

La legisladora acusó a Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de presentar encuestas amañadas. La exsecretaria de la Mujer respondió mediante redes sociales que la diputada desconoce la estructura interna del partido.

“Quizás la diputada Marybel Villegas no conoce las entrañas de Morena ni sus estatutos ni órganos internos, porque yo soy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, no soy la Comisión de Encuestas. No veo cómo pueda yo amañar alguna encuesta si yo no las hago”, escribió Hernández.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones también cuestionó la forma en que Villegas Canché obtuvo su lugar en la Cámara de Diputados. La morenista ocupa una diputación de mayoría relativa como suplente de Elda María Xix Euan. “Por cierto, ¿su diputación actual fue producto de una encuesta?”, agregó Hernández Mora.

Gino Segura queda perfilado para la elección de 2027

Eugenio “Gino” Segura se perfila como virtual aspirante a la gubernatura de Quintana Roo para la elección de 2027. (Archivo Infobae)
Eugenio “Gino” Segura se perfila como virtual aspirante a la gubernatura de Quintana Roo para la elección de 2027. (Archivo Infobae)

La designación de Gino Segura provocó protestas durante el anuncio realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México. Simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo, uno de los aspirantes que no fue elegido, gritaron fraude al conocerse el resultado.

Segura, senador con licencia de 30 años y originario de Cancún, quedó perfilado como el posible candidato de Morena a la gubernatura de Quintana Roo rumbo a 2027. Antes de llegar al Senado fue subsecretario de Servicios Administrativos en el Congreso estatal y oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez durante la administración de Mara Lezama como presidenta municipal.

Después fue titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo, encabezado por Lezama. Su trayectoria lo ubica entre los perfiles cercanos a los gobernadores en turno y alejados de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades electorales de Quintana Roo revisaron denuncias por presunta promoción anticipada antes de su nombramiento. El Instituto Electoral de Quintana Roo identificó 71 bardas con la palabra “Gino” en Cancún y Playa del Carmen.

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